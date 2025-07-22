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Burası İtalya değil Bitlis! Yüzlerce çeşidi Adilcevaz'da görüldü

22.07.2025 - 09:31Güncellenme Tarihi:

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü, renkli misafirleri allı turnaları ağırlıyor.

1Burası İtalya değil Bitlis! Yüzlerce çeşidi Adilcevaz'da görüldü

Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve Van Gölü'nün kuzey kıyısında yer alan Arin Gölü, su seviyesinin düşmesine rağmen misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

2Burası İtalya değil Bitlis! Yüzlerce çeşidi Adilcevaz'da görüldü

Kuş cenneti olarak bilinen ve yaklaşık 200 kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü, misafir ettiği allı turnalarla (flamingo) vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

3Burası İtalya değil Bitlis! Yüzlerce çeşidi Adilcevaz'da görüldü

Suat Erçetin isimli vatandaş, Arin Gölü'nün bir kuş cenneti olduğunu belirterek,

4Burası İtalya değil Bitlis! Yüzlerce çeşidi Adilcevaz'da görüldü

"Arin Gölü allı turnalar başta olmak üzere birçok kuş türünü misafir ediyor. Arin Gölü'nün suyu çekilse de bu kuş türü yılın en az 4 ayını burada geçiriyorlar. İnsanlarımız da buraya onları seyretmek ve fotoğraf çektirmek geliyorlar" dedi.