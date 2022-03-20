Burak Elmas'la Laporta masaya oturdu! Pulgar'ın yerine 21 yaşında orta saha

Orta sahaya Assunçao'nun ardından Erick Pulgar'ı kiralayan sarı-kırmızılılar, 12 milyon TL'lik maliyetine karşılık bu oyuncudan da istediği verimi alamadı. Assunçao, Galatasaray forması ile sadece iki maça çıkarken bunların birinde ilk 11'de yer almış, toplamda ile sarı-kırmızılı forma altında 134 dakika sahada kalmıştı.