Büyük İskender'in ilk büyük zaferinin 2400 yıllık sırrı çözüldü: Hermaion Antik Kenti ortaya çıktı

Burada bulduğumu seramikler içerisinde gri renkte olanlar Troas Bölgesi’nde sıklıkla rastladığımız yerel kaplardır. Bunlar milattan önce 7'nci yüzyılı işaret ediyor. Kentin bu dönemde kurulduğunu anlıyoruz. Özellikle bazı kırmızı renkli ve siyah astarlı kaplar var. Milattan önce 4'üncü yüzyılın sonuna tarihlediğimiz bu kaplar Büyük İskender'in o zamanlarda buradan geçtiğinde kentin var olduğunu bize söylüyor. Muhtemelen bu kapları elinde tutan insanlar kentlerinden vadiye doğru baktığında Büyük İskender'in ordusunun görkemli geçişine şahit olmuşlar" diye konuştu.