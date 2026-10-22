Çam balında ilk hasat başladı: Kilogram Fiyatı 450 - 500 TL bandında

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Çam balının en önemli üreticisinin Türkiye olduğunu ve balların yurt içinin yanı sıra birçok ülkeye de gönderildiğini belirten arıcı Musa Güven Şöhret, sezonun bereketli olması temennisinde bulunarak çam balı sezonuna başladıklarını söyledi. Bu yıl ilk hasadın biraz gecikmeli başladığını ifade eden Şöhret, "Bu yılın Türkiye genelinde yağmurlu olmasından dolayı çam balı hasadı biraz gecikmeli de olsa başladı. Rekolte önceki yıllara göre tabi biraz düşük ama çok şükür idare ediyoruz. Yalnız fiyat piyasadaki ekonomik durumlardan dolayı biraz sıkıntılı. Bu yıl kilogramı 450 - 500 TL bandında satılıyor. Tüm arıcılara bereketli bir sezon geçirmeyi dilerim" dedi.