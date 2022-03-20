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GalatasarayBurak Elmas'la Laporta masaya oturdu! Pulgar'ın yerine 21 yaşında orta saha
HaberlerGalatasaray Haberleri Burak Elmas'la Laporta masaya oturdu! Pulgar'ın yerine 21 yaşında orta saha
• 20 Mart 2022 - 13:02 • Son Güncelleme:

Burak Elmas'la Laporta masaya oturdu! Pulgar'ın yerine 21 yaşında orta saha

Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı ve Pulgar gibi orta sahalardan beklenen verimi alamayan Galatasaray'ın Barcelona'nın genç yıldızının peşine düştüğü, hatta Burak Elmas'ın Laporta ile masaya oturduğu belirtildi.

• 20 Mart 2022 - 13:02 • Son Güncelleme:
1Burak Elmasla Laporta masaya oturdu Pulgarın yerine 21 yaşında orta saha
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Orta sahaya Assunçao'nun ardından Erick Pulgar'ı kiralayan sarı-kırmızılılar, 12 milyon TL'lik maliyetine karşılık bu oyuncudan da istediği verimi alamadı. Assunçao, Galatasaray forması ile sadece iki maça çıkarken bunların birinde ilk 11'de yer almış, toplamda ile sarı-kırmızılı forma altında 134 dakika sahada kalmıştı.

2Burak Elmasla Laporta masaya oturdu Pulgarın yerine 21 yaşında orta saha

Assunçao'nun Galatasaray'a maliyeti 450 bin euro'luk maaşına ek olarak 100 bin euro'luk kiralama ücreti ile 550 bin euro (9 milyon TL) olurken, Brezilyalı orta saha oyuncusu dakikada 61 bin TL kazanmıştı.

3Burak Elmasla Laporta masaya oturdu Pulgarın yerine 21 yaşında orta saha

Assunçao yaşanan hayal kırıklığı sonrası devre arası gönderilirken, yerine gelen Erick Pulgar'da da benzer bir senaryo yaşandı. Galatasaray'ın ara transfer döneminde transfer ettiği Pulgar, Avrupa Ligi'nde hiç süre alamadı. Ligde ise 30. haftaya girilirken 4 maçta sadece 138 dakika forma giyebildi.

4Burak Elmasla Laporta masaya oturdu Pulgarın yerine 21 yaşında orta saha

Fiorentina'dan bedelsiz kiralanan ve yarım sezonluk ücreti ise 750 bin euro (12.2 milyon TL) olan Şilili orta saha oyuncusu ligde kalan haftalar için de ilk 11'de düşünülmüyor.

5Burak Elmasla Laporta masaya oturdu Pulgarın yerine 21 yaşında orta saha

Bu sezon Galatasaray formasıyla müthiş bir performans sergileyen Victor Nelsson, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Avrupa'nın en zengin kulüplerinden biri olan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın gelecek sezonki transfer planları arasında 23 yaşındaki Danimarkalı stoper de yer alıyor.

6Burak Elmasla Laporta masaya oturdu Pulgarın yerine 21 yaşında orta saha

Cimbom sezon başında Nelsson için Kopenhag'a 7 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı. Newcastle'ın başarılı oyuncu için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

7Burak Elmasla Laporta masaya oturdu Pulgarın yerine 21 yaşında orta saha

Galatasaray ise bu rakamı az buluyor. Sarı-Kırmızılılar, 7 milyon Euro'ya transfer ettiği Victor Nelsson'u 20 milyon Euro'dan aşağıya bırakmayacağını İngiliz temsilcisine iletti.

8Burak Elmasla Laporta masaya oturdu Pulgarın yerine 21 yaşında orta saha

İstikrarlı futboluyla dikkat çeken Nelsson bu sezon 40 maçta forma giydi. Genç stoper bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Sözleşmesi 2026 yılında son eriyor.

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Süper Lig'in geri kalan kısmını en iyi şekilde tamamlamayı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kazandı. İki Barcelona maçı ve Beşiktaş karşısında oynanan futbol teknik direktör Domenec Torrent'in koltuğunu sağlamlaştırdı.

10Burak Elmasla Laporta masaya oturdu Pulgarın yerine 21 yaşında orta saha

Birkaç hafta öncesine kadar yerine teknik adam arandığı konuşulan İspanyol hocanın, sözleri saygı görmeye başlandı.

11Burak Elmasla Laporta masaya oturdu Pulgarın yerine 21 yaşında orta saha

Alınmasını istediği İnaki Pena'nın gösterdiği Galatasaray forması altında gösterdiği performans da Torrent'in fikirlerini değerli hale getirdi. Luis Campos ve Sensibile'nin ardından gelse de yaz aylarında yapılacak transferlerde de Torrent'in sözleri önemli sayılacak. Erick Pulgar gibi veto ettiği bir oyuncu bundan sonra kesinlikle alınmayacak.

12Burak Elmasla Laporta masaya oturdu Pulgarın yerine 21 yaşında orta saha

Torrent'in yönetime ismini verdiği son oyuncu ise Barcelona B Takımı'nda forma giyen Alvaro Sanz... Başarılı hoca, 21 yaşındaki oyuncunun orta sahadaki sorunu çözebileceğini bildirirken başkan Burak Elmas'ın Pena'nın yanı sıra Alvaro Sanz'ın da kiralanması için Barcelona Başkanı Laporta ile temasta olduğu öğrenildi.

13Burak Elmasla Laporta masaya oturdu Pulgarın yerine 21 yaşında orta saha

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