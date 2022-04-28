Burcu Özberk'ten göğüs dekolteli pozlar!

Bali Adası'na giden Burcu Özberk her anını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyor. 32 yaşındaki oyuncu, pozlarını "Yediğim içtiğim benim olsun. Gördüğüm yerler inanılmaz!" notuyla yayınlamıştı. Burcu Özberk daha sonra ise yeni pozlarını yayınladı.