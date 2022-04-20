• 20 Nisan 2022 - 17:38 • Son Güncelleme:
Can Aslantuğ aşık oldu! İşte sevgilisi...
Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ çiftinin oğulları Can, aşık oldu.
• 20 Nisan 2022 - 17:38 • Son Güncelleme:
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1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan ve oyuncu Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can, gönlünü Lal Gümüşçüoğlu'na kaptırdı. 21 yaşındaki Can Aslantuğ, önceki gün sevgilisinin doğum gününü kutladı.
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İŞ GÖRÜŞMESİNDE TANIŞMIŞLARDI
Öte yandan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 1994 yılında bir iş görüşmesinde tanışmıştı. Bir yıl önce kendi film şirketini kuran Aslantuğ, bir gün Onan'a telefon açıp iş teklifinde bulunmuştu.Onan olumlu yanıt verince de ikili, ertesi gün buluşmuşlardı. İki gün sonra da Aslantuğ, Onan'a evlenme teklifinde bulunmuştu.