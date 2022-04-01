Camdaki Kız'da Nalan ve Hayri, Feride'ye yakalandı!

Feride’den intikam almaya karar veren Cana, konağa gelir ve bildikleriyle onu tehdit eder. Feride'ye Nalan'ın torunu olduğunu bildiğini söyleyen Cana, hem Feride'yi hem de Nalan'ı çıldırtmayı başarır. Sedat ise Cana'ya hiçbir şekilde engel olamaz. Adil’in ölümüyle yıkılan Nalan, kendini iyice yalnız hisseder. Nalan, kimseden görmediği sevgiyi ve şefkati sadece Hayri'den görür. Zor günler geçiren zavallı Nalan, teselliyi yine Hayri’de bulur. Hayri, Nalan'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağına söz verir ve sarılır.