BUGÜN SAATLER GERİ ALINDI MI? Avrupa kış saatine geçti! Türkiye'de saatler değişti mi?
Spot: Avrupa ülkelerinde 25 Ekim Pazar günü kış saati uygulamasına geçildi ve saatler bir saat geri alındı. Türkiye'de ise herhangi bir saat değişikliği yapılmadı. Avrupa ile Türkiye arasındaki saat farkı da bugünden itibaren değişti. Peki, Türkiye'de saatler neden geri alınmadı? Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleriyle saat farkı şimdi kaç oldu?
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Avrupa'da yaz saati uygulaması bugün sona erdi. 25 Ekim 2026 Pazar günü sabaha karşı saatler bir saat geri alınırken Türkiye'de saatler değiştirilmedi. Böylece Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasındaki saat farkı bir saat daha açıldı.
Avrupa Birliği'nin belirlediği takvime göre saat değişikliği, 25 Ekim günü Türkiye saatiyle 04.00'te gerçekleşti. Almanya, Fransa, Hollanda ve İtalya gibi ülkelerde saatler 03.00'ten 02.00'ye geri alındı. İngiltere'de ise saatler 02.00'den 01.00'e çekildi.
Türkiye'de 2016 yılından bu yana uygulanan kalıcı yaz saati düzeni devam ettiği için vatandaşların saatlerini değiştirmesine gerek kalmadı.
TÜRKİYE'DE BUGÜN SAATLER GERİ ALINDI MI?
Hayır, Türkiye'de 25 Ekim 2026 Pazar günü saatler geri alınmadı.
Avrupa'da kış saati uygulamasına geçilmesine rağmen Türkiye, yıl boyunca kullandığı UTC+3 saat diliminde kalmaya devam ediyor.
Bu nedenle Türkiye'deki telefonların, bilgisayarların ve saatlerin bir saat geri alınması gerekmiyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının açıklamalarına göre Türkiye'de mevcut saat uygulamasının değiştirilmesine yönelik alınmış yeni bir karar bulunmuyor.
AVRUPA'DA SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINDI?
Avrupa'da saatler 25 Ekim Pazar günü sabaha karşı bir saat geri alındı.
Avrupa Birliği ülkeleri, her yıl mart ayının son pazar günü yaz saatine geçiyor, ekim ayının son pazar günü ise standart saat uygulamasına dönüyor.
Bu yıl değişiklik 25 Ekim'e denk geldi.
Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İtalya ve İspanya'nın ana kara kesiminde saatler 03.00'ten 02.00'ye geri alındı. İngiltere'de ise 02.00 olan saat yeniden 01.00'e döndü.
Türkiye'de aynı anda saat 04.00'tü ve herhangi bir değişiklik yapılmadı.
TÜRKİYE İLE ALMANYA ARASINDAKİ SAAT FARKI KAÇ OLDU?
Avrupa'nın kış saatine geçmesiyle birlikte Türkiye'nin birçok Avrupa ülkesiyle arasındaki saat farkı arttı.
Türkiye ile Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika ve İtalya arasındaki saat farkı bir saatten iki saate çıktı.
Örneğin Türkiye'de saat 12.00 olduğunda Almanya, Hollanda ve Fransa'da saat 10.00 olacak.
İngiltere ile Türkiye arasındaki saat farkı ise iki saatten üç saate yükseldi.
Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya ile Türkiye arasındaki fark da bir saate çıktı.
25 Ekim 2026 itibarıