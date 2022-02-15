Burak Elmas 20 yıl önceki defteri açtı o teknik adama kapıları kapattı! 'İçeri giremez'
Domenec Torrent'le beklenen çıkışı yapamayan Galatasaray'da yeni teknik direktör arayışları devam ederken, Burak Elmas'ın 2001'de yaşanan transfer olayından dolayı genç teknik adama kapılarını kapattığı ortaya çıktı.
Fatih Terim’in yerine getirilen Domenec Torrent’in 5 maçta sadece 2 puan alabilmesi, Galatasaray’da yeniden teknik direktör arayışını gündeme getirirken, aday olarak öne çıkan isimlerin başında Okan Buruk geldi.
Nedeni ise Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın Buruk’a yaklaşımı. Elmas’ın bu kararının gerekçesi ve perde arkası şöyle...
Galatasaray Yönetim Kurulu, Fatih Terim ile yolları ayırma kararı aldıktan sonra yaklaşık 1.5 ay önce yeni teknik direktörü belirlemek için bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Burak Elmas’ın bu iş için görevlendirdiği Işıtan Gün her ne kadar Domenec Torrent ile anlaşmış olsa da, bazı yöneticiler kulübün içinde bulunduğu şartlar nedeniyle ‘şu aşamada yerli teknik adam’ getirilmesinin daha doğru olacağını dile getirdi.
Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Burak Elmas, Okan Buruk’a neden karşı olduğunu şöyle anlattı: “2001’de Okan’ın İnter’e gidişini asla unutamam. Sezon bitmeden İnter’le anlaşınca takımın motivasyonu ve konsantrasyonu bozuldu. Bu yüzden üst üste 5. şampiyonluğu kaçırdık. O dönemde neler yaşandığını çok iyi biliyorum. Ben başkan olduğum sürece Okan Buruk’la çalışmam.”
Burak Elmas, kısa süre önce katıldığı televizyon programında ibra konusu açılınca "İbrayı bir tehlike olarak görmüyorum. İbra edilmezsem başkaları gibi yapmam, giderim" demişti. Sarı-kırmızılı kulübün başkanının genel kurula kadar seçim kararı almazsa olası ibrasızlığın ardından bu yönde bir tercih kullanabileceği belirtildi.