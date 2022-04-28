• 28 Nisan 2022 - 11:21 • Son Güncelleme:
Burcu Özberk'ten göğüs dekolteli pozlar!
Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterini canlandıran Burcu Özberk dizi final yapınca soluğu Bali'de aldı. Burcu Özberk paylaşımlarıyla hayranlarını heyecanlandırıyor. Ayna karşısında mayolu pozunun ardından göğüs dekolteli bir pozunu paylaşan oyuncuyu görenler dayanamadı ve fotoğrafa "Yakıyorsun" yorumları yağdırdı.
• 28 Nisan 2022 - 11:21 • Son Güncelleme:
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Bali Adası'na giden Burcu Özberk her anını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyor. 32 yaşındaki oyuncu, pozlarını "Yediğim içtiğim benim olsun. Gördüğüm yerler inanılmaz!" notuyla yayınlamıştı. Burcu Özberk daha sonra ise yeni pozlarını yayınladı.
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Aşk Mantık İntikam final yapınca tatil için Bali'ye giden Burcu Özberk mayolu ve dekolteli pozunu arka arkaya paylaşınca hayranları mest oldu.
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