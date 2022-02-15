Burak Elmas 20 yıl önceki defteri açtı o teknik adama kapıları kapattı! 'İçeri giremez'

Galatasaray Yönetim Kurulu, Fatih Terim ile yolları ayırma kararı aldıktan sonra yaklaşık 1.5 ay önce yeni teknik direktörü belirlemek için bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Burak Elmas’ın bu iş için görevlendirdiği Işıtan Gün her ne kadar Domenec Torrent ile anlaşmış olsa da, bazı yöneticiler kulübün içinde bulunduğu şartlar nedeniyle ‘şu aşamada yerli teknik adam’ getirilmesinin daha doğru olacağını dile getirdi.