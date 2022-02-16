Cambridge Düşesi Catherine'nin etekleri uçuşunca görüntüler basınının manşetlerine çıktı
İngiliz kraliyet ailesi üyesi Kate Middleton'ın ziyaretlerde giydiği kısa etekleri rüzgar nedeniyle havalanınca ortaya çıkan görüntüler basının manşetlerine çıktı. Dünyanın en gözde bekar erkeklerinden biri olan Prens William, uzatmalı sevgilisi Kate Middleton ile hayatını günümüzden tam 11 yıl önce birleştirdi. Hemen ardından da çift, ailede adet olduğu üzere Milletler Topluluğu'nda yer alan Kanada'ya resmi bir ziyarette bulundu. Gelişmeler de bunun ardından yaşandı.
ETEKLER UÇUŞUNCA
Dünyanın bütün dikkatini üzerlerinde toplayan Kate Middleton ile Prens William'ın bu turu basının gündeminden hiç düşmedi. Bunun nedenlerinden biri de giydiği gelinlikten başlayarak bir moda ikonuna dönüşen Middleton'ın ya da evlilik sonrası unvanıyla Cambridge Düşesi Catherine'nin gezi için hazırlanan gardırobuydu. O dönemde daha kısa etekler, daha gösterişli elbiseler giyiyordu Middleton. Fakat bu tercihi istenmeyen durumlara da yol açtı. Bazı ziyaretlerinde giydiği elbiselerin geniş ya da kısa etekleri rüzgar nedeniyle havalanınca ortaya çıkan görüntüler Magazin basınının manşetlerine çıktı.
İŞİN SIRRI NE?
Bu durum, çiftin birlikte gittiği ya da Kate Middleton'ın yalnız başına katıldığı yurt içi ya da yurt dışı başka etkinliklerde de yaşandı. Middleton'ın havalanan eteklerine sonunda Kraliçe 2. Elizabeth el koydu. Torununun eşi için özel bir görevli bile atadı. Sonra zaman içinde Middleton'ın sergilediği bu görüntüler tarihe karıştı. Mini etek tercihlerini azalttı, daha klasik giyinmeye başladı. Giydiği elbise ya da etekler mini olduğunda görünümünü koyu renkli kalın çoraplarla tamamlamaya başladı. Ama ne giyerse giysin, ne kadar rüzgar eserse essin bir daha hiç "etek kazası" yaşamadı. Bunun nedeni neydi peki?
KRALİYET KADINLARINI GİYDİREN MODACI AÇIKLADI
İşte onu kraliyet modacılarından biri açıkladı. Onun anlattığına göre ise Kraliçe 2. Elizabeth ya da aileye kan bağı olan diğer kadın üyelerin hiç başına gelmeyen; Middleton için de artık bir tehlike olmaktan çıkan bu durumun nedeni sadece etek boyunun uzaması değil. Çünkü uzun etekler de kimi zaman rüzgarın azizliğine uğrayabiliyor.
MİNİK KURŞUN AĞIRLIKLAR
Kraliyet ailesine mensup kadınları giydiren modacılardan biri olan Stewart Parvin, İngiliz Daily Mail gazetesine, bu işin sırrını açıkladı. Parvin'in anlattığına göre rüzgardan korunmak için uygulanan yöntem, giysilerin etek kısmına dışarıdan gözle görünmeyen minik kurşun ağırlıklar dikmek. "Kişiye özel, el yapımı bir kıyafetin en önemli özelliği, giyenin onu üzerinde gayet güzel taşımasıdır" dedi ve ardından da ekledi Parvin: "Ama biz de bazı küçük hilelere başvuruyoruz". Üstelik Parvin'in anlattığına göre bu küçük hileler, sadece eteklerin uçuşmasını önlemekle kalmıyor aynı zamanda kıyafetin sanki bir askıdaymış gibi kusursuz görünmesini de sağlıyor.
Stewart Parvin, söz gelimi bir paltonun iki yanında da yırtmaç varsa her bir kısmın ucuna küçük birer kurşun ağırlık dikildiğini böylece yırtmacın kusursuz görünmesinin sağlandığını anlattı. Parvin, eğer şifon gibi daha hafif kumaştan bir elbise giyilecekse onun etek ucuna bezeyle boyutunda bir ağırlık diktiğini de sözlerine ekledi.
TEK PARÇA İÇ ÇAMAŞIRI
Görgü kuralları uzmanı Myka Meier de kraliyet ailesine mensup kadınların, özellikle de kamuoyu karşısına çıkacakları zaman kullandıkları bir başka moda hilesini anlattı. Özellikle de eteklerin uçuşmasını önleyen kurşun ağırlıkların kullanılmadığı durumlarda bu yönteme başvuruluyor anlattığına göre. Meier, kraliyet kadınlarının bazen tüm vücudu saran tek parça iç çamaşırı giydiklerini bunun da statiği artırıp elbisenin uçuşmasını ya da kıyafetin giyen kişinin üzerinden kaymasını önlediğini anlattı.
ETEKLER DİZ ALTI OLMAK ZORUNDA
İngiliz kraliyet ailesine üye kadınların özellikle de bazı etkinliklere katılırken önceden belirlenen kurallara göre daha muhafazakar giyinmesi gerekiyor. Bunlardan biri de Ascot At Yarışları. Bu etkinlikte kadınların elbise ya da eteklerinin diz altına kadar uzanması ve omuzlarının da kapalı olması gerekiyor.
TAÇ, EVLİ KADINLAR İÇİN
Şapka, aile için önemli bir aksesuar, tıpkı taçlar gibi. Akşam saat 18:00'e kadar olan, düğün, vaftiz töreni, cenaze gibi etkinliklerde kadınların şapka kullanmaları gerekiyor. Büyük çaplı akşam etkinliklerinde ise sadece evli kadınlar taç takıyor. Bu taçlar, statü göstergesi aynı zamanda.
KRALİÇE'NİN YANINDA DOLGU TOPUK YASAK
Bunların yanı sıra daha katı kurallar da var. Kraliçe'nin katıldığı etkinliklerde, yakın çevresinden kadınların dolgu topuklu ayakkabı giymesi uygun değil. Yine aynı şekilde Kraliçe 2. Elizabeth'in yanında bazı etkinliklere katılan kadınların da ten rengi çorap giymesi zorundu.
FAZLA MAKYAJ YA DA KOYU RENK OJE YOK
Aile üyesi kadınların makyajla ilgili uyması gereken kurallar da var. Koyu renk oje süremiyorlar, dudaklarını da koyu renk ruj sürmeleri hoş karşılanmıyor. Bunun nedeni ise rujun dişlere bulaşıp kötü bir görüntüye neden olma ihtimali. Meghan Markle'ın aileden ayrılmadan önce katıldığı bir etkinlikte bordo oje sürmesi bir dönem çok konuşulmuştu.
TERLİ KAZAK OLAY OLMUŞTU
Alınan bütün önlemlere ve kurallara rağmen bazen ailenin, kamuoyu tarafından "moda ikonu" olarak görülen kadın üyeleri de küçük kazalara uğruyor. Bunlardan biri de Meghan Markle. Aileden ayrılmadan önce eşi Prens Harry ile bir ziyarete giden Markle'ın koltuk altlarının terlemesi ve bunun da kazağın dışından görülmesi uzun süre konuşulmuştu.
ETİKETİ UNUTTU
Ailede çok kısa bir süre kalmasına rağmen giyimi- kuşamı en çok konuşulan üye Meghan Markle oldu. Tongo ziyaretinde giydiği kırmızı elbisenin etiketini üzerinde unutması haftalarca konuşuldu. Bazıları bunun büyük bir hata olduğunu savunurken bazıları da Düşes'in bilerek böyle bir hata yaptığını, amacının elbise markasının reklamını yapmak olduğunu ileri sürdü.