Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GalatasarayBurak Elmas'tan camiayı çileden çıkaracak transfer hamlesi! Aziz Yıldırım müzmin sakatını getiriyor...
HaberlerGalatasaray Haberleri Burak Elmas'tan camiayı çileden çıkaracak transfer hamlesi! Aziz Yıldırım müzmin sakatını getiriyor...
• 23 Şubat 2022 - 11:09 • Son Güncelleme:

Burak Elmas'tan camiayı çileden çıkaracak transfer hamlesi! Aziz Yıldırım müzmin sakatını getiriyor...

Galatasaray'ın Fatih Terim'le yollarını ayırmasından sonra tecrübeli teknik adam hakkında çarpıcı bir yazı yayınlayan Atilla Gökçe 'Anadolu kulüplerini yönet' teklifinde bulunurken, sarı kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas ise gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden start verdi.

• 23 Şubat 2022 - 11:09 • Son Güncelleme:
1Burak Elmastan camiayı çileden çıkaracak transfer hamlesi Aziz Yıldırım müzmin sakatını getiriyor...
ABONE OL

Milliyet Gazetesi yazarı Attila Gökçe bu haftaki köşesinde tecrübeli teknik adama çok konuşulacak öneride bulundu. İşte o yazı...

2Burak Elmastan camiayı çileden çıkaracak transfer hamlesi Aziz Yıldırım müzmin sakatını getiriyor...

"Fatih Terim hocamız her şeyden elini ayağını çekse… Memleketin ya da dünyanın gizli güzelliklerinden birinde inzivaya çekilse, kendini çiçeğe-böceğe, torunlarına verse…Yine de Türk futbolunun kahramanıdır."

3Burak Elmastan camiayı çileden çıkaracak transfer hamlesi Aziz Yıldırım müzmin sakatını getiriyor...

"Kitaplar, ansiklopediler, dijital platformlar onun başarı öykülerini yazacaktır, hiç kuşkusuz. Artık sağlıktan başka hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama yine de yapması gereken bir iş var."

4Burak Elmastan camiayı çileden çıkaracak transfer hamlesi Aziz Yıldırım müzmin sakatını getiriyor...

"1996’dan beri kendisinin kurup kendi mahkumiyetine karar verdiği “kariyer hapishanesi”ni yıkmak. Oradan çıkmak. Kısacası sadece Galatasaray, sadece Milli Takım arasında gel-git’lerle oluşan “sınırlı” kariyerine yeni bir alan açmak…"

5Burak Elmastan camiayı çileden çıkaracak transfer hamlesi Aziz Yıldırım müzmin sakatını getiriyor...

"Yap bunu Fatih Hoca… Anadolu kulüplerinin sağlam projelerini yönet. Yeni hedefler, yeni yıldızlar, yeni başarı öyküleri yaz bize… Durmak sana yakışmaz. Anadolu’ya çıkmazsan olmaz."

6Burak Elmastan camiayı çileden çıkaracak transfer hamlesi Aziz Yıldırım müzmin sakatını getiriyor...

Süper Lig'de bu sezon alt sıralara hapsolan ve Göztepe galibiyetiyle biraz olsun rahat nefes alan Galatasaray, gözünü gelecek sezona çevirdi. Sarı kırmızılılar takıma bir golcü takviyesi daha yapmak isterken gündeme gelen isim Vincent Janssen olmuştu.

7

Aykut Kocaman'ın son döneminde Fenerbahçe forması giyen Hollandalı futbolcu, şimdilerde Monterrey forması giyiyor. Takımıyla zor bir sezon geçiren golcü oyuncunun performansı da taraftarları memnun etmedi.

8Burak Elmastan camiayı çileden çıkaracak transfer hamlesi Aziz Yıldırım müzmin sakatını getiriyor...

18 takımlı ligde 14. sırada bulunan Monterrey, Kulüpler Dünya Kupası'nda da ilk maçlarda elendi. Ayrıca bir grup taraftarın geçtiğimiz günlerde kulübün tesislerine gelerek oyuncularla tartıştıkları belirtildi.

9Burak Elmastan camiayı çileden çıkaracak transfer hamlesi Aziz Yıldırım müzmin sakatını getiriyor...

Meksika basınına yansıyan haberde; "Taraftarlar tarafından en çok eleştirilen isimlerden biri olan Janssen, Meksika futbolundan kaçmak için bir kaçış yolu bulmuş gibi görünüyor. Ülke medyasında Galatasaray'ın ilgilendiği konuşuluyor." denildi.

10Burak Elmastan camiayı çileden çıkaracak transfer hamlesi Aziz Yıldırım müzmin sakatını getiriyor...

Haberde ayrıca 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan Janssen için Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu teklif sunacağı yazıldı.

11Burak Elmastan camiayı çileden çıkaracak transfer hamlesi Aziz Yıldırım müzmin sakatını getiriyor...

Monterrey'de toplam 81 maça çıkan Janssen, 22 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 2017-18 sezonunda Fenerbahçe'de top koşturan ve sık sık sakatlık problemleri yaşayan Janssen sadece 5 gol atabilmişti.

12Burak Elmastan camiayı çileden çıkaracak transfer hamlesi Aziz Yıldırım müzmin sakatını getiriyor...

EN YÜKSEK ORANLARIN ADRESİ misli.com! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
3,5 sene önce Albayak istemişti! Ferdi Kadıoğlu'nun menajerinden Ali Koç'a forvet teklifi

3,5 sene önce Albayak istemişti! Ferdi Kadıoğlu'nun menajerinden Ali Koç'a forvet teklifi

İlkay Gündoğan kesenin ağzını açtı! Villa için ayırdığı bütçe dudak uçuklattı...

İlkay Gündoğan kesenin ağzını açtı! Villa için ayırdığı bütçe dudak uçuklattı...

Burak Elmas'tan camiayı çileden çıkaracak transfer hamlesi! Aziz Yıldırım müzmin sakatını getiriyor...

Burak Elmas'tan camiayı çileden çıkaracak transfer hamlesi! Aziz Yıldırım müzmin sakatını getiriyor...

Camia Ferdi Kadıoğlu'nu takip ederken... Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ülkesine geri dönüyor

Camia Ferdi Kadıoğlu'nu takip ederken... Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ülkesine geri dönüyor