• 22 Mart 2022 - 12:20 • Son Güncelleme:
Burcu Özberk pencere önü pozlarıyla adından söz ettirdi!
Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden... Burcu Özberk pencere önünde verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Güzel fiziğini sergileyen Özberk yaza özlem duyduğunu da takipçileriyle paylaştı.
• 22 Mart 2022 - 12:20 • Son Güncelleme:
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'Aşk Mantık İntikam' dizisinin başrol oyuncusu Burcu Özberk son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Özel hayatıyla gündeme gelen Burcu Özberk'in adı 32 yaşındaki Sarp Şardan ile anılmıştı. Ünlü oyuncu, Sarp Şardan ile 6 aylık ilişkisini bitirdiği yönündeki haberlerle gündeme geldi.
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Daha önce adı Aşk Mantık İntikam dizisindeki partneri İlhan Şen ve yakın arkadaşı Serkay Tütüncü ile anılan ünlü oyuncu Burcu Özberk'in Sarp Şardan ile sevgili olduğu söylentileri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
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