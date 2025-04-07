Bursalı genç kemençesini aldı İznik Gölü'nün çekilmesine ağıt yaktı!

Gölün çekilmesine çok üzüldüm. Biz burada yüzüyorduk, eğleniyorduk, balık tutuyorduk. Gümüş balıkları tutuyorduk. Buralarda eğlenirdik. Çocukluğum burada geçti benim. Şu an bakıldığında acayip bir çekilme var, baya çekilmiş. Çok duygulanıyorum İznik Gölü’nü böyle gördükçe. Yüreğimi parçalıyor” diye konuştu.