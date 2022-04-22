Burcu Kıratlı ile boşanma hazırlığında olan Sinan Akçıl: Dayak yedim, 20 ton suya maruz kaldım
Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanma aşamasında olan Sinan Akçıl, önceki gece yeni şarkısına klip çekti. Şubat 2021'de tekrar nikâh masasına oturan ikiliden 39 yaşındaki şarkıcının çocuk isteğine Kıratlı'nın sıcak bakmamasının, ikinci boşanma karar almasında en büyük etken olarak konuşuluyor. Sinan Akçıl, muhabirlerin “Bu kadar yoğun tempo içinde aşk hayatına nasıl zaman ayırıyorsunuz?” sorusuna yanıt verdi.
Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2019 tarihinde Amsterdam'da nikah masasına oturmuştu. Dokuz ay evli kalan çift, ani bir kararla boşanmış; ayrılığa Burcu Kıratlı'nın kıskançlık krizlerinin neden olduğu iddia edildi. Birbirlerinden uzak kalmaya 20 gün dayanabilen ünlü ikili, yeniden bir araya gelmiş ve Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturmuştu.
"Her evlilikte yaşanabilecek krizler bunlar. Her gün konuşuyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Ben şu anda ikinci nikâh öncesi taşındığım 4. Levent’teki büyük daireyi Burcu’ya bıraktım, kendim ayrı bir yere geçtim. Ama sonuçta ne karar alırız şu anda bilmiyorum. Bu boşanma da olabilir, tekrar aynı çatı altında evliliğe devam etmek de olabilir. Burcu, iki kez âşık olup evlendiğim kadın. Bendeki yeri tartışılmaz. İkinci kez evlenecek kadar değer verdiğim bir kadın."