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Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu! Uzmanlardan açıklama geldi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4 Şubat'tan bu yana 150'ye yakın mikro deprem meydana geldi. Prof. Dr. Tolga Bekler, "Yeni bir fayın ortaya çıktığını söylemek söz konusu olabilir" dedi. Öte yandan CNN Türk'e konuşan Prof. Dr. Şürkü Ersoy ise Bursa'da keşfedilen Kayapa-Yenişehir fayının 7.3 şiddetinde bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Bu gelişmelerin ardına Bursa'da saat 15.14'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin derinliği 10.86 km olarak kaydedildi.

• 23 Şubat 2024 - 15:22 • Son Güncelleme:
• 23 Şubat 2024 - 15:22 • Son Güncelleme:
1Bursada 4.1 büyüklüğünde deprem oldu Uzmanlardan açıklama geldi

Bursa'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD, saat 15.14'te gerçekleşen depremin derinliğini 10.86 km olarak açıkladı. Öte yandan uzmanlardan Marmara'da yeni bir fay hattı bulunduğu açıklandı.

2BURSADA DEPREM OLDU

BURSA'DA DEPREM OLDU

Saat 15.14'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin derinliği 10.86 km olarak kaydedildi Gemlik Bursa'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD, saat 15.14'te gerçekleşen depremin derinliğini 10.86 km olarak açıkladı.

3BURALAR ÇOK MASUM YERLER DEĞİL

"BURALAR ÇOK MASUM YERLER DEĞİL"

CNN Türk yayınında konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bölge halkına geçmiş olsun. Bu deprem bizim beklediğimiz Marmara kuzeyindeki deprem ile ilgili değil. Marmara'nın kuzeyi kadar güneyi de tehlikeli, 7 üzerinde deprem olabilir demiştik. Birkaç gündür deprem aktivitesi vardı şu anda onlardan birini vatandaşlar hissetti. İzlenip görülmesi gereken bir yer. Bir artçı deprem değil burası. Zemin iyi bir zemin değil.

4Bursada 4.1 büyüklüğünde deprem oldu Uzmanlardan açıklama geldi

Depremde şiddeti artırır. Bu anlamda bu bölge depreme aday yerlerden bir tanesi. Buralar çok masum yerler değil, fay geçiyor. Bir fay daha yeni bulundu. Çok sayıda faylar var. Gemlik'in bu depremlerden etkilenmesi bekleniyor.

5Bursada 4.1 büyüklüğünde deprem oldu Uzmanlardan açıklama geldi

Yüzeye yakın depremlerde zeminde daha çok hissediliyor. 4.1'de de gördük vatandaşlar sokakta. İstanbul'da da hissedilebilir, normaldir. Bu hissedilme zemine yapı koşullarına bağlı olarak değişkendir." dedi.

6DETAYLI ÇALIŞMALAR YAPILMALI

'DETAYLI ÇALIŞMALAR YAPILMALI'

Bu tür deprem yoğunluklarının yaşanmasının normal olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bekler, "Çok fazla bir deprem olduğunu söyleyemeyiz. Ancak yaklaşık 4 Şubat'tan bu yana 150'ye yakın mikro deprem diye tabir ettiğimiz küçük depremlerin bu bölgenin gerilme ortamına bağlı olarak oluştuğunu görüyoruz. Bu büyük bir depremin ya da farklı bir yer hareketliliğinin öncüsü ya da belirteci olduğunu söylememiz mümkün değil. Kaldı ki o bölgede bölgenin aktif faylarına yakın ya da bu depremleri üretecek bir fay görülmemekte.

