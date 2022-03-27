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GalatasarayBurak Elmas ibra edilmedi Faruk Süren küplere bindi! 'Bu ne hınçmış arkadaş'
HaberlerGalatasaray Haberleri Burak Elmas ibra edilmedi Faruk Süren küplere bindi! 'Bu ne hınçmış arkadaş'
• 27 Mart 2022 - 15:24 • Son Güncelleme:

Burak Elmas ibra edilmedi Faruk Süren küplere bindi! 'Bu ne hınçmış arkadaş'

Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren, Burak Elmas'ın ibra edilmeme konusuna değinerek "Takımın şişmiş maaş bütçesi, Kemerburgaz, Florya ve Ada konularında çok büyük işler başardı. Futbol takımı da zamanla başarıyı yakalayacaktı. Allah rahmet eylesin ama Mustafa Cengiz başkan devraldığında Sportif AŞ'nin borcu 600 milyondu. Bırakırken 1 milyar 600 milyondu. Cengiz Başkan 2 defa ibra olmadı. Bana kimse kur farkı filan demesin" ifadelerini kullandı.

• 27 Mart 2022 - 15:24 • Son Güncelleme:
1Burak Elmas ibra edilmedi Faruk Süren küplere bindi Bu ne hınçmış arkadaş
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Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın tarihe geçecek mali genel kurulda ibra edilmemesi Sarı-Kırmızılı camiaya bomba gibi düştü... Burak Elmas'ın kayınpederi olan Galatasaray'ın Efsane Başkanı Faruk Süren yaşanan gelişmeleri Takvim'e değerlendirdi. İşte o sözleri...

2Burak Elmas ibra edilmedi Faruk Süren küplere bindi Bu ne hınçmış arkadaş

Gazeteci Tunç Özgen'e konuşan Süren, "Bu ne hınçmış arkadaş. Bu insanlar 6 ayda ne yaptılar ki ibra edilmediler. Elbette hataları yok mu var. Ama bu hatalar ibra edilmemeyi gerektirmiyor" dedi.

3Burak Elmas ibra edilmedi Faruk Süren küplere bindi Bu ne hınçmış arkadaş

"Ben bu gidişatı hiç iyi görmüyorum. Bu görevleri yapamayacak insanlar hiç spor yapmamış, parkeden geçmemiş yüzmeye gitmemiş kulübü yeterince tanımayan insanlar bu görevlere talip oluyorlar. Bu çok tehlikeli. Sadece Galatasaray'da değil. Fenerbahçe, Beşiktaş'ta da... Bazı şeyleri istismar ediyorlar"

4Burak Elmas ibra edilmedi Faruk Süren küplere bindi Bu ne hınçmış arkadaş

"Yönetim kadrosu konusunda hataları vardır.... Fatih Terim konusu bu şekilde hallolmamalıydı... Bunlar da ben de hemfikirim. Ama Başkan 6 ayda çok önemli işler yaptı. Bunları kimse görmüyor."

5Burak Elmas ibra edilmedi Faruk Süren küplere bindi Bu ne hınçmış arkadaş

"Takımın şişmiş maaş bütçesi, Kemerburgaz, Florya ve Ada konularında çok büyük işler başardı. Futbol takımı da zamanla başarıyı yakalayacaktı. Allah rahmet eylesin ama Mustafa Cengiz başkan devraldığında Sportif AŞ'nin borcu 600 milyondu. Bırakırken 1 milyar 600 milyondu. Cengiz Başkan 2 defa ibra olmadı. Bana kimse kur farkı filan demesin"

6Burak Elmas ibra edilmedi Faruk Süren küplere bindi Bu ne hınçmış arkadaş

"Kemerburgaz, Florya projeleri hayata geçmek üzereydi. Galatasaray çok büyük adımlar attı. Ada konusunu Başkan şahsi girişimleri ile 1 ay gibi kısa sürede çözdü. Bunu kimse bu kadar kısa zamanda çözemezdi. Bir de ibra etmemek yetmiyormuş gibi bütçeyi de onaylamamışlar. Bütçenin onaylanmaması demek bundan sonra yapılacak harcamaların mevcut yönetimin cebinden yapması demek. Bu ne hınçmış. Neyin hıncıymış ben anlam veremedim"

7Burak Elmas ibra edilmedi Faruk Süren küplere bindi Bu ne hınçmış arkadaş

Galatasaray'da Genel Kurul'da Mevcut Başkan Burak Elmas'ın ibrasızlığının ardından yeni başkanın kim olacağı da merak edilmeye başlandı. Sarı kırmızılılarda şu an resmi olarak başkan adaylığını Metin Öztürk açıkladı. Muhtemel olarak 4 aday bulunuyor. İşte o isimler...

8Burak Elmas ibra edilmedi Faruk Süren küplere bindi Bu ne hınçmış arkadaş

"Projelerim ve ekibim hazır. Seçimde kimseyle birleşmeyeceğim, tek adayım" [A Spor]

9ÜNAL AYSAL

ÜNAL AYSAL

10ABDÜRRAHİM ALBAYRAK

ABDÜRRAHİM ALBAYRAK

11DURSUN ÖZBEK

DURSUN ÖZBEK

12EŞREF HAMAMCIOĞLU

EŞREF HAMAMCIOĞLU

13Burak Elmas ibra edilmedi Faruk Süren küplere bindi Bu ne hınçmış arkadaş

 

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