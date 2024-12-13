Bursa'da hat sanatı koleksiyoneri kendi eserlerini de koleksiyona eklemek için 60 yaşında ders almaya başladı

‘KOLEKSİYONUMUN TOPLAM FİYATI 2 MİLYON LİRAYA YAKIN’

Koleksiyonunu anlatan Uslu, “Çeşitli hattatların yazdığı, toplamda100 civarında hat koleksiyonum var. Iraklı, Suriyeli ve Türk hattatlardan aldım. Koleksiyonumda en eski hat 120 yıllık. Koleksiyonumdaki en ucuz hattın fiyatı 5 bin lira, en pahalı hattım ise 350 bin lira civarında. Koleksiyonumun toplam fiyatı ise 2 milyon liraya yakın bir rakamı bulur” diye konuştu.