Burası İtalya değil Bitlis! Yüzlerce çeşidi Adilcevaz'da görüldü

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"Arin Gölü allı turnalar başta olmak üzere birçok kuş türünü misafir ediyor. Arin Gölü'nün suyu çekilse de bu kuş türü yılın en az 4 ayını burada geçiriyorlar. İnsanlarımız da buraya onları seyretmek ve fotoğraf çektirmek geliyorlar" dedi.