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MagazinBurcu Özberk'ten gece yarısı pozu! "Sadece dışarı izlemek istemiştim"
HaberlerMagazin Haberleri Burcu Özberk'ten gece yarısı pozu! "Sadece dışarı izlemek istemiştim"
• 21 Şubat 2022 - 11:59 • Son Güncelleme:

Burcu Özberk'ten gece yarısı pozu! "Sadece dışarı izlemek istemiştim"

Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk sosyal medyayı salladı. Gece yarısı cam kenarında verdiği pozları hayranlarıyla paylaşan Özberk'e yorum yağdı.

• 21 Şubat 2022 - 11:59 • Son Güncelleme:
1Burcu Özberkten gece yarısı pozu Sadece dışarı izlemek istemiştim
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Aşk Mantık İntikam isimli dizinin kadrosunda yer alan Burcu Özberk, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Burcu Özberk, son olarak derin yırtmaçlı elbisesiyle olan pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

2Burcu Özberkten gece yarısı pozu Sadece dışarı izlemek istemiştim

Dizide hayat verdiği Esra karakteriyle adından söz ettiren Burcu Özberk'ten gece yarısı pozu geldi. "Sadece dışarı izlemek istemiştim" notuyla verdiği pozları paylaşan oyuncunun derin göğüs dekoltesi gözlerden kaçmadı.

3Burcu Özberkten gece yarısı pozu Sadece dışarı izlemek istemiştim

Burcu Özberk'in hayranları bu iddialı pozlara "Yaktın canım", "Bu ne güzellik" yorumları yağdırdı.

4Burcu Özberkten gece yarısı pozu Sadece dışarı izlemek istemiştim

8.8 milyon takipçisi olan Özberk'e kısa sürede 470 binden fazla beğeni geldi.

5AŞK AÇIKLAMASI

AŞK AÇIKLAMASI

Partneriyle hakkında çıkan aşk haberleri hakkında konuşan Özberk, hayatında kimsenin olmadığını söyleyerek "Bizi birbirimize yakıştırmaları güzel bir şey" ifadelerini kullanmıştı.

6Burcu Özberkten gece yarısı pozu Sadece dışarı izlemek istemiştim

Instagram'da yaklaşık 8.8 milyon takipçisi bulunan Burcu Özberk, geçtiğimiz günlerde göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle verdiği bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

7Burcu Özberkten gece yarısı pozu Sadece dışarı izlemek istemiştim

32 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımına, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Ünlü oyuncunun paylaşımına meslektaşı Serkay Tütüncü de kayıtsız kalamadı. Tütüncü, nazar bocuğu emojisi koyarak paylaşıma ilk yorum yapan isim oldu. Melisa Döngel de kalp emojisi koyarak fotoğrafı beğendiğini dile getirdi.

8Burcu Özberkten gece yarısı pozu Sadece dışarı izlemek istemiştim

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