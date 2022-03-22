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MagazinBurcu Özberk pencere önü pozlarıyla adından söz ettirdi!
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• 22 Mart 2022 - 12:20 • Son Güncelleme:

Burcu Özberk pencere önü pozlarıyla adından söz ettirdi!

Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden... Burcu Özberk pencere önünde verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Güzel fiziğini sergileyen Özberk yaza özlem duyduğunu da takipçileriyle paylaştı.

• 22 Mart 2022 - 12:20 • Son Güncelleme:
1Burcu Özberk pencere önü pozlarıyla adından söz ettirdi
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'Aşk Mantık İntikam' dizisinin başrol oyuncusu Burcu Özberk son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Özel hayatıyla gündeme gelen Burcu Özberk'in adı 32 yaşındaki Sarp Şardan ile anılmıştı. Ünlü oyuncu, Sarp Şardan ile 6 aylık ilişkisini bitirdiği yönündeki haberlerle gündeme geldi.

2Burcu Özberk pencere önü pozlarıyla adından söz ettirdi

Burcu Özberk sosyal medyadaki son paylaşımıyla hayranlarını yine mest etti.

3Burcu Özberk pencere önü pozlarıyla adından söz ettirdi

Pencere önünde siyah gömleği ve beyaz çoraplarıyla kamera karşısına geçen Özberk, cesur paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu ve sosyal medyayı salladı. Bu paylaşımının ardından Instagram’da 9 milyona yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu dakikalar içerisinde 250 bin beğeni aldı.

4Burcu Özberk pencere önü pozlarıyla adından söz ettirdi

Burcu Özberk yaza duyduğu özlemi de "Şu sıcacık havalara geçebiliyor muyuz?" yorumuyla paylaştı.

5Burcu Özberk pencere önü pozlarıyla adından söz ettirdi

Güzel oyuncunun pozuna hayranları "Ateş ediyorsun" yorumlarında bulunurken bazı takipçiler ise "Pijama neredesin?" yorumları yaptı.

6Burcu Özberk pencere önü pozlarıyla adından söz ettirdi

Daha önce adı Aşk Mantık İntikam dizisindeki partneri İlhan Şen ve yakın arkadaşı Serkay Tütüncü ile anılan ünlü oyuncu Burcu Özberk'in Sarp Şardan ile sevgili olduğu söylentileri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

7ALTI AY SÜRDÜ

ALTI AY SÜRDÜ

Medyapım’ın yaptığı Maske Kimsin Sen’de görev yapan 22 yaşındaki Sarp Şardan'ın 32 yaşındaki başarılı oyuncu Burcu Özberk'in kalbini çaldığı iddia edillmişti.

8Burcu Özberk pencere önü pozlarıyla adından söz ettirdi

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; ikilinin aşklarının yalnızca altı ay sürdüğü ortaya çıktı.

9Burcu Özberk pencere önü pozlarıyla adından söz ettirdi

Instagramı aktif kullanan oyuncunun bazı sosyal medya paylaşımları...

10Burcu Özberk pencere önü pozlarıyla adından söz ettirdi
11Burcu Özberk pencere önü pozlarıyla adından söz ettirdi
12Burcu Özberk pencere önü pozlarıyla adından söz ettirdi
13Burcu Özberk pencere önü pozlarıyla adından söz ettirdi

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Burcu Özberk pencere önü pozlarıyla adından söz ettirdi!

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