Camide dehşeti yaşattı! Dünya şampiyonu boksörden temizlik görevlisine yumruklu saldırı

Ben sonrasında kendi işime devam ettikten sonra kendi kendine laf söylediğini duydum. Kendisine tuvaletin aparatlarının kırık olduğunu, benlik bir durum olmadığını ve belediyeyi aramasını söyledim. O belediyeyi aradı ve benle konuşmaya çalıştı ancak ben yüzgöz olmadım. O sırada ezan okundu ben de cemaatle beraber namaz kılmaya gittim" dedi.