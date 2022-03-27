Burak Elmas ibra edilmedi Faruk Süren küplere bindi! 'Bu ne hınçmış arkadaş'

"Kemerburgaz, Florya projeleri hayata geçmek üzereydi. Galatasaray çok büyük adımlar attı. Ada konusunu Başkan şahsi girişimleri ile 1 ay gibi kısa sürede çözdü. Bunu kimse bu kadar kısa zamanda çözemezdi. Bir de ibra etmemek yetmiyormuş gibi bütçeyi de onaylamamışlar. Bütçenin onaylanmaması demek bundan sonra yapılacak harcamaların mevcut yönetimin cebinden yapması demek. Bu ne hınçmış. Neyin hıncıymış ben anlam veremedim"