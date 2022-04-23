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FenerbahçeBüyük bomba! Yeni teknik direktör Premier Lig'de geliyor! Tam 7 kupası var
HaberlerFenerbahçe Haberleri Büyük bomba! Yeni teknik direktör Premier Lig'de geliyor! Tam 7 kupası var
• 23 Nisan 2022 - 14:20 • Son Güncelleme:

Büyük bomba! Yeni teknik direktör Premier Lig'de geliyor! Tam 7 kupası var

Jorge Jesus, Joachim Löw ve İsmail Kartal arasında gidip gelen Ali Koç'un bambaşka bir teknik direktörle görüşmelere başladığı ortaya çıktı. Başkanın şu anda Premier Lig'de dev kulübü çalıştıran 63 yaşındaki Alman hocayla masaya oturduğu belirtildi.

• 23 Nisan 2022 - 14:20 • Son Güncelleme:
1Büyük bomba Yeni teknik direktör Premier Ligde geliyor Tam 7 kupası var
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Fenerbahçe'de teknik direktör konusundaki soru işaretleri devam ediyor. Akşam Gazetesi'nden Orçun Özateş'in özel haberine göre; Löw, Jesus ve İsmail Kartal'ın üçgeninde devam eden sürece bir sürpriz isim daha dahil oldu. Başkan Ali Koç, hafta sonu için randevu aldığı Ralf Rangnick ile İngiltere'de buluşacak.

2Büyük bomba Yeni teknik direktör Premier Ligde geliyor Tam 7 kupası var

63 yaşındaki Alman teknik adam, sezon sonunda Manchester United'ten ayrılacak. İngiliz ekibine danışman olarak devam edeceği dile getiriliyor.

3Büyük bomba Yeni teknik direktör Premier Ligde geliyor Tam 7 kupası var

Başkan Koç'un sürpriz buluşmada Ralf teknik direktör konusunda fikir alışverişinde bulunacağı belirtildi. Alman basınında çıkan haberlerde Löw ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği iddia edildi.

4Büyük bomba Yeni teknik direktör Premier Ligde geliyor Tam 7 kupası var

Atakaş Hatayspor'da forma giyen Gürcü kanat oyuncusu Saba Lobjanidze, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

5Büyük bomba Yeni teknik direktör Premier Ligde geliyor Tam 7 kupası var

Hatayspor'da performansını değerlendiren Saba Lobjanidze, "İyi rakamlarım var. Takıma yararlı bir futbolcu olduğumu düşünüyorum. Her zaman daha iyisini yapmayı hedefliyorum ve başardıklarımla övünmek yerine üzerine koymaya çalışıyorum.

6Büyük bomba Yeni teknik direktör Premier Ligde geliyor Tam 7 kupası var

Her maça ayrı ayrı hazırlanıp yapabildiğimin en iyisini yapmaya, kendimi zorlamaya çalışıyorum. Attığım gollerin veya yaptığım asistlerin yeterli olduğunu asla düşünmem." ifadelerini kullandı.

7Büyük bomba Yeni teknik direktör Premier Ligde geliyor Tam 7 kupası var

Hakkındaki Fenerbahçe iddialarını da yanıtlayan Gürcü oyuncu, "Haberleri ben de gördüm. İyi bir futbolcu haline geldiğinizde sizinle ilgilenen çok kulüp oluyor. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün benimle ilgilenmesi gururumu okşadı. Orada oynamak benim için bir rüya olur ancak ortada resmi bir teklifin olmadığını söyleyebilirim.

8Büyük bomba Yeni teknik direktör Premier Ligde geliyor Tam 7 kupası var

Hatayspor ile olan sözleşmem devam ediyor ve gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Benim şu an için tek düşüncem bir sonraki maça kazanmak." dedi.

9Büyük bomba Yeni teknik direktör Premier Ligde geliyor Tam 7 kupası var

Takımın ligdeki durumunu hakkında konuşan Saba Lobjanidze, "Bu sezon Hatayspor ile Avrupa kupalarına katılma şansımız çok düşük. Lig oldukça zorlu geçiyor ve Avrupa'ya katılım hakkı için birçok kulüp rekabet içinde. Şu an 9. sıradayız ancak Avrupa kupaları bölgesi sadece 5 puan yukarıda." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

10Büyük bomba Yeni teknik direktör Premier Ligde geliyor Tam 7 kupası var

Saba Lobjanidze, bu sezon Atakaş Hatayspor formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 8 gol 9 asistlik performans sergiledi.

11Büyük bomba Yeni teknik direktör Premier Ligde geliyor Tam 7 kupası var

 

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