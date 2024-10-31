Burun ameliyatı için gitti! Serumdan sonra genç kız aniden hayatını kaybetti

‘SAĞLIKÇI OLAN BENİM KIZIM, SAĞLIKÇILARIN ELİNDE ÖLDÜ’

Hastaneden kimsenin onları arayıp sormadığını belirten Şeyhmus Sakallı, “Benim kızım çok güzel bir kızdı, çok iyiydi. Ondan çok memnundum. Benim kızım melek gibi insandı. Benim kızım 20 yaşındaydı ve üniversite bitirmişti, atamasını bekliyordu. Tıbbi sekreter olacaktı. Sağlıkçı olan benim kızım, sağlıkçıların elinde öldü. Ömür boyu şikayetçiyim. Dünya yıkılsa da şikayetçiyim. Ben ölsem de, ne olursa olsun şikayetçiyim. Kızım ‘Ben geceleri nefes alamıyorum, zorlanıyorum, ne olursa olsun yapacağım, ölsem de bu ameliyatı yapacağım’ dedi. Karşı çıktık, çok karşı çıktım. Bu doktor da onun aklına girdi. 80 bin TL’sini almak için. Ameliyat da yapmadı, hiçbir şey yapmadı da. 80 bin lirasını aldı. Doktor şu anda piyasada yok, gelip de bize bir açıklama bile yapmadı. O kasap, para peşindeydi yani. Biz o hastanenin yönetiminden istiyorduk ki bizim taziyemize gelseydi, başsağlığı dileseydi. Maalesef hiçbir yönetim, hiçbir doktor kimse yardımcı olmadı, başsağlığı dilemediler, bir telefon bile açmadılar. Yani ben bunları asla bırakmam, ceketimi bile satsam ömür boyu ben avukat tutarım, veririm. Ben kızımın ölümünden sonra ömür boyu onlardan şikayetçiyim. Ben bu çocuklarıma kömür taşıyarak, hamallık yaparak, ev taşıyarak, ev temizleyerek baktım. Hepsini de okuttum ama bunları hak etmedi, bu ölümü hak etmedi. Büyütene kadar gece gündüz hamallık yaptım, büyüttüm. Hamallık yaparak çocuklarımı yetiştirdim, okuttum. Ben ve ailem hiç bunu hak etmedik” diye konuştu.