Burcu Özberk'ten gece yarısı pozu! "Sadece dışarı izlemek istemiştim"
Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk sosyal medyayı salladı. Gece yarısı cam kenarında verdiği pozları hayranlarıyla paylaşan Özberk'e yorum yağdı.
Aşk Mantık İntikam isimli dizinin kadrosunda yer alan Burcu Özberk, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Burcu Özberk, son olarak derin yırtmaçlı elbisesiyle olan pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
Dizide hayat verdiği Esra karakteriyle adından söz ettiren Burcu Özberk'ten gece yarısı pozu geldi. "Sadece dışarı izlemek istemiştim" notuyla verdiği pozları paylaşan oyuncunun derin göğüs dekoltesi gözlerden kaçmadı.
32 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımına, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Ünlü oyuncunun paylaşımına meslektaşı Serkay Tütüncü de kayıtsız kalamadı. Tütüncü, nazar bocuğu emojisi koyarak paylaşıma ilk yorum yapan isim oldu. Melisa Döngel de kalp emojisi koyarak fotoğrafı beğendiğini dile getirdi.