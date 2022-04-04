Camila Cabello isyan etti: Göbeğimi sıktım karın kaslarım ağrıdı

Camila Cabello "Kendime şunu hatırlattım: Bu fotoğraflar ve yorumlar beni bu kadar etkiliyorsa, toplumsal kültürün bakış açısıyla düşünüyorum, bu benim kendi fikrim değil. Toplumun, "sağlıklı kadın figürü" hakkındaki düşünceleri birçok kadın için gerçek değil. Fotoşop uygulamaları, yiyecek kısıtlamaları, aşırı egzersiz, bedeni olduğundan daha farklı gösterecek açılar seçmek hep bir mücadele" diye sürdürdü. Genç yıldız, bütün bunları kendisine hatırlattığını ekledi mesajında. Sonra da kendi bedeniyle, bedenindeki selülitler ya da çatlaklarla, kilo dalgalanmalarıyla barışık yaşayan kadınları takip ettiğini vurguladı.