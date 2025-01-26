Bursa'da bir vatandaş saç ekmeye gitti, kulak zarı patladı! Saç ekenler büyük tehlikeye dikkat

Yaşadığı durumu yargıya taşıdığını belirten Karadeniz, “Hastane ile görüştüm, beni kendi doktorlarına götürdüler. Kendi doktorları da günümüzde çaresi olmadığını söyledi. Ben de yargı sürecini başlattım. Bana komik bir teklifleri oldu, ‘saç ekimi için ödediğim ücreti geri verelim sen de davadan vazgeç' denildi. Konudan çok uzaklar, konu parayla alakalı değil. Bana sağlığımı geri versinler benim dileğim bu” ifadelerini kullandı.