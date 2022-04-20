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MagazinCan Aslantuğ aşık oldu! İşte sevgilisi...
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• 20 Nisan 2022 - 17:38 • Son Güncelleme:

Can Aslantuğ aşık oldu! İşte sevgilisi...

Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ çiftinin oğulları Can, aşık oldu.

• 20 Nisan 2022 - 17:38 • Son Güncelleme:
1Can Aslantuğ aşık oldu İşte sevgilisi...
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1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan ve oyuncu Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can, gönlünü Lal Gümüşçüoğlu'na kaptırdı. 21 yaşındaki Can Aslantuğ, önceki gün sevgilisinin doğum gününü kutladı.

2Can Aslantuğ aşık oldu İşte sevgilisi...

Sevgilisinin evinde aile arasında gerçekleşen partiye katılan Aslantuğ, ardından Gümüşçüoğlu ile birlikte objektif karşısına geçti. Lal Gümüşçüoğlu, doğum gününde çekilen fotoğrafları, "Mutlu 22..." notuyla Instagram'dan yayınladı.

3Can Aslantuğ aşık oldu İşte sevgilisi...

Takipçileri Gümüşçüoğlu'nu, müstakbel kayınvalidesi Arzum Onan'a benzetti. Kullanıcılar, "Vallahi Arzum Onan sandım." ve "Gülüşleri çok benziyor." şeklinde yorumlarda bulundu.

4OYUNCU OLDU

OYUNCU OLDU

Ayrıca Koç Üniversitesi Konservatuvar bölümünde Piyano üzerine müzik eğitimi alan Can Aslantuğ, anne ve babasının izinden gitmeye karar vermişti. Oyuncu olma kararı alan Aslantuğ, bir ajans ile sözleşme imzalamış ve haberi sosyal medyadan duyurmuştu.

5ÇALIŞMA VAKTİ

"ÇALIŞMA VAKTİ"

Can Aslantuğ, paylaşımında, "Sanatın mutfağı ile birlikte eğitimini almaktan mutlu olduğum, önü arkası dahil tüm alanların birbirini beslediğine inanıyorum. Öyleyse çalışma vakti..." ifadelerini kullanmıştı.

6İŞ GÖRÜŞMESİNDE TANIŞMIŞLARDI

İŞ GÖRÜŞMESİNDE TANIŞMIŞLARDI

Öte yandan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 1994 yılında bir iş görüşmesinde tanışmıştı. Bir yıl önce kendi film şirketini kuran Aslantuğ, bir gün Onan'a telefon açıp iş teklifinde bulunmuştu.Onan olumlu yanıt verince de ikili, ertesi gün buluşmuşlardı. İki gün sonra da Aslantuğ, Onan'a evlenme teklifinde bulunmuştu.

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