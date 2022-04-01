Camdaki Kız'da Nalan ve Hayri, Feride'ye yakalandı!
Kanal D'nin sevilen dizisi 'Camdaki Kız', 31 Mart Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Gülseren Budaycıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin son bölümünde; Nalan'ın Hayri ile olan ilişkisinden hiç hoşlanmayan Feride, kızının peşine düşüyor. Hayri'yle birlikte zaman geçirmek için konaktan çıkan Nalan, karşısına bir anda Feride'yi buluyor.
Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Camdaki Kız' dizisi, 31 Mart Perşeme akşamı 37’inci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 'Camdaki Kız'ın son bölümünde babasından ve Feride’den korkan Sedat'ın, Cana'dan uzak durmak istemesi çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Rafet'in Pervin'i otelde yemeğe davet etmesi Selen'in radarına takılırken, Gülcihan'ın Pervin'in kim olduğunu sorması Rafet'i iyice köşeye sıkıştırdı.
BABASINDAN KORKAN SEDAT'A CANA ISRARI
Nalan, Hayri'ye olan duygularını fark etmeye başladıktan sonra Sedat'ta iyice uzaklaşır. Sedat ise Nalan'ın bu soğuk tavırlarına artık katlanmaktan vazgeçer. Feride, duruma hemen müdahale eder ve Nalan'ın Sedat'tan özer dileyip eve çağırması söyler. Ancak Nalan, duygularından vazgeçmez ve Feride başarısız olur. Cana, Feride'nin tehditlerini bahane ederek Sedat'ı görmeye gider.. Ancak Sedat, bulunduğu durumdan kurtulmak için Cana'dan uzak durur. Babasından ve Feride’den korkan Sedat, Cana’nın ısrarıyla zor anlar yaşar.
Nalan, kendini çok yalnız hisseder. Babasının ölmeden önce kendisine önemli bir şey söyleyeceğini anlamıştır. Nalan, Feride'ye sesini yükselterek bir cevap vermesi için hesap sorar. Feride, Nalan'ın söylediklerine karşı sert bir tokat atar. Feride, Nalan’a aksini söylese de, Adil’in ölümüyle ilgili kendini suçlar.
Feride’den intikam almaya karar veren Cana, konağa gelir ve bildikleriyle onu tehdit eder. Feride'ye Nalan'ın torunu olduğunu bildiğini söyleyen Cana, hem Feride'yi hem de Nalan'ı çıldırtmayı başarır. Sedat ise Cana'ya hiçbir şekilde engel olamaz. Adil’in ölümüyle yıkılan Nalan, kendini iyice yalnız hisseder. Nalan, kimseden görmediği sevgiyi ve şefkati sadece Hayri'den görür. Zor günler geçiren zavallı Nalan, teselliyi yine Hayri’de bulur. Hayri, Nalan'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağına söz verir ve sarılır.