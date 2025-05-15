Burdur'da Türkiye'nin ilk köy üniversitesi kuruldu! Akademisyen ve öğrenciler kırsala indi, 2 ayda 600 köylüye eğitim verildi
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) bünyesinde faaliyete geçen Türkiye’nin ilk köy üniversitesi projesi ile 2 ayda yaklaşık 600 köylüye, tarım, hayvancılık, kültürel etkinlikler, manevi destek, sağlık hizmetleri gibi birçok alanda eğitim verildi.
Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL/ANKARA, (DHA)
• 15 Mayıs 2025 - 13:03 • Son Güncelleme:
Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL/ANKARA, (DHA)
• 15 Mayıs 2025 - 13:03 • Son Güncelleme: