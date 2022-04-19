Çağrı Atakan,Eda Taşpınar'ın yeni ilişkisine bakın ne dedi!
TV8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor 2021’de mücadele eden ve sakatlığı nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kalanÇağrı Atakan, önceki gün avm çıkışı görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden ünlü isim, eski sevgilisi Eda Taşpınar'ın yeni ilişkisi hakkında konuştu.
Yaz aylarının en çok konuşulan ünlülerinden olan ve bronz tenden vazgeçmeyen Eda Taşpınar, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. İddialı fotoğraflarıyla adından söz ettiren Taşpınar, bu kez yüzünü göstermemeyi tercih ettiği sevgilisiyle verdiği pozları yayınlamıştı.
AŞKINI İLAN ETTİ
Daha önce 'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasında mücadele eden oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşayan Eda Taşpınar, gizemli erkek arkadaşıyla dudak dudağa objektif karşısına geçmişti. Eda Taşpınar ile sevgilisinin gönderileri 21 binden fazla beğeni almıştı.
Paylaşımına "Anahtarlarımıza uyan kilitleri ve kilitlerimize uyan anahtarları olan bir kişi" notunu düşen Taşpınar'ın paylaşımını yorumlara kapatması da dikkatlerden kaçmamıştı.
"EDA'NIN PAYLAŞIMINI GÖRMEDİM"
Bunun ardından Taşpınar'la Survivor 2021'e gitmeden önce dört ay boyunca aşk yaşayan oyuncu Çağrı Atakan, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere yansıdı. 'Çukur' dizisindeki performansıyla tanınan ve Survivor'a sakatlığı yüzünden erken veda eden oyuncu, muhabirlerin sorularını cevapladı.
KURMACA AŞK İDDİASI
Ünlü isim, "Paylaştığı pozları görmedim. Allah mesut etsin. Eda çok iyi bir insan. Mutluluğu sonuna kadar hak ediyor. Ne diyebilirim ki, inşallah mutlu olur" ifadelerini kullandı.
Öte yandan ayrılmalarının ardından Eda Taşpınar-Çağrı Atakan aşkının kurmaca olduğu iddia edilmişti. Atakan'ın, 'Survivor 2021' kadrosuna seçilince aşk oyununu bitirdiği öne sürülmüştü.
Takvim'in haberine göre; ikili, ortak dostları aracılığıyla Çeşme'de tanışmıştı. Sosyetik ikoncanın adı o dönem skandal bir aşk dedikodusuna karışmıştı. Sosyal medyada hızla yayılan bu skandalı unutturmak isteyen Taşpınar, Atakan'la birlikteymiş imajı yaratmak istemişti.
Teklifi duyan Çağrı Atakan da şöhret olma fırsatı yakaladığını düşünüp 'aşk oyunu' oynamayı kabul etmişti. İkili, sadece birkaç kere Nişantaşı ve Bebek gibi gazetecilerin olduğu mekanlarda boy gösterip aşk şovu yapmıştı.
Bu 'aşk oyunu' sayesinde Eda Taşpınar'ın skandalı unutturduğu, Çağrı Atakan'ın da şöhrete kavuştuğu iddia edilmişti.