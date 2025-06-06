Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemBursa kurban pazarı Trabzonsporlu koçlarla renklendi! Bordo-mavi renklere boyanan boynuzlar ilgi çekti
HaberlerGündem Haberleri Bursa kurban pazarı Trabzonsporlu koçlarla renklendi! Bordo-mavi renklere boyanan boynuzlar ilgi çekti

Bursa kurban pazarı Trabzonsporlu koçlarla renklendi! Bordo-mavi renklere boyanan boynuzlar ilgi çekti

Trabzonlu besici Ramazan Aysoy (28), beslediği 2 bin 300 koçu yaylaya otlatmaya çıkardığında diğer koçlardan ayırt etmek için, alışılmışın dışında bir yöntem geliştirdi. Aysoy’un boynuzlarını fanatiği olduğu Trabzonspor'un renklerine boyadığı, bordo-mavi boynuzlu koçlar, satış için getirildikleri Bursa’daki hayvan pazarının gözdesi oldu. Kurbanlıklarına gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyleyen Aysoy, '15 yıldır bu işi yapıyorum. Yaylada gezerken, 2 bin 300 koçumu fark etmek için böyle bir yöntem denedim. Böylelikle hem onları tanıyorum hem de fanatiği olduğum Trabzonspor sevgimi her yerde yaşıyorum' dedi.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)-
• 06 Haziran 2025 - 11:14 • Son Güncelleme:
Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)-
• 06 Haziran 2025 - 11:14 • Son Güncelleme:
1Bursa kurban pazarı Trabzonsporlu koçlarla renklendi Bordo-mavi renklere boyanan boynuzlar ilgi çekti

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 15 yıldır besicilik yapan Ramazan Aysoy, beslediği 2 bin 300 koçu, diğerlerinden ayırt etmek için alışılmışın dışında bir yöntem geliştirdi.

2Bursa kurban pazarı Trabzonsporlu koçlarla renklendi Bordo-mavi renklere boyanan boynuzlar ilgi çekti

Aysoy, beslediği koçların boynuzlarını fanatiği olduğu Trabzonspor'un renklerine boyadı.

3Bursa kurban pazarı Trabzonsporlu koçlarla renklendi Bordo-mavi renklere boyanan boynuzlar ilgi çekti

Bordo-mavi boynuzlu koçlarla, Kurban Bayramı için bin 130 kilometre katedip Bursa'ya gelen besicinin, fiyatları 17 ile 30 bin lira arasında değişen kurbanlıkları, hayvan pazarının gözdesi oldu.

4Bursa kurban pazarı Trabzonsporlu koçlarla renklendi Bordo-mavi renklere boyanan boynuzlar ilgi çekti

Hayvan pazarına renk katan bordo-mavi boynuzlu koçları görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

5FANATİKLİĞİMİ KOÇLARIMA YANSITTIM

'FANATİKLİĞİMİ KOÇLARIMA YANSITTIM'

Kurbanlıklarına gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyleyen Aysoy, “15 yıldır bu işi yapıyorum. Yaylada gezerken, 2 bin 300 koçumu fark etmek için böyle bir yöntem denedim.

6Bursa kurban pazarı Trabzonsporlu koçlarla renklendi Bordo-mavi renklere boyanan boynuzlar ilgi çekti

Böylelikle hem onları tanıyorum hem de fanatiği olduğum Trabzonspor sevgimi her yerde yaşıyorum. Fanatikliğimi koçlarıma yansıttım.

7Bursa kurban pazarı Trabzonsporlu koçlarla renklendi Bordo-mavi renklere boyanan boynuzlar ilgi çekti

Gören herkes çok şaşırıyor. Koçlarımı, Kurban Bayramı için Bursa'ya getirdim. Fiyatlar biraz yüksek, bizim için de zor vatandaşlar için de zor bir durumdayız” dedi.