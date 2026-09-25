ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ DÖNEM! Hibrit çalışma Resmî Gazete'de: Günler sözleşmeye yazılacak

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Türkiye'de özellikle pandemi döneminin ardından birçok şirketin fiilen uygulamaya başladığı hibrit çalışma modeli için mevzuatta yeni bir adım atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, 25 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle birlikte çalışanın işini yalnızca iş yerinden ya da tamamen uzaktan yapmasının yanında, iki çalışma biçiminin birlikte uygulanabilmesi de yönetmelikte açık şekilde düzenlendi.

Yeni hükme göre işin bir kısmının iş yerinde, bir kısmının ise uzaktan çalışma yöntemiyle yerine getirilmesi kararlaştırılabilecek. Hibrit çalışma modeline geçilmesi halinde işçinin hangi günlerde iş yerine geleceği, hangi günlerde uzaktan çalışacağı ve çalışma saatleri iş sözleşmesinde yer alacak.



HİBRİT ÇALIŞMADA GÜNLER SÖZLEŞMEDE BELİRLENECEK



25 Eylül'de yürürlüğe giren düzenleme, 2021'den bu yana yürürlükte bulunan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nin çalışma sürelerini düzenleyen 9'uncu maddesine yeni bir fıkra ekledi. Buna göre işçi ile işveren, iş görme yükümlülüğünün bir bölümünün iş yerinde, diğer bölümünün uzaktan çalışma yöntemiyle yerine getirilmesini kararlaştırabilecek.

Böyle bir çalışma modeli uygulanacaksa hangi günlerin ofiste, hangi günlerin uzaktan geçirileceği yalnızca şirket içi uygulamaya bırakılmayacak. Çalışma günleri ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.Örneğin bir çalışanın haftanın üç günü iş yerinden, iki günü uzaktan çalışması öngörülüyorsa bu çalışma düzeninin sözleşmede açıkça yer alması gerekecek.