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GalatasarayBurak Elmas 20 yıl önceki defteri açtı o teknik adama kapıları kapattı! 'İçeri giremez'
HaberlerGalatasaray Haberleri Burak Elmas 20 yıl önceki defteri açtı o teknik adama kapıları kapattı! 'İçeri giremez'
• 15 Şubat 2022 - 09:19 • Son Güncelleme:

Burak Elmas 20 yıl önceki defteri açtı o teknik adama kapıları kapattı! 'İçeri giremez'

Domenec Torrent'le beklenen çıkışı yapamayan Galatasaray'da yeni teknik direktör arayışları devam ederken, Burak Elmas'ın 2001'de yaşanan transfer olayından dolayı genç teknik adama kapılarını kapattığı ortaya çıktı.

• 15 Şubat 2022 - 09:19 • Son Güncelleme:
1Burak Elmas 20 yıl önceki defteri açtı o teknik adama kapıları kapattı İçeri giremez
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Fatih Terim’in yerine getirilen Domenec Torrent’in 5 maçta sadece 2 puan alabilmesi, Galatasaray’da yeniden teknik direktör arayışını gündeme getirirken, aday olarak öne çıkan isimlerin başında Okan Buruk geldi.

2Burak Elmas 20 yıl önceki defteri açtı o teknik adama kapıları kapattı İçeri giremez

Buruk, konuyla ilgili sorulara, “Bana gelen bir şey yok. Zaten takımın başında bir teknik direktör var. Galatasaray’dan bir teklif gelirse buna ‘hayır’ deme lüksüm yok“ cevabını verirken, sarı kırmızılılardan teklif gidecek gibi de görünmüyor.

3Burak Elmas 20 yıl önceki defteri açtı o teknik adama kapıları kapattı İçeri giremez

Nedeni ise Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın Buruk’a yaklaşımı. Elmas’ın bu kararının gerekçesi ve perde arkası şöyle...

4Burak Elmas 20 yıl önceki defteri açtı o teknik adama kapıları kapattı İçeri giremez

Galatasaray Yönetim Kurulu, Fatih Terim ile yolları ayırma kararı aldıktan sonra yaklaşık 1.5 ay önce yeni teknik direktörü belirlemek için bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Burak Elmas’ın bu iş için görevlendirdiği Işıtan Gün her ne kadar Domenec Torrent ile anlaşmış olsa da, bazı yöneticiler kulübün içinde bulunduğu şartlar nedeniyle ‘şu aşamada yerli teknik adam’ getirilmesinin daha doğru olacağını dile getirdi.

5Burak Elmas 20 yıl önceki defteri açtı o teknik adama kapıları kapattı İçeri giremez

Bu görüşü savunanlar yerli teknik direktör olarak, ner ikisi de Galatasaray’ın 4 yıl üst üste şampiyon olduğu efsanevi kadroda forma giyen Bülent Korkmaz ve Okan Buruk’u önerdi. Ancak başkan Elmas, Buruk’a kararlı biçimde karşı çıktı ve böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade etti.

6Burak Elmas 20 yıl önceki defteri açtı o teknik adama kapıları kapattı İçeri giremez

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Burak Elmas, Okan Buruk’a neden karşı olduğunu şöyle anlattı: “2001’de Okan’ın İnter’e gidişini asla unutamam. Sezon bitmeden İnter’le anlaşınca takımın motivasyonu ve konsantrasyonu bozuldu. Bu yüzden üst üste 5. şampiyonluğu kaçırdık. O dönemde neler yaşandığını çok iyi biliyorum. Ben başkan olduğum sürece Okan Buruk’la çalışmam.”

7Burak Elmas 20 yıl önceki defteri açtı o teknik adama kapıları kapattı İçeri giremez

Elmas’nın bu net tavrı sonrası Torrent’le anlaşma yapılmasına karar verildi. İlk 5 maç itibarıyla bekleneni veremeyen Torrent’in ayrılması durumunda teklif götürülecek ismin Bülent Korkmaz olacağı belirtiliyor.

8Burak Elmas 20 yıl önceki defteri açtı o teknik adama kapıları kapattı İçeri giremez

Burak Elmas büyük destekle oturduğu başkanlık koltuğunda sıkıntılı günler yaşıyor. Küme düşme hattından sadece 3 puan yukarıda bulunan Galatasaray'ın kötü gidişatı üzerine tribünler tamamen Elmas'a sırtını döndü.

9Burak Elmas 20 yıl önceki defteri açtı o teknik adama kapıları kapattı İçeri giremez

Son olarak Kayserispor mücadelesinde tribünlerden uzun süre "Yönetim istifa" tezahüratları yükseldi. Yönetime sadece taraftarlar değil, üyelerden de ciddi tepki var.

10Burak Elmas 20 yıl önceki defteri açtı o teknik adama kapıları kapattı İçeri giremez

Birçok üye sosyal medyadan açık açık mart ayındaki genel kurulda, Başkan Burak Elmas ve yönetimini idari yönden ibra etmeyeceklerini bildiriyor. Sarı- kırmızılı yönetimi, Mart ayında oldukça zorlu geçecek bir genel kurul bekliyor.

11Burak Elmas 20 yıl önceki defteri açtı o teknik adama kapıları kapattı İçeri giremez

Burak Elmas, kısa süre önce katıldığı televizyon programında ibra konusu açılınca "İbrayı bir tehlike olarak görmüyorum. İbra edilmezsem başkaları gibi yapmam, giderim" demişti. Sarı-kırmızılı kulübün başkanının genel kurula kadar seçim kararı almazsa olası ibrasızlığın ardından bu yönde bir tercih kullanabileceği belirtildi.

12Burak Elmas 20 yıl önceki defteri açtı o teknik adama kapıları kapattı İçeri giremez

Cimbom'da kötü giden tek branş futbol şubesi değil. Basketboldan voleybola kadar birçok branşta sarı-kırmızılılar başarısız sonuçlar alıyor.

13Burak Elmas 20 yıl önceki defteri açtı o teknik adama kapıları kapattı İçeri giremez

FUTBOL TAKIMI: Süper Lig'de 13. sırada ve küme düşme hattının sadece 3 puan uzağında. Tarihin en kötü sezonu.

14Burak Elmas 20 yıl önceki defteri açtı o teknik adama kapıları kapattı İçeri giremez

ERKEK BASKETBOL: En çok beğenilen ekip. Ancak onlar da ligde 6. basamaktalar. Son maçlarda kötü sonuçlar geldi. KADIN basketbol: Bir döneme ambargo koyan kadın basketbol takımı bu sezon ligde 8. sırada. Zirve iddiası taşımıyor.

15Burak Elmas 20 yıl önceki defteri açtı o teknik adama kapıları kapattı İçeri giremez

ERKEK VOLEYBOL: Filede Aslan, Efeler Ligi'nde 6. sırada yer alıyor.

16Burak Elmas 20 yıl önceki defteri açtı o teknik adama kapıları kapattı İçeri giremez

KADIN VOLEYBOL: Sarı-kırmızılılar, Sultanlar Ligi'nde 5. basamakta bulunuyor.

17Burak Elmas 20 yıl önceki defteri açtı o teknik adama kapıları kapattı İçeri giremez

NIĞDE ANADOLU: Geleceğin takımının kurulması ve genç oyuncuların gelişimi için alınan Niğde Anadolu, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 8 puanla son sırada.

18Burak Elmas 20 yıl önceki defteri açtı o teknik adama kapıları kapattı İçeri giremez

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