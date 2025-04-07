Bursalı genç kemençesini aldı İznik Gölü'nün çekilmesine ağıt yaktı!
Bursa'da yaşayan Ali Öztürk (23), önce çalmayı sonra da yapmayı dedesinden öğrendiği kemençeyle, İznik Gölü’ndeki çekilmeye ağıt yaktı. Tarihi bazilikanın yanında kemençe çalıp söyleyen Öztürk, “Bir zamanlar burada yüzüyorduk, eğleniyorduk, balık tutuyorduk. Çocukluğum burada geçti. Şu an bakıldığında ise çokça bir çekilme var. Gölü böyle gördükçe duygulanıyorum, yüreğim parçalanıyor” dedi.
Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa), (DHA)-
• 07 Nisan 2025 - 10:54 • Son Güncelleme:
Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa), (DHA)-
• 07 Nisan 2025 - 10:54 • Son Güncelleme: