Burak Elmas ibra edilmedi Faruk Süren küplere bindi! 'Bu ne hınçmış arkadaş'
Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren, Burak Elmas'ın ibra edilmeme konusuna değinerek "Takımın şişmiş maaş bütçesi, Kemerburgaz, Florya ve Ada konularında çok büyük işler başardı. Futbol takımı da zamanla başarıyı yakalayacaktı. Allah rahmet eylesin ama Mustafa Cengiz başkan devraldığında Sportif AŞ'nin borcu 600 milyondu. Bırakırken 1 milyar 600 milyondu. Cengiz Başkan 2 defa ibra olmadı. Bana kimse kur farkı filan demesin" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın tarihe geçecek mali genel kurulda ibra edilmemesi Sarı-Kırmızılı camiaya bomba gibi düştü... Burak Elmas'ın kayınpederi olan Galatasaray'ın Efsane Başkanı Faruk Süren yaşanan gelişmeleri Takvim'e değerlendirdi. İşte o sözleri...
"Ben bu gidişatı hiç iyi görmüyorum. Bu görevleri yapamayacak insanlar hiç spor yapmamış, parkeden geçmemiş yüzmeye gitmemiş kulübü yeterince tanımayan insanlar bu görevlere talip oluyorlar. Bu çok tehlikeli. Sadece Galatasaray'da değil. Fenerbahçe, Beşiktaş'ta da... Bazı şeyleri istismar ediyorlar"
"Takımın şişmiş maaş bütçesi, Kemerburgaz, Florya ve Ada konularında çok büyük işler başardı. Futbol takımı da zamanla başarıyı yakalayacaktı. Allah rahmet eylesin ama Mustafa Cengiz başkan devraldığında Sportif AŞ'nin borcu 600 milyondu. Bırakırken 1 milyar 600 milyondu. Cengiz Başkan 2 defa ibra olmadı. Bana kimse kur farkı filan demesin"
"Kemerburgaz, Florya projeleri hayata geçmek üzereydi. Galatasaray çok büyük adımlar attı. Ada konusunu Başkan şahsi girişimleri ile 1 ay gibi kısa sürede çözdü. Bunu kimse bu kadar kısa zamanda çözemezdi. Bir de ibra etmemek yetmiyormuş gibi bütçeyi de onaylamamışlar. Bütçenin onaylanmaması demek bundan sonra yapılacak harcamaların mevcut yönetimin cebinden yapması demek. Bu ne hınçmış. Neyin hıncıymış ben anlam veremedim"