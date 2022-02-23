• 23 Şubat 2022 - 11:09 • Son Güncelleme:
Burak Elmas'tan camiayı çileden çıkaracak transfer hamlesi! Aziz Yıldırım müzmin sakatını getiriyor...
Galatasaray'ın Fatih Terim'le yollarını ayırmasından sonra tecrübeli teknik adam hakkında çarpıcı bir yazı yayınlayan Atilla Gökçe 'Anadolu kulüplerini yönet' teklifinde bulunurken, sarı kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas ise gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden start verdi.
• 23 Şubat 2022 - 11:09 • Son Güncelleme:
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Milliyet Gazetesi yazarı Attila Gökçe bu haftaki köşesinde tecrübeli teknik adama çok konuşulacak öneride bulundu. İşte o yazı...
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"1996’dan beri kendisinin kurup kendi mahkumiyetine karar verdiği “kariyer hapishanesi”ni yıkmak. Oradan çıkmak. Kısacası sadece Galatasaray, sadece Milli Takım arasında gel-git’lerle oluşan “sınırlı” kariyerine yeni bir alan açmak…"
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Süper Lig'de bu sezon alt sıralara hapsolan ve Göztepe galibiyetiyle biraz olsun rahat nefes alan Galatasaray, gözünü gelecek sezona çevirdi. Sarı kırmızılılar takıma bir golcü takviyesi daha yapmak isterken gündeme gelen isim Vincent Janssen olmuştu.
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