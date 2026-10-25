BUGÜN SAATLER GERİ ALINDI MI? Avrupa kış saatine geçti! Türkiye'de saatler değişti mi?

2

AVRUPA'DA SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINDI?



Avrupa'da saatler 25 Ekim Pazar günü sabaha karşı bir saat geri alındı.



Avrupa Birliği ülkeleri, her yıl mart ayının son pazar günü yaz saatine geçiyor, ekim ayının son pazar günü ise standart saat uygulamasına dönüyor.



Bu yıl değişiklik 25 Ekim'e denk geldi.



Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İtalya ve İspanya'nın ana kara kesiminde saatler 03.00'ten 02.00'ye geri alındı. İngiltere'de ise 02.00 olan saat yeniden 01.00'e döndü.



Türkiye'de aynı anda saat 04.00'tü ve herhangi bir değişiklik yapılmadı.



TÜRKİYE İLE ALMANYA ARASINDAKİ SAAT FARKI KAÇ OLDU?



Avrupa'nın kış saatine geçmesiyle birlikte Türkiye'nin birçok Avrupa ülkesiyle arasındaki saat farkı arttı.



Türkiye ile Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika ve İtalya arasındaki saat farkı bir saatten iki saate çıktı.



Örneğin Türkiye'de saat 12.00 olduğunda Almanya, Hollanda ve Fransa'da saat 10.00 olacak.



İngiltere ile Türkiye arasındaki saat farkı ise iki saatten üç saate yükseldi.



Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya ile Türkiye arasındaki fark da bir saate çıktı.



