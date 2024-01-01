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GündemBüyük ikramiye nereye çıktı? Milli piyango hangi ile çıktı, yılbaşı büyük ikramiye nereye çıktı?
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Büyük ikramiye nereye çıktı? Milli piyango hangi ile çıktı, yılbaşı büyük ikramiye nereye çıktı?

Milli Piyango sonuçları açıklandı, büyük ikramiye 3550054 numaralı bilete çıktı. Amorti rakamları ise 2 ve 7 olarak belirlendi. İkramiye kazananlar yılbaşı bileti sorgulama ekranı üzerinden bilet numaralarını girerek sonuçlarını öğrenebilirler. Büyük ikramiye çıkan bilet Millipiyangoonline.com üzerinden alındı. Peki, Büyük ikramiye nereye çıktı? Milli piyango hangi ile çıktı, yılbaşı büyük ikramiye nereye çıktı?

• 01 Ocak 2024 - 00:10 • Son Güncelleme:
• 01 Ocak 2024 - 00:10 • Son Güncelleme:
1Büyük ikramiye nereye çıktı Milli piyango hangi ile çıktı, yılbaşı büyük ikramiye nereye çıktı

Milli Piyango'nun sonuçları açıklandı ve 400 milyon TL'lik büyük ikramiye 3550054 numaralı bilete çıktı. İkramiye kazananlar, bilet numaralarını yılbaşı bileti sorgulama ekranında kontrol edebilecek. Bilet ise Millipiyangoonline.com üzerinden alındı. Peki, Büyük ikramiye nereye çıktı? Milli piyango hangi ile çıktı, yılbaşı büyük ikramiye nereye çıktı?

2BÜYÜK İKRAMİYE NEREYE ÇIKTI, HANGİ İLE ÇIKTI

BÜYÜK İKRAMİYE NEREYE ÇIKTI, HANGİ İLE ÇIKTI?

Büyük ikramiye isabet eden rakam 3550054 oldu. İkramiye isabet eden bilet Millipiyangoonline.com'dan satılan alınan tam bilete isabet etti.

3AMORTİ NUMARALARI BELLİ OLDU

AMORTİ NUMARALARI BELLİ OLDU

Amorti numaraları 2 ve 7 olarak belirlendi.

4MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

Milli Piyango sonuçları, 18.30'da başlayan çekilişle birlikte yayımlanmaya devam ediyor. Milli Piyango çekilişinin sonuçlarını Hurriyet.com.tr üzerinden sorgulayabilirsiniz.

5Büyük ikramiye nereye çıktı Milli piyango hangi ile çıktı, yılbaşı büyük ikramiye nereye çıktı

2 milyar 355 milyon 650 bin TL, büyük ikramiye olarak ise 400 milyon lira yılbaşı ödülü verecek olan Milli Piyango, İstanbul’da gerçekleşecek olan çekilişi canlı yayınladı.