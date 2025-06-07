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GündemBursa'da 700 yıllık bayram geleneği! Arefe gününden başlıyor, çocuklar kapı kapı dolaşıp 'Adak' topluyor
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Bursa'da 700 yıllık bayram geleneği! Arefe gününden başlıyor, çocuklar kapı kapı dolaşıp 'Adak' topluyor

Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Gelemiç Mahallesi'nde çocuklar, dini bayramlarda kapı kapı dolaşarak şeker ve tatlı topluyor. Osmanlı’dan kalma tarihi kerpiç evlerin yer aldığı mahallede, 700 yıllık 'adak toplama' geleneği, çocukların toplu halde koşarak evlere gitmesiyle benzerlerinden ayrılıyor.

Memet Can YEŞİLBAŞ/BURSA, (DHA)
• 07 Haziran 2025 - 13:04 • Son Güncelleme:
Memet Can YEŞİLBAŞ/BURSA, (DHA)
• 07 Haziran 2025 - 13:04 • Son Güncelleme:
1Bursada 700 yıllık bayram geleneği Arefe gününden başlıyor, çocuklar kapı kapı dolaşıp Adak topluyor
2Bursada 700 yıllık bayram geleneği Arefe gününden başlıyor, çocuklar kapı kapı dolaşıp Adak topluyor
3Bursada 700 yıllık bayram geleneği Arefe gününden başlıyor, çocuklar kapı kapı dolaşıp Adak topluyor
4Bursada 700 yıllık bayram geleneği Arefe gününden başlıyor, çocuklar kapı kapı dolaşıp Adak topluyor
5Bursada 700 yıllık bayram geleneği Arefe gününden başlıyor, çocuklar kapı kapı dolaşıp Adak topluyor
6Bursada 700 yıllık bayram geleneği Arefe gününden başlıyor, çocuklar kapı kapı dolaşıp Adak topluyor
7Bursada 700 yıllık bayram geleneği Arefe gününden başlıyor, çocuklar kapı kapı dolaşıp Adak topluyor
8Bursada 700 yıllık bayram geleneği Arefe gününden başlıyor, çocuklar kapı kapı dolaşıp Adak topluyor
9Bursada 700 yıllık bayram geleneği Arefe gününden başlıyor, çocuklar kapı kapı dolaşıp Adak topluyor
10Bursada 700 yıllık bayram geleneği Arefe gününden başlıyor, çocuklar kapı kapı dolaşıp Adak topluyor
11Bursada 700 yıllık bayram geleneği Arefe gününden başlıyor, çocuklar kapı kapı dolaşıp Adak topluyor