7Bursada 4.1 büyüklüğünde deprem oldu Uzmanlardan açıklama geldi

Zaman zaman bu gerilmelerin neticesinde bu küçük depremlerin oluşturduğu yeni bir fayın ortaya çıktığını söylemek söz konusu olabilir. Daha detaylı yer bilimleri çalışmasıyla ortaya çıkacak olan bir durum. Bunu Doğu Anadolu'da, Batı Anadolu'nun farklı bölgelerinde de görebiliyoruz. Biga zaten oldukça karmaşık bir bölge. Türkiye'deki tektonik yapılar içerisinde farklı tektonik rejimlerin geliştirdiği ciddi bir gerilme alanları oluşturan karmaşık bir bölge. Dolayısıyla bunu herhangi bir yere olumsuz anlamda çevirmenin doğru olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

8BUNU KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE DE GÖRDÜK

'BUNU KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE DE GÖRDÜK'

Biga'daki deprem hareketliliğinin beklenen büyük Marmara Depremi'ne etkisinin olup, olmayacağı konusunu da değerlendiren Prof. Dr. Bekler, "Bundan sonra İstanbul ya da Marmara depremi değil; beklenen Anadolu depremi olarak ya da Anadolu depremleri olarak düşünmek istiyorum. Bunu Kahramanmaraş depreminde de gördük. Daha önce Van, İzmir depreminde gördük. Dolayısıyla bir depremin, bir başka depremle ilintisini ortaya çıkarabilecek fayların hareketliliğiyle doğrudan bir bağlantı söylememiz çok zor. Çünkü çok küçük bir hareketlilik.

9Bursada 4.1 büyüklüğünde deprem oldu Uzmanlardan açıklama geldi

Farklı sebeplerden kaynaklanabiliyor. En önemli sebebi; burada oldukça boyu kısa, geometrisi oldukça dar bir alanda gelişen bir faylanmanın ortaya çıkardığı mikro depremler. Buradan İstanbul ya da Marmara'yla alakalı bir yükleme, bir gerilmenin olması söz konusu olduğunu zannetmiyorum" dedi.

10MARMARADA YENİ FAY SÜRPRİZİ

MARMARA'DA YENİ FAY SÜRPRİZİ

Öte yandan CNN Türk yayınında konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Bursa'da yeni keşfedilen Kayapa -Yenişehir fayı hakkında açıklamalarda bulundu. Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu Marmara Bölgesi'nin diri fay haritası. MTA tarafından hazırlanmakta, sürekli yenilenmektedir. Şimdiye kadar 485 tane 5 buçuktan büyük deprem oluşturulabilir fayımız var. Bunlarını üzerine sürekli ekleniyor. Şimdiye kadar Marmara Denizi için hep kuzey kolu üzerinde konuştuk. Burada bildiğimiz 2 nokta vardı.1912 Mürefte depremini olduğu, ve Kocaeli depreminin olduğu fay zonuydu. İki nokta arasında 7'den büyük bir deprem bekliyoruz. Bunu konuşurken hep Marmara'nın kuzeyi için konuştuk. Ama güneyin de ne kadar tehlikeli olduğunu son günlerdeki Gemlik Körfezi civarındaki depremler bize gösterdi. Çünkü 1953 Yenice-Gönen depremi, 1964 Manyas depremi var."

117.3 ŞİDDETİNDE DEPREM ÜRETEBİLİR

'7.3 ŞİDDETİNDE DEPREM ÜRETEBİLİR'

"Yenişehir ve Kayapa arasında mesafe kuş uçusu 95 kilometre. Bu bölgelerde aktif faylar var ama yeni aktif faylar da bulundu. Gri, düz alanlar, alüvyon alanlar çok tehlikeli alanlar yapı stokları açısından. 3 üniversitenin yaptığı araştırmada Yenişehir ile Kayapa denen bölgede toplam 95 kilometreye yakın yeni bir fay fonu keşfedilmiş.

12Bursada 4.1 büyüklüğünde deprem oldu Uzmanlardan açıklama geldi

Bu çok normal, Türkiye bir deprem bölgesi. Kapalı alanlarda yeni faylar bulunabiliyor. Bu onun ifşası şeklinde. Bu fayın tespit edildiği yerde Bursa var. Bursa ve çevresini etkileyebilir. İznik Gölü'nün çevresini, Gemlik'i ve Yalova'ya kadar olan kısımları etkileyebilecek bir deprem demektir. Çünkü uzunluğuna göre verilen büyüklük 7.3. 7'yi geçen her deprem ülkemizde bir yıkım yaratıyor."