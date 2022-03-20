Burak Elmas'la Laporta masaya oturdu! Pulgar'ın yerine 21 yaşında orta saha
Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı ve Pulgar gibi orta sahalardan beklenen verimi alamayan Galatasaray'ın Barcelona'nın genç yıldızının peşine düştüğü, hatta Burak Elmas'ın Laporta ile masaya oturduğu belirtildi.
Orta sahaya Assunçao'nun ardından Erick Pulgar'ı kiralayan sarı-kırmızılılar, 12 milyon TL'lik maliyetine karşılık bu oyuncudan da istediği verimi alamadı. Assunçao, Galatasaray forması ile sadece iki maça çıkarken bunların birinde ilk 11'de yer almış, toplamda ile sarı-kırmızılı forma altında 134 dakika sahada kalmıştı.
Assunçao yaşanan hayal kırıklığı sonrası devre arası gönderilirken, yerine gelen Erick Pulgar'da da benzer bir senaryo yaşandı. Galatasaray'ın ara transfer döneminde transfer ettiği Pulgar, Avrupa Ligi'nde hiç süre alamadı. Ligde ise 30. haftaya girilirken 4 maçta sadece 138 dakika forma giyebildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla müthiş bir performans sergileyen Victor Nelsson, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Avrupa'nın en zengin kulüplerinden biri olan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın gelecek sezonki transfer planları arasında 23 yaşındaki Danimarkalı stoper de yer alıyor.
Süper Lig'in geri kalan kısmını en iyi şekilde tamamlamayı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kazandı. İki Barcelona maçı ve Beşiktaş karşısında oynanan futbol teknik direktör Domenec Torrent'in koltuğunu sağlamlaştırdı.
Alınmasını istediği İnaki Pena'nın gösterdiği Galatasaray forması altında gösterdiği performans da Torrent'in fikirlerini değerli hale getirdi. Luis Campos ve Sensibile'nin ardından gelse de yaz aylarında yapılacak transferlerde de Torrent'in sözleri önemli sayılacak. Erick Pulgar gibi veto ettiği bir oyuncu bundan sonra kesinlikle alınmayacak.
Torrent'in yönetime ismini verdiği son oyuncu ise Barcelona B Takımı'nda forma giyen Alvaro Sanz... Başarılı hoca, 21 yaşındaki oyuncunun orta sahadaki sorunu çözebileceğini bildirirken başkan Burak Elmas'ın Pena'nın yanı sıra Alvaro Sanz'ın da kiralanması için Barcelona Başkanı Laporta ile temasta olduğu öğrenildi.