Burcu Özberk pencere önü pozlarıyla adından söz ettirdi!

Daha önce adı Aşk Mantık İntikam dizisindeki partneri İlhan Şen ve yakın arkadaşı Serkay Tütüncü ile anılan ünlü oyuncu Burcu Özberk'in Sarp Şardan ile sevgili olduğu söylentileri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.