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MagazinBurcu Özberk'ten göğüs dekolteli pozlar!
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• 28 Nisan 2022 - 11:21 • Son Güncelleme:

Burcu Özberk'ten göğüs dekolteli pozlar!

Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterini canlandıran Burcu Özberk dizi final yapınca soluğu Bali'de aldı. Burcu Özberk paylaşımlarıyla hayranlarını heyecanlandırıyor. Ayna karşısında mayolu pozunun ardından göğüs dekolteli bir pozunu paylaşan oyuncuyu görenler dayanamadı ve fotoğrafa "Yakıyorsun" yorumları yağdırdı.

• 28 Nisan 2022 - 11:21 • Son Güncelleme:
1Burcu Özberkten göğüs dekolteli pozlar
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Bali Adası'na giden Burcu Özberk her anını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyor. 32 yaşındaki oyuncu, pozlarını "Yediğim içtiğim benim olsun. Gördüğüm yerler inanılmaz!" notuyla yayınlamıştı. Burcu Özberk daha sonra ise yeni pozlarını yayınladı.

2Burcu Özberkten göğüs dekolteli pozlar

Aşk Mantık İntikam final yapınca tatil için Bali'ye giden Burcu Özberk mayolu ve dekolteli pozunu arka arkaya paylaşınca hayranları mest oldu.

3Burcu Özberkten göğüs dekolteli pozlar

Oyuncuyu gören hayranlara dayanamayıp "Bu nasıl güzellik", "Yakıyorsun", "Erittin buraları" yorumları yaptı.

4Burcu Özberkten göğüs dekolteli pozlar

Özberk aynadan çektiği mayolu pozu da hikaye kısmından paylaştı.

5Burcu Özberkten göğüs dekolteli pozlar

Bali Adası'na giden Özberk, çekildiği fotoğrafları sosyal medyadan takipçilerinin beğenisine sunuyor..

6Burcu Özberkten göğüs dekolteli pozlar

Aşk Mantık İntikam finali sonrası Bali'ye giderek cesur pozlarını paylaşan Özberk yine derin yırtmaçlı tarzıyla hayranlarını mest etti.

7Burcu Özberkten göğüs dekolteli pozlar

Bir dönem adı aşk iddialarına karışan arkadaşı Serkay Tütüncü de kendini tutamadı.

8Burcu Özberkten göğüs dekolteli pozlar

Serkay Tütüncü Burcu Özberk'in pozuna "Of nasıl özledim Bali'yi" deyince sosyal medya yıkıldı.

9Burcu Özberkten göğüs dekolteli pozlar

İkilinin hayranları Tütüncü'ye "Sadece Bali mi? Ya Burcu?" yorumları yaptı.

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