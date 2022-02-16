Cambridge Düşesi Catherine'nin etekleri uçuşunca görüntüler basınının manşetlerine çıktı

İŞİN SIRRI NE?

Bu durum, çiftin birlikte gittiği ya da Kate Middleton'ın yalnız başına katıldığı yurt içi ya da yurt dışı başka etkinliklerde de yaşandı. Middleton'ın havalanan eteklerine sonunda Kraliçe 2. Elizabeth el koydu. Torununun eşi için özel bir görevli bile atadı. Sonra zaman içinde Middleton'ın sergilediği bu görüntüler tarihe karıştı. Mini etek tercihlerini azalttı, daha klasik giyinmeye başladı. Giydiği elbise ya da etekler mini olduğunda görünümünü koyu renkli kalın çoraplarla tamamlamaya başladı. Ama ne giyerse giysin, ne kadar rüzgar eserse essin bir daha hiç "etek kazası" yaşamadı. Bunun nedeni neydi peki?