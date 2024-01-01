Büyük ikramiye nereye çıktı? Milli piyango hangi ile çıktı, yılbaşı büyük ikramiye nereye çıktı?
Milli Piyango sonuçları açıklandı, büyük ikramiye 3550054 numaralı bilete çıktı. Amorti rakamları ise 2 ve 7 olarak belirlendi. İkramiye kazananlar yılbaşı bileti sorgulama ekranı üzerinden bilet numaralarını girerek sonuçlarını öğrenebilirler. Büyük ikramiye çıkan bilet Millipiyangoonline.com üzerinden alındı. Peki, Büyük ikramiye nereye çıktı? Milli piyango hangi ile çıktı, yılbaşı büyük ikramiye nereye çıktı?
• 01 Ocak 2024 - 00:10 • Son Güncelleme:
• 01 Ocak 2024 - 00:10 • Son Güncelleme: