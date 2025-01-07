Büyük İskender'in ilk büyük zaferinin 2400 yıllık sırrı çözüldü: Hermaion Antik Kenti ortaya çıktı
Büyük İskender'in en önemli savaşlarından Granikos Savaşı’nın yapıldığı alanın keşfi için 2024 yılında yapılan yüzey araştırmaları sırasında Çanakkale'nin Biga ilçesi Hisarlı köyü yakınlarında Hermaion Antik Kenti'nin yeri tespit edildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, "Burada yaptığımız yüzey araştırmalarında yüzeyde çok sayıda antik döneme ait çanak çömlek ve mimari kalıntı tespit ettik. Bu yerleşimin milattan önce 7'nci yüzyılda kurulmuş olduğunu ve yine yerleşimin İskender zamanında da burada var olduğunu kanıtlamakta" dedi.
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)
• 07 Ocak 2025 - 10:13 • Son Güncelleme:
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)
• 07 Ocak 2025 - 10:13 • Son Güncelleme: