Çağrı Atakan,Eda Taşpınar'ın yeni ilişkisine bakın ne dedi!

KURMACA AŞK İDDİASI

Ünlü isim, "Paylaştığı pozları görmedim. Allah mesut etsin. Eda çok iyi bir insan. Mutluluğu sonuna kadar hak ediyor. Ne diyebilirim ki, inşallah mutlu olur" ifadelerini kullandı.



Öte yandan ayrılmalarının ardından Eda Taşpınar-Çağrı Atakan aşkının kurmaca olduğu iddia edilmişti. Atakan'ın, 'Survivor 2021' kadrosuna seçilince aşk oyununu bitirdiği öne sürülmüştü.



Takvim'in haberine göre; ikili, ortak dostları aracılığıyla Çeşme'de tanışmıştı. Sosyetik ikoncanın adı o dönem skandal bir aşk dedikodusuna karışmıştı. Sosyal medyada hızla yayılan bu skandalı unutturmak isteyen Taşpınar, Atakan'la birlikteymiş imajı yaratmak istemişti.