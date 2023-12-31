Büyük ikramiye kime çıktı? Milli piyango büyük ikramiye hangi ile çıktı, büyük ikramiye nereye çıktı?

Milli Piyango büyük ikramiye isabet eden numara 3550054 oldu. 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği numaraların açıklanasının ardından büyük ikramiyenin hangi şehre ve kime çıktığı sorgulanmaya başlandı. Öte yandan Milli Piyango sonuçları içerisinde büyük ikramiye haricinde amorti numaraları ve teselli ikramiyesi alan numaralar da açıklandı. Peki, Milli Piyango hangi şehirlere çıktı?