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MagazinBurcu Kıratlı ile boşanma hazırlığında olan Sinan Akçıl: Dayak yedim, 20 ton suya maruz kaldım
HaberlerMagazin Haberleri Burcu Kıratlı ile boşanma hazırlığında olan Sinan Akçıl: Dayak yedim, 20 ton suya maruz kaldım
• 22 Nisan 2022 - 10:14 • Son Güncelleme:

Burcu Kıratlı ile boşanma hazırlığında olan Sinan Akçıl: Dayak yedim, 20 ton suya maruz kaldım

Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanma aşamasında olan Sinan Akçıl, önceki gece yeni şarkısına klip çekti. Şubat 2021'de tekrar nikâh masasına oturan ikiliden 39 yaşındaki şarkıcının çocuk isteğine Kıratlı'nın sıcak bakmamasının, ikinci boşanma karar almasında en büyük etken olarak konuşuluyor. Sinan Akçıl, muhabirlerin “Bu kadar yoğun tempo içinde aşk hayatına nasıl zaman ayırıyorsunuz?” sorusuna yanıt verdi.

• 22 Nisan 2022 - 10:14 • Son Güncelleme:
1Burcu Kıratlı ile boşanma hazırlığında olan Sinan Akçıl: Dayak yedim, 20 ton suya maruz kaldım
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Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2019 tarihinde Amsterdam'da nikah masasına oturmuştu. Dokuz ay evli kalan çift, ani bir kararla boşanmış; ayrılığa Burcu Kıratlı'nın kıskançlık krizlerinin neden olduğu iddia edildi. Birbirlerinden uzak kalmaya 20 gün dayanabilen ünlü ikili, yeniden bir araya gelmiş ve Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturmuştu.

2Burcu Kıratlı ile boşanma hazırlığında olan Sinan Akçıl: Dayak yedim, 20 ton suya maruz kaldım

Çok geçmeden Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile evleri ayırdıklarını açıklamıştı. "Şu anda evlilik çıkmazındayız" diyen 39 yaşındaki Akçıl, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

3Burcu Kıratlı ile boşanma hazırlığında olan Sinan Akçıl: Dayak yedim, 20 ton suya maruz kaldım

"Her evlilikte yaşanabilecek krizler bunlar. Her gün konuşuyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Ben şu anda ikinci nikâh öncesi taşındığım 4. Levent’teki büyük daireyi Burcu’ya bıraktım, kendim ayrı bir yere geçtim. Ama sonuçta ne karar alırız şu anda bilmiyorum. Bu boşanma da olabilir, tekrar aynı çatı altında evliliğe devam etmek de olabilir. Burcu, iki kez âşık olup evlendiğim kadın. Bendeki yeri tartışılmaz. İkinci kez evlenecek kadar değer verdiğim bir kadın."

4ASLA ALDATMA YOK

"ASLA ALDATMA YOK"

Burcu Kıratlı, konuyla ilgili olarak "Evet, şu an bir boşanma durumumuz var ama beklemedeyiz. Asla aldatma yok.

5Burcu Kıratlı ile boşanma hazırlığında olan Sinan Akçıl: Dayak yedim, 20 ton suya maruz kaldım

Araya üçüncü kişiler girdi. Bizim derdimiz tamamen kendimizle. Derdimiz de iki kişilik, kavgamız da iki kişilik, aşkımız da iki kişilik. Birbirimize çok ağır yaşattığımız bir şey yok. Sadece bekliyoruz. Sonucunu da yakında göreceğiz" demişti.

6KLİPTEKİ PARTNERİM GERÇEKTEN AĞLADI

"KLİPTEKİ PARTNERİM GERÇEKTEN AĞLADI"

Sinan Akçıl, önceki gece ‘Yanımdadır’ adlı yeni şarkısına klip çekti. İlk defa bir rap şarkısı seslendiren Akçıl’ın klibi Levent’te bir rezidansta çekildi. Senaryo gereği üç kişi tarafından dövülen Akçıl’ın klip sahnelerinde toplam 20 ton su kullanıldı.

7Burcu Kıratlı ile boşanma hazırlığında olan Sinan Akçıl: Dayak yedim, 20 ton suya maruz kaldım

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, ‘‘Çok güzel bir klip oldu. Her şeyin gerçekçi olması için elimden geleni yaptım. Dayak yedim, 20 ton suya maruz kaldım ve klipteki partnerim Bihter bir sahnede gerçekten ağladı” dedi.

8Burcu Kıratlı ile boşanma hazırlığında olan Sinan Akçıl: Dayak yedim, 20 ton suya maruz kaldım

İbrahim Erkal albümünde yer alacağını ve bunun için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Akçıl, yaz boyunca konserlerinin olacağını ve her şeyin çok güzel gittiğini söyledi.

9ÖNCE BOŞANMA, SONRA AŞK

ÖNCE BOŞANMA, SONRA AŞK

Muhabirlerin “Bu kadar yoğun tempo içinde aşk hayatına nasıl zaman ayırıyorsunuz?” sorusu üzerine Sinan Akçıl, “Önce bir boşanma olsun sonra konuşuruz bunları” diyerek, muhabirlere teşekkür etti. (Milliyet)

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Burcu Kıratlı ile boşanma hazırlığında olan Sinan Akçıl: Dayak yedim, 20 ton suya maruz kaldım

Burcu Kıratlı ile boşanma hazırlığında olan Sinan Akçıl: Dayak yedim, 20 ton suya maruz kaldım