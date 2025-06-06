Bursa kurban pazarı Trabzonsporlu koçlarla renklendi! Bordo-mavi renklere boyanan boynuzlar ilgi çekti
Trabzonlu besici Ramazan Aysoy (28), beslediği 2 bin 300 koçu yaylaya otlatmaya çıkardığında diğer koçlardan ayırt etmek için, alışılmışın dışında bir yöntem geliştirdi. Aysoy’un boynuzlarını fanatiği olduğu Trabzonspor'un renklerine boyadığı, bordo-mavi boynuzlu koçlar, satış için getirildikleri Bursa’daki hayvan pazarının gözdesi oldu. Kurbanlıklarına gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyleyen Aysoy, '15 yıldır bu işi yapıyorum. Yaylada gezerken, 2 bin 300 koçumu fark etmek için böyle bir yöntem denedim. Böylelikle hem onları tanıyorum hem de fanatiği olduğum Trabzonspor sevgimi her yerde yaşıyorum' dedi.
Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)-
• 06 Haziran 2025 - 11:14 • Son Güncelleme:
Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)-
• 06 Haziran 2025 - 11:14 • Son Güncelleme: