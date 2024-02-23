Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu! Uzmanlardan açıklama geldi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4 Şubat'tan bu yana 150'ye yakın mikro deprem meydana geldi. Prof. Dr. Tolga Bekler, "Yeni bir fayın ortaya çıktığını söylemek söz konusu olabilir" dedi. Öte yandan CNN Türk'e konuşan Prof. Dr. Şürkü Ersoy ise Bursa'da keşfedilen Kayapa-Yenişehir fayının 7.3 şiddetinde bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Bu gelişmelerin ardına Bursa'da saat 15.14'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin derinliği 10.86 km olarak kaydedildi.
• 23 Şubat 2024 - 15:22 • Son Güncelleme:
• 23 Şubat 2024 - 15:22 • Son Güncelleme: