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Gündem Cami tuvaletinde şok eden anlar! "Sözün bittiği yerdeyiz"
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Cami tuvaletinde şok eden anlar! "Sözün bittiği yerdeyiz"

Amasya’nın Suluova ilçesinde caminin tuvaletine giren bir şahıs sabunluğu çaldı.

İHA
• 23 Haziran 2024 - 14:38 • Son Güncelleme:
İHA
• 23 Haziran 2024 - 14:38 • Son Güncelleme:
1 Cami tuvaletinde şok eden anlar Sözün bittiği yerdeyiz

Yıkadığı sabunluğu beline sokup son model otomobille uzaklaşan şahsın pes dedirten o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

2 Cami tuvaletinde şok eden anlar Sözün bittiği yerdeyiz

Olay, Suluova Toki Camii'nde meydana geldi. Caminin tuvaletine giren bir şahıs ellerini temizledi. Bir süre dolaştıktan sonra gözüne kestirdiği sabunluğun dışını yıkadı.

3 Cami tuvaletinde şok eden anlar Sözün bittiği yerdeyiz

Sonra da sabunluğu beline sokup üstünü elbisesiyle kapattı. Dışarı çıkan şahıs, son model otomobile binerek uzaklaştı.

4 Cami tuvaletinde şok eden anlar Sözün bittiği yerdeyiz

Cami ve çevresinin 24 saat kamerayla izlendiğinin belirtildiği levhayı da fark etmeyen şahsın o anları saniye saniye kaydedildi.

5 Cami tuvaletinde şok eden anlar Sözün bittiği yerdeyiz

Şeker Mahallesi Muhtarı Ömer Ceylan, görüntüleri şaşkınlıkla izlediklerini belirtti. Cami cemaatinden Fatih Yağcı ise, “Diyecek bir şey bulamıyorum.

6 Cami tuvaletinde şok eden anlar Sözün bittiği yerdeyiz

Hırsızlık zaten çirkin bir iş. Bir de camiden olduğunda sözün bittiği yerdeyiz. Şaşkınız. Biz ne hale geldik böyle” diye konuştu.