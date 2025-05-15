Burdur'da Türkiye'nin ilk köy üniversitesi kuruldu! Akademisyen ve öğrenciler kırsala indi, 2 ayda 600 köylüye eğitim verildi

ÖĞRENCİLER DE KATILIYOR

Üniversite öğrencileriyle birlikte köyde eğitimlere gittiklerini belirten Yanardağ, "Biz özellikle öğrencilerin de yaparak öğrenmesini isteyen bir üniversitede çalışıyoruz. Böyle bir vizyon var. Biz öğrenciler için orayı da saha haline getiriyoruz. Öğrenci istediği zaman hocasıyla birlikte gidip o uygulamayı deneyimleyebiliyor, tabii hocasının gözetiminde, tek başına hiçbir öğrenciyi sahalara göndermiyoruz; ama hocayı yaparken izliyor. O da yapıyor hocanın denetiminde. Hep böyle uygulama için staj yapılır. Biz dersin bir parçası olarak köyü kullanıyoruz. Dolayısıyla öğrenci de yaparak daha erken öğreniyor” diye konuştu.