'Büyük ve yıkıcı deprem olabilir' deyip Türkiye'de tehlike altındaki illeri açıkladı
Ege Denizi’nde meydana gelen deprem fırtınası Yunanistan'ı alarma geçirirken Türkiye'de ise tedirginliğe yol açtı. Komşuda yaşanacak olası bir yanardağ patlaması Türkiye’yi ne kadar etkiler? Ege kıyılarımızda tsunami olur mu, küller bize kadar gelir mi? sorularının cevabını Prof. Dr. Şükrü Ersoy yanıtladı. Öte yandan Santorini'nin yarısı adadan kaçtı. Bilim insanları "Santorini-Amorgos fay hattı, büyük yıkıcı depremlere neden olabilecek potansiyele sahiptir." uyarısını yaptı. İşte detaylar...
• 05 Şubat 2025 - 09:39 • Son Güncelleme:
• 05 Şubat 2025 - 09:39 • Son Güncelleme: