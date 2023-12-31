Büyük ikramiye kime çıktı? Milli piyango büyük ikramiye hangi ile çıktı, büyük ikramiye nereye çıktı?
Milli Piyango sonuçları açıklandı, 400 milyon TL kazandıran numaralar belli oldu. Vatandaşlar yılbaşı bileti sorgulama ekranı üzerinden bilet numaralarını girerek bilete ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilecek. Büyük ikramiye 3550054 numaralı bilete çıktı. Amorti rakamları ise 2 ve 7 olarak çekildi. İkramiye tam bilete isabet etti. Bilet ise Millipiyangoonline.com üzerinden alındı. Büyük ikramiye hangi ile çıktı? Milli Piyango hangi şehirlere çıktı, büyük ikramiye nereye çıktı?
• 31 Aralık 2023 - 23:57 • Son Güncelleme:
• 31 Aralık 2023 - 23:57 • Son Güncelleme: