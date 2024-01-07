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GündemBursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Alinur Aktaş kimdir? Alinur Aktaş kaç yaşında, nereli?
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Alinur Aktaş kimdir? Alinur Aktaş kaç yaşında, nereli?

AK Parti Bursa Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş kimdir? Alinur Aktaş kaç yaşında?

• 07 Ocak 2024 - 15:37 • Son Güncelleme:
• 07 Ocak 2024 - 15:37 • Son Güncelleme:
1ALİNUR AKTAŞ KİMDİR

ALİNUR AKTAŞ KİMDİR?

Alinur Aktaş, 1970 senesinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Alinur Aktaş nereli? 02 Kasım 2017 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan olağanüstü oturumda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirilmiş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.

2Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Alinur Aktaş kimdir Alinur Aktaş kaç yaşında, nereli



İlk, orta ve lise tahsilini memleketinde tamamlayan Aktaş, Uludağ Üniversitesi'nde eğitimini sürdürdü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, uzun süre İnegöl Mobilya sektöründe üst düzey yöneticilik yaptı.

Aynı zamanda Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir olan Aktaş, İnegöl AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atıldı. 28 Mart 2004 seçimlerinde İnegöl Belediye Başkanı seçildi. İngilizce ve Arapça bilen Aktaş, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Alinur Aktaş, 2 Kasım 2017 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye yeni Başkanı olmuştu.