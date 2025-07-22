Burası İtalya değil Bitlis! Yüzlerce çeşidi Adilcevaz'da görüldü
22.07.2025 - 09:31Güncellenme Tarihi:
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü, renkli misafirleri allı turnaları ağırlıyor.
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Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve Van Gölü'nün kuzey kıyısında yer alan Arin Gölü, su seviyesinin düşmesine rağmen misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
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Kuş cenneti olarak bilinen ve yaklaşık 200 kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü, misafir ettiği allı turnalarla (flamingo) vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.
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Suat Erçetin isimli vatandaş, Arin Gölü'nün bir kuş cenneti olduğunu belirterek,
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"Arin Gölü allı turnalar başta olmak üzere birçok kuş türünü misafir ediyor. Arin Gölü'nün suyu çekilse de bu kuş türü yılın en az 4 ayını burada geçiriyorlar. İnsanlarımız da buraya onları seyretmek ve fotoğraf çektirmek geliyorlar" dedi.