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GündemBursalı genç kemençesini aldı İznik Gölü'nün çekilmesine ağıt yaktı!
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Bursalı genç kemençesini aldı İznik Gölü'nün çekilmesine ağıt yaktı!

Bursa'da yaşayan Ali Öztürk (23), önce çalmayı sonra da yapmayı dedesinden öğrendiği kemençeyle, İznik Gölü’ndeki çekilmeye ağıt yaktı. Tarihi bazilikanın yanında kemençe çalıp söyleyen Öztürk, “Bir zamanlar burada yüzüyorduk, eğleniyorduk, balık tutuyorduk. Çocukluğum burada geçti. Şu an bakıldığında ise çokça bir çekilme var. Gölü böyle gördükçe duygulanıyorum, yüreğim parçalanıyor” dedi.

Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa), (DHA)-
• 07 Nisan 2025 - 10:54 • Son Güncelleme:
Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa), (DHA)-
• 07 Nisan 2025 - 10:54 • Son Güncelleme:
1Bursalı genç kemençesini aldı İznik Gölünün çekilmesine ağıt yaktı

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5'inci büyük doğal gölü olan, 298 kilometrekarelik İznik Gölü'nde, küresel ısınma, tarım arazilerindeki bilinçsiz ve vahşi sulama nedeniyle kuraklık yaşanırken, mevsimsel yağışların azalmasıyla birlikte su seviyesinde de düşüş gözlemleniyor.

2Bursalı genç kemençesini aldı İznik Gölünün çekilmesine ağıt yaktı

Son 10 yılda göldeki çekilme zaman zaman 150 metreye kadar ulaştı. 2014 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İznik'te başlattığı 'Tarihi Kültürel Mirası Tespit ve Havadan Fotoğraflama Çalışmaları' sırasında tespit edilen Aziz Neophytos Bazilikası da zaman içerisinde su yüzeyine çıktı. Suyun 2 metre derinliğindeki bazilika, artık dronla net bir şekilde görüntüleniyor.

3KURAKLIĞA KARADENİZ EZGİLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

KURAKLIĞA KARADENİZ EZGİLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

İznik ilçesinde Karadenizli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ali Öztürk de göldeki kuraklığa kemençe çalıp, ağıt yakarak dikkat çekti. Marangoz olan ve Trabzon'da yaşamını sürdüren dedesi Refik Sali'nin (79) çaldığı kemençenin ezgileriyle büyüyen Öztürk, 15 yaşına geldiğinde kemençeyi sadece çalmakla kalmayıp, dedesinden yapılışını da öğrendi.

4Bursalı genç kemençesini aldı İznik Gölünün çekilmesine ağıt yaktı

Ali Öztürk’ün açtığı atölyede üretip, önce Karadeniz Bölgesi'ne ardından da internet üzerinden Almanya, Avusturya, Gürcistan ve Azerbaycan'daki müşterilerine sattığı kemençeler, duygularına da tercüman oldu.

5Bursalı genç kemençesini aldı İznik Gölünün çekilmesine ağıt yaktı

Doğup büyüdüğü, çocukluğunun en güzel anılarını barındıran İznik Gölü’ndeki çekilmeyi tarihi bazilikanın yanında kendi ürettiği kemençeyi çalıp Karadeniz ezgileriyle birleştirdiği ağıtla dile getiren Öztürk, göl kıyısında dolaşıp hem çaldı hem söyledi.

6‘İZNİK GÖLÜ’NÜN BU HALİ YÜREĞİMİ PARÇALIYOR’

‘İZNİK GÖLÜ’NÜN BU HALİ YÜREĞİMİ PARÇALIYOR’

Çocukken yüzüp, balık tuttukları yerlerin artık karayla birleşip, toprak olduğunu söyleyen Ali Öztürk, “Sosyal medyada İznik Gölü’nün kuruduğunu gördüm.

7Bursalı genç kemençesini aldı İznik Gölünün çekilmesine ağıt yaktı

Çok çekildi ve bu beni çok üzdü. Bunu üzerine İznik Gölü’ne ve bazilikaya türkü yazmak istedim. 2016 yılında dedemden öğrenip kemençe yapmaya başladım. Özel yaptığım kemençeyle çaldım.

8Bursalı genç kemençesini aldı İznik Gölünün çekilmesine ağıt yaktı

Gölün çekilmesine çok üzüldüm. Biz burada yüzüyorduk, eğleniyorduk, balık tutuyorduk. Gümüş balıkları tutuyorduk. Buralarda eğlenirdik. Çocukluğum burada geçti benim. Şu an bakıldığında acayip bir çekilme var, baya çekilmiş. Çok duygulanıyorum İznik Gölü’nü böyle gördükçe. Yüreğimi parçalıyor” diye konuştu.