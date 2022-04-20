Can Aslantuğ aşık oldu! İşte sevgilisi...

İŞ GÖRÜŞMESİNDE TANIŞMIŞLARDI

Öte yandan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 1994 yılında bir iş görüşmesinde tanışmıştı. Bir yıl önce kendi film şirketini kuran Aslantuğ, bir gün Onan'a telefon açıp iş teklifinde bulunmuştu.Onan olumlu yanıt verince de ikili, ertesi gün buluşmuşlardı. İki gün sonra da Aslantuğ, Onan'a evlenme teklifinde bulunmuştu.