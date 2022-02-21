Burcu Özberk'ten gece yarısı pozu! "Sadece dışarı izlemek istemiştim"

32 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımına, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Ünlü oyuncunun paylaşımına meslektaşı Serkay Tütüncü de kayıtsız kalamadı. Tütüncü, nazar bocuğu emojisi koyarak paylaşıma ilk yorum yapan isim oldu. Melisa Döngel de kalp emojisi koyarak fotoğrafı beğendiğini dile getirdi.