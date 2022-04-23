Büyük bomba! Yeni teknik direktör Premier Lig'de geliyor! Tam 7 kupası var
Jorge Jesus, Joachim Löw ve İsmail Kartal arasında gidip gelen Ali Koç'un bambaşka bir teknik direktörle görüşmelere başladığı ortaya çıktı. Başkanın şu anda Premier Lig'de dev kulübü çalıştıran 63 yaşındaki Alman hocayla masaya oturduğu belirtildi.
Fenerbahçe'de teknik direktör konusundaki soru işaretleri devam ediyor. Akşam Gazetesi'nden Orçun Özateş'in özel haberine göre; Löw, Jesus ve İsmail Kartal'ın üçgeninde devam eden sürece bir sürpriz isim daha dahil oldu. Başkan Ali Koç, hafta sonu için randevu aldığı Ralf Rangnick ile İngiltere'de buluşacak.
Hakkındaki Fenerbahçe iddialarını da yanıtlayan Gürcü oyuncu, "Haberleri ben de gördüm. İyi bir futbolcu haline geldiğinizde sizinle ilgilenen çok kulüp oluyor. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün benimle ilgilenmesi gururumu okşadı. Orada oynamak benim için bir rüya olur ancak ortada resmi bir teklifin olmadığını söyleyebilirim.
Takımın ligdeki durumunu hakkında konuşan Saba Lobjanidze, "Bu sezon Hatayspor ile Avrupa kupalarına katılma şansımız çok düşük. Lig oldukça zorlu geçiyor ve Avrupa'ya katılım hakkı için birçok kulüp rekabet içinde. Şu an 9. sıradayız ancak Avrupa kupaları bölgesi sadece 5 puan yukarıda." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.