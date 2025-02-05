'Büyük ve yıkıcı deprem olabilir' deyip Türkiye'de tehlike altındaki illeri açıkladı

Doğal Afetler Profesörü Kostas Sinolakis, SKAI'ye yaptığı açıklamada, depremlerin ne zaman duracağına dair tahminlerde bulunmak için henüz erken olduğunu, bunun Yunanistan'da "çok nadir" görülen bir olay olduğunu söyledi. Sinolas, "Yaz aylarından bu yana bazı belirtiler gösteren yanardağda bir hareketlenme olacak mı? Yanardağ konusunda ise Santorini'de ortalama her 50 yılda bir küçük çaplı patlamalar yaşandığını düşünüyoruz . 20. yüzyılda küçük patlamalar yaşandı. Yanardağı yakından takip etmemiz gerekiyor. Hiçbir senaryoyu göz ardı edemeyiz. Ancak Minos dönemindekine benzer bir patlamanın gerçekleşmesi pek olası görünmüyor. Bunlar yaklaşık 17 bin yılda bir oluyor, önümüzde uzun bir zaman var." dedi.