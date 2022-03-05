Burcunuz mart ayında ne söylüyor! Koç, Oğlak, İkizler, Aslan, Terazi, Balık...

İKİZLER

Hiçbir şeyden korkmayın. Paranın kokusunu uzaktan hissetmelisiniz. Daha atak ve çevik olmak için, her türlü destek sizden yana unutmayın. Maddi konulardaki taleplerinizde kararlılık hakim olacak. İleriyi gören bir düşünce yapısı içinde hareket ederken, para ile ilgili ufkunuz açılıyor. Birlikte çalıştığınız kişilerle büyük projeler üretecek, yaşama daha olgun ve farklı bakmaya başlayacaksınız. Kendinize her zamankinden daha fazla güveneceğiniz bir ay içindesiniz. Sadece kendinize güvenerek, size katkıda bulunmak isteyenleri kibarca geri çevireceksiniz. İsteklerinizi başarma konusunda oldukça kararlısınız. Fiziksel ve zihinsel aktivitelerinizle dikkat çekeceğiniz bir ay içindesiniz. Ay boyunca siz özenli, ilişkilerden hoşlanıyor ve dostluklarınızı da bu yönde seçiyorsunuz. Bu dönemde çevrenizle büyük bir uyum sağlayacak ve size mutluluk verecek aktivitelerin içinde bulunacaksınız. Arkadaşlıkların ve dostlukların önem kazanması ve asil duygular için olmanız sizi olumlu pozisyonlara getirecek.