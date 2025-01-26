Bursa'da bir vatandaş saç ekmeye gitti, kulak zarı patladı! Saç ekenler büyük tehlikeye dikkat
Bursa'da yaşayan Emrah Karadeniz, saç ektirmek için gittiği estetik merkezinde kulak zarı patladı. Saç ekiminin tutması için yapılan ozon tedavisinde gerekli önlemlerin alınmadığını söyleyen Karadeniz süreci yargıya taşıdı. Yeni saçlarının hayalini kurarken kulaklarında çınlama meydana gelen Karadeniz'in hayatı alt üst oldu.
İHA
• 26 Ocak 2025 - 09:51 • Son Güncelleme:
İHA
• 26 Ocak 2025 - 09:51 • Son Güncelleme: