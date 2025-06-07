Bursa'da 700 yıllık bayram geleneği! Arefe gününden başlıyor, çocuklar kapı kapı dolaşıp 'Adak' topluyor
Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Gelemiç Mahallesi'nde çocuklar, dini bayramlarda kapı kapı dolaşarak şeker ve tatlı topluyor. Osmanlı’dan kalma tarihi kerpiç evlerin yer aldığı mahallede, 700 yıllık 'adak toplama' geleneği, çocukların toplu halde koşarak evlere gitmesiyle benzerlerinden ayrılıyor.
Memet Can YEŞİLBAŞ/BURSA, (DHA)
• 07 Haziran 2025 - 13:04 • Son Güncelleme:
Memet Can YEŞİLBAŞ/BURSA, (DHA)
• 07 Haziran 2025 - 13:04 • Son Güncelleme: