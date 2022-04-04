Camila Cabello isyan etti: Göbeğimi sıktım karın kaslarım ağrıdı
Fiziksel görünümü nedeniyle sıkça eleştiri oklarının hedefi olan şarkıcı Camila Cabello, artık dayanamadı ve isyan etti. Son olarak magazin basını tarafından çekilen bikinili fotoğrafları paylaşılarak ağır eleştirilere maruz kalan Cabello, "İçine çekmekten karın kaslarım acıdı, nefes alamadım" şeklinde bir açıklama yaptı. Şarkıcının paylaşımına destek yorumları yağdı.
Vücut kusurları nedeniyle birçok ünlü isyan ediyor. İşte bunlardan biri de 25 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Camila Cabello. Üstelik bu Cabello'nun fiziksel görünümü nedeniyle eleştirilere ilk kez maruz kalışı değil. Genç yıldız özellikle de sosyal medya üzerinden dayanılması zor eleştirilerle karşılaşıyor sık sık.
Son olarak Shawn Mendes ile ilişkisini bitirdiği için Magazin basınının manşetlerine çıkan Cabello, en çok da gösteri dünyasının genel kuralına uymayan fiziksel görünümü nedeniyle eleştiri oklarının hedefine yerleşiyor.
Paparazzi fotoğrafları yayınlandıktan sonra da yine fazla kiloları ve selülitleri olduğu, yeterince zayıflamadığı gerekçesiyle ağır eleştirilerle karşılaştı Cabello. Sonunda dayanamadı ve Instagram sayfasında uzun bir mesaj paylaştı. O mesajda da toplumun "sağlıklı" olarak nitelendirilen kadın bedenine bakışını, kendisinin bütün bunlardan nasıl etkilendiğini ve sürekli kendisini izleyen paparazzilerin hayatını nasıl kâbusa çevirdiğini anlattı.
'HASSAS VE KIRILGAN HİSSEDİYORUM'
Camila Cabello satırlarına "Miami'deki paparazzilerin beni görüntülediği o plaja gittiğim her seferinde kendimi hassas ve hazırlıksız hissederim" diye başladı. Sonra da o gün kendisine küçük gelen bir bikini giydiğini ve nasıl göründüğünü zerre kadar umursamadığını anlattı. Fakat o gün çekilen fotoğrafları ve yapılan yorumları basında gördüğünde üzüldüğünü de saklamadı genç yıldız.
Camila Cabello "Kendime şunu hatırlattım: Bu fotoğraflar ve yorumlar beni bu kadar etkiliyorsa, toplumsal kültürün bakış açısıyla düşünüyorum, bu benim kendi fikrim değil. Toplumun, "sağlıklı kadın figürü" hakkındaki düşünceleri birçok kadın için gerçek değil. Fotoşop uygulamaları, yiyecek kısıtlamaları, aşırı egzersiz, bedeni olduğundan daha farklı gösterecek açılar seçmek hep bir mücadele" diye sürdürdü. Genç yıldız, bütün bunları kendisine hatırlattığını ekledi mesajında. Sonra da kendi bedeniyle, bedenindeki selülitler ya da çatlaklarla, kilo dalgalanmalarıyla barışık yaşayan kadınları takip ettiğini vurguladı.
'NEFES ALAMADIM'
Takipçilerine seslenen Camila Cabello "Bugün yeni bir bikini giydim, dudaklarıma parlatıcı sürdüm ve okyanusa gitmeden önce ağır yiyecekler yemedim. Çünkü orada bir fotoğraf çekimi yapılacağını biliyordum" diyerek paparazzilerin nasıl kendisini adım adım takip ettiğini anlattı. Paylaşımında göbeğini gizlemek için büyük çaba harcadığını vurgulayan Camila Cabello "karın kaslarım acıdı, nefes alamadım, nadiren gülümsedim" diye yazdı. Plajda olduğu sırada paparazziler sanki orada değilmiş gibi yapmaya çalıştığını ama bu konuda başarılı olamadığını satırlarına ekledi
'BU ŞEKİLDE NASIL SAĞLIKLI OLABİLİRSİNİZ?'
Camila Cabello, toplumun kadın bedeniyle ilgili bakış açısının ve görüşlerinin kendisini ne kadar etkilediğini fark ettiğinde büyük bir boşluk ve üzüntü hissettiğini de satırlarına ekledi. Her gün sağlıklı olduğu ileri sürülen kadın bedenlerinin çok sayıda fotoğrafını gördüğümüzü hatırlatan Cabello "Ama sadece bedensel görüntüye odaklanıp, üstelik ruh sağlığının bundan zarar görmesine neden olup nasıl sağlıktan söz edebilirsiniz, hayattan nasıl zevk alabilirsiniz?"
DESTEK MESAJLARI VE YORUM YAĞDI
Camila Cabello'nun bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Bunlardan biri de Matthew McConaughey'in eşi Camila McConaughey'di. Cabello'nun bu uzun paylaşımına "iyi söyledin" diye yorum yaptı genç kadın. Model Sara Sampaio da kalp emojileriyle Ceballo'yu destek oldu. Birçok takipçisi de genç yıldızın bütün bu yaşadıklarından dolayı üzgün olduklarını belirtip bu konuyu açtığı için ona teşekkür etti.
BÖYLE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Cabello kilolarıyla ilgili eleştirilere uzun süredir karşı karşıya kalıyor. Geçen yaz da bu konuda isyanını yine sosyal medya üzerinden dile getirmişti. Bu videoyu paylaşmasından önce de o önemde sevgilisi olan Shawn Mendes ile yine Miami'de bin plajda görüntülenmiş ve kiloları yüzünden eleştirilere maruz kalmıştı. Cabello'dan bu söylemlere bir "karşı atak" gelmişti. Cabello, günlük sporunu yaptıktan sonra aracında giderken çektiği videoyu sosyal medya sayfasında paylaştı.