Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Alinur Aktaş kimdir? Alinur Aktaş kaç yaşında, nereli?





İlk, orta ve lise tahsilini memleketinde tamamlayan Aktaş, Uludağ Üniversitesi'nde eğitimini sürdürdü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, uzun süre İnegöl Mobilya sektöründe üst düzey yöneticilik yaptı.



Aynı zamanda Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir olan Aktaş, İnegöl AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atıldı. 28 Mart 2004 seçimlerinde İnegöl Belediye Başkanı seçildi. İngilizce ve Arapça bilen Aktaş, evli ve 2 çocuk babasıdır.



Alinur Aktaş, 2 Kasım 2017 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye yeni Başkanı olmuştu.