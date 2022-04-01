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MagazinCamdaki Kız'da Nalan ve Hayri, Feride'ye yakalandı!
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• 01 Nisan 2022 - 12:55 • Son Güncelleme:

Camdaki Kız'da Nalan ve Hayri, Feride'ye yakalandı!

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Camdaki Kız', 31 Mart Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Gülseren Budaycıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin son bölümünde; Nalan'ın Hayri ile olan ilişkisinden hiç hoşlanmayan Feride, kızının peşine düşüyor. Hayri'yle birlikte zaman geçirmek için konaktan çıkan Nalan, karşısına bir anda Feride'yi buluyor.

• 01 Nisan 2022 - 12:55 • Son Güncelleme:
1Camdaki Kızda Nalan ve Hayri, Ferideye yakalandı
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Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Camdaki Kız' dizisi, 31 Mart Perşeme akşamı 37’inci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 'Camdaki Kız'ın son bölümünde babasından ve Feride’den korkan Sedat'ın, Cana'dan uzak durmak istemesi çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Rafet'in Pervin'i otelde yemeğe davet etmesi Selen'in radarına takılırken, Gülcihan'ın Pervin'in kim olduğunu sorması Rafet'i iyice köşeye sıkıştırdı.

2SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Nalan, kimsenin kendini anlamamasından yakınırken, bir tek Hayri'nin ona iyi geldiğinden artık emindir. Feride'nin baskılarına karşı duygularını yaşamayan Nalan, Billur'un sorduğu soruya nasıl cevap vereceğini bilemez.

3BABASINDAN KORKAN SEDATA CANA ISRARI

BABASINDAN KORKAN SEDAT'A CANA ISRARI

Nalan, Hayri'ye olan duygularını fark etmeye başladıktan sonra Sedat'ta iyice uzaklaşır. Sedat ise Nalan'ın bu soğuk tavırlarına artık katlanmaktan vazgeçer. Feride, duruma hemen müdahale eder ve Nalan'ın Sedat'tan özer dileyip eve çağırması söyler. Ancak Nalan, duygularından vazgeçmez ve Feride başarısız olur. Cana, Feride'nin tehditlerini bahane ederek Sedat'ı görmeye gider.. Ancak Sedat, bulunduğu durumdan kurtulmak için Cana'dan uzak durur. Babasından ve Feride’den korkan Sedat, Cana’nın ısrarıyla zor anlar yaşar.

4Camdaki Kızda Nalan ve Hayri, Ferideye yakalandı

Nalan, babasını kaybettiği günden itibaren son defa yaşadıkları eğlenceli günü unutamaz. Nalan, Hayri'yle birlikte zaman geçirmek için konaktan çıkar, Feride ise Nalan'a güvenmeyip peşlerine takılmaya karar verir. Nalan, bir anda Feride'nin seslenişini duyunca şoke olur.

5CAMDAKİ KIZ’DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

CAMDAKİ KIZ’DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

Nalan, babasını kaybetmenin acısıyla baş edemezken bir de Feride'nin katı kurallarını uygulamak zorunda kalır. Feride, Adil'in arkasından Nalan'ın kesinlikle ağlamasını istemez. Nalan, ağlaması halinde Feride'nin de kendini terk edeceğini söyler.

6Camdaki Kızda Nalan ve Hayri, Ferideye yakalandı

Nalan, kendini çok yalnız hisseder. Babasının ölmeden önce kendisine önemli bir şey söyleyeceğini anlamıştır. Nalan, Feride'ye sesini yükselterek bir cevap vermesi için hesap sorar. Feride, Nalan'ın söylediklerine karşı sert bir tokat atar. Feride, Nalan’a aksini söylese de, Adil’in ölümüyle ilgili kendini suçlar.

7Camdaki Kızda Nalan ve Hayri, Ferideye yakalandı

Feride’den intikam almaya karar veren Cana, konağa gelir ve bildikleriyle onu tehdit eder. Feride'ye Nalan'ın torunu olduğunu bildiğini söyleyen Cana, hem Feride'yi hem de Nalan'ı çıldırtmayı başarır. Sedat ise Cana'ya hiçbir şekilde engel olamaz. Adil’in ölümüyle yıkılan Nalan, kendini iyice yalnız hisseder. Nalan, kimseden görmediği sevgiyi ve şefkati sadece Hayri'den görür. Zor günler geçiren zavallı Nalan, teselliyi yine Hayri’de bulur. Hayri, Nalan'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağına söz verir ve sarılır.

8CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Camdaki Kız oyuncuları arasında birbirinden önemli isimler yer alıyor. Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı Kanal D dizisinde; Selma Ergeç, Hande Ataizi, Devrim Yakut ve Tuğrul Tülek gibi oyuncular yer alıyor.

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