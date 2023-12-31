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GündemBüyük ikramiye kime çıktı? Milli piyango büyük ikramiye hangi ile çıktı, büyük ikramiye nereye çıktı?
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Büyük ikramiye kime çıktı? Milli piyango büyük ikramiye hangi ile çıktı, büyük ikramiye nereye çıktı?

Milli Piyango sonuçları açıklandı, 400 milyon TL kazandıran numaralar belli oldu. Vatandaşlar yılbaşı bileti sorgulama ekranı üzerinden bilet numaralarını girerek bilete ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilecek. Büyük ikramiye 3550054 numaralı bilete çıktı. Amorti rakamları ise 2 ve 7 olarak çekildi. İkramiye tam bilete isabet etti. Bilet ise Millipiyangoonline.com üzerinden alındı. Büyük ikramiye hangi ile çıktı? Milli Piyango hangi şehirlere çıktı, büyük ikramiye nereye çıktı?

• 31 Aralık 2023 - 23:57 • Son Güncelleme:
• 31 Aralık 2023 - 23:57 • Son Güncelleme:
1Büyük ikramiye kime çıktı Milli piyango büyük ikramiye hangi ile çıktı, büyük ikramiye nereye çıktı

Milli Piyango büyük ikramiye isabet eden numara 3550054 oldu. 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği numaraların açıklanasının ardından büyük ikramiyenin hangi şehre ve kime çıktığı sorgulanmaya başlandı. Öte yandan Milli Piyango sonuçları içerisinde büyük ikramiye haricinde amorti numaraları ve teselli ikramiyesi alan numaralar da açıklandı. Peki, Milli Piyango hangi şehirlere çıktı?

2BÜYÜK İKRAMİYE KİME ÇIKTI

BÜYÜK İKRAMİYE KİME ÇIKTI?

Büyük ikramiye isabet eden rakam 3550054 oldu. İkramiye isabet eden bilet Millipiyangoonline.com'dan satılan alınan tam bilete isabet etti.

3AMORTİ NUMARALARI BELLİ OLDU

AMORTİ NUMARALARI BELLİ OLDU

Amorti numaraları 2 ve 7 olarak belirlendi.

4MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

Milli Piyango sonuçları, 18.30'da başlayan çekilişle birlikte yayımlanmaya devam ediyor. Milli Piyango çekilişinin sonuçlarını Hurriyet.com.tr üzerinden sorgulayabilirsiniz.

5Büyük ikramiye kime çıktı Milli piyango büyük ikramiye hangi ile çıktı, büyük ikramiye nereye çıktı

2 milyar 355 milyon 650 bin TL, büyük ikramiye olarak ise 400 milyon lira yılbaşı ödülü verecek olan Milli Piyango, İstanbul’da gerçekleşecek olan çekilişi canlı yayınladı.

6İKRAMİYE 1 YIL İÇİNDE ALINABİLECEK

İKRAMİYE 1 YIL İÇİNDE ALINABİLECEK

Kazanan ikramiyelerin tahsil edilmesinde, kazanan Biletlerin (önceden basılmış veya terminal çıktısı şeklinde) ibrazı için son tarih, çekiliş sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren bir yıldır.

7KAZANILAN İKRAMİYE NEREDEN ALINABİLECEK

KAZANILAN İKRAMİYE NEREDEN ALINABİLECEK?

Şisal Şans, Milli Piyango çekilişinden ikramiye kazanılması halinde ne gibi yolların izlenebileceğine dair bilgiler verdi;

8Büyük ikramiye kime çıktı Milli piyango büyük ikramiye hangi ile çıktı, büyük ikramiye nereye çıktı