ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ DÖNEM! Hibrit çalışma Resmî Gazete'de: Günler sözleşmeye yazılacak
Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, işin bir bölümünün iş yerinde, bir bölümünün ise uzaktan yürütüldüğü hibrit çalışma modeli açık biçimde mevzuata girdi. 25 Eylül 2026'da yürürlüğe giren düzenlemeye göre hibrit model uygulanacaksa çalışanın hangi günlerde iş yerinde, hangi günlerde uzaktan çalışacağı ve çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.
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Türkiye'de özellikle pandemi döneminin ardından birçok şirketin fiilen uygulamaya başladığı hibrit çalışma modeli için mevzuatta yeni bir adım atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, 25 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Değişiklikle birlikte çalışanın işini yalnızca iş yerinden ya da tamamen uzaktan yapmasının yanında, iki çalışma biçiminin birlikte uygulanabilmesi de yönetmelikte açık şekilde düzenlendi.
Yeni hükme göre işin bir kısmının iş yerinde, bir kısmının ise uzaktan çalışma yöntemiyle yerine getirilmesi kararlaştırılabilecek. Hibrit çalışma modeline geçilmesi halinde işçinin hangi günlerde iş yerine geleceği, hangi günlerde uzaktan çalışacağı ve çalışma saatleri iş sözleşmesinde yer alacak.
HİBRİT ÇALIŞMADA GÜNLER SÖZLEŞMEDE BELİRLENECEK
25 Eylül'de yürürlüğe giren düzenleme, 2021'den bu yana yürürlükte bulunan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nin çalışma sürelerini düzenleyen 9'uncu maddesine yeni bir fıkra ekledi. Buna göre işçi ile işveren, iş görme yükümlülüğünün bir bölümünün iş yerinde, diğer bölümünün uzaktan çalışma yöntemiyle yerine getirilmesini kararlaştırabilecek.
Böyle bir çalışma modeli uygulanacaksa hangi günlerin ofiste, hangi günlerin uzaktan geçirileceği yalnızca şirket içi uygulamaya bırakılmayacak. Çalışma günleri ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.Örneğin bir çalışanın haftanın üç günü iş yerinden, iki günü uzaktan çalışması öngörülüyorsa bu çalışma düzeninin sözleşmede açıkça yer alması gerekecek.
HER ÇALIŞAN OTOMATİK OLARAK HİBRİT ÇALIŞMAYA GEÇMEYECEK
Düzenleme, bütün çalışanların belirli sayıda gün evden çalışma hakkı kazandığı anlamına gelmiyor.Yönetmelikte kullanılan ifade, hibrit çalışma modelinin taraflar arasında "kararlaştırılabileceğini" öngörüyor. Mevcut Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nde de iş yerinde çalışan bir işçinin uzaktan çalışma modeline geçişi, işçi ve işverenin anlaşmasına bağlı bulunuyor.
Dolayısıyla yeni düzenleme şirketlerin tüm çalışanlarını otomatik olarak hibrit sisteme geçirmek ya da çalışanların tek taraflı olarak haftanın belirli günlerinde evden çalışma kararı alması şeklinde yorumlanmamalı.İşin niteliğinin uzaktan çalışmaya elverişli olması ve çalışma düzeninin taraflar arasında belirlenmesi gerekiyor.
UZAKTAN ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNDE NELER YER ALIYOR?
Türkiye'de uzaktan çalışmanın temel esasları 10 Mart 2021'de yürürlüğe giren Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ile düzenlenmişti.Yönetmeliğe göre uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmesinin yazılı olarak yapılması gerekiyor. Sözleşmede işin tanımı ve nasıl yapılacağının yanı sıra çalışma süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin esaslar, işveren tarafından sağlanan ekipmanlar, taraflar arasındaki iletişim yöntemi ile genel ve özel çalışma şartları yer alıyor.
25 Eylül'de yapılan değişiklikle bu çerçeveye hibrit çalışma için daha açık bir hüküm eklenmiş oldu. İş hem iş yerinde hem uzaktan yürütülecekse günlerin ve çalışma saatlerinin de sözleşmede belirlenmesi gerekecek.
ÇALIŞAN HİBRİT YA DA UZAKTAN ÇALIŞMA TALEP EDEBİLİR Mİ?
Mevcut yönetmelik, iş yerinde çalışan bir işçinin uzaktan çalışma talebinde bulunmasına imkân tanıyor.Talebin yazılı yapılması gerekiyor. İşveren, başvuruyu işin ve çalışanın uzaktan çalışmaya uygunluğu başta olmak üzere iş yerinde belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendiriyor. Yönetmeliğe göre değerlendirmenin sonucunun 30 gün içinde çalışana yazılı olarak bildirilmesi esas.
Talebin kabul edilmesi halinde çalışma koşullarının yönetmelikte belirtilen esaslara uygun biçimde sözleşmeye bağlanması gerekiyor.Uzaktan çalışmaya geçen işçi de daha sonra yeniden iş yerinden çalışma talebinde bulunabiliyor.
ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?
Yeni düzenleme çalışma süreleriyle ilgili genel kuralları ortadan kaldırmıyor.Uzaktan çalışmanın hangi zaman aralığında ve ne kadar süreyle yapılacağı iş sözleşmesinde belirtiliyor. Çalışma saatlerinde değişiklik yapılabilse de İş Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan çalışma süresi sınırlamaları geçerliliğini sürdürüyor.
Fazla çalışma konusunda da mevcut yönetmelik hükümleri devam ediyor. Uzaktan çalışan bir işçinin fazla çalışma yapması, işverenin yazılı talebi ve işçinin kabulüyle mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilebiliyor.
İŞ EKİPMANLARI VE MASRAFLARDA MEVCUT KURALLAR DEVAM EDİYOR
Hibrit çalışmaya ilişkin yeni hüküm, uzaktan çalışmadaki ekipman ve zorunlu gider kurallarını değiştirmedi.Mevcut yönetmeliğe göre mal ve hizmet üretimi için gerekli iş araçlarının, sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa işveren tarafından sağlanması esas. İşin yapılmasından doğrudan kaynaklanan zorunlu giderlerin nasıl tespit edileceği ve karşılanacağı da iş sözleşmesinde belirtiliyor.
İşveren ayrıca uzaktan çalışanı iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü.
HİBRİT ÇALIŞMA DÜZENLEMESİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ?
Uzaktan Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, 25 Eylül 2026 tarihli ve 33381 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.Yönetmelik herhangi bir geçiş süresi öngörmediği için yayımlandığı 25 Eylül 2026 tarihinde yürürlüğe girdi.Böylece son yıllarda özellikle ofis çalışanları arasında yaygınlaşan, haftanın belirli günlerinde iş yerinden ve kalan günlerinde uzaktan çalışma modeli yönetmelikte açık bir hükme kavuşmuş oldu.