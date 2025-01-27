Çanakkale Boğaz'ında müsilaj alarmı: Canlı yaşam tehdit altında, balık ölümleri artabilir!
Çanakkale Boğazı'nda 2020 yılında etkili olan müsilaj (deniz salyası), Boğaz ve Çanakkale kıyılarını kaplamaya başladı. ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı ve Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, "Denizlerde sıcaklık artışı, güneş ışınlarının yoğunluğu, tarımsal ve kentsel yüzey akışlarıyla taşınan azot ve fosfor gibi besin maddelerinin birikimi, akıntı hareketleri ve çeşitli kirlilik kaynakları, müsilaj oluşumunu tetikleyen unsurlar arasında yer alıyor" dedi.
İHA
• 27 Ocak 2025 - 13:49 • Son Güncelleme:
İHA
• 27 Ocak 2025 - 13:49 • Son Güncelleme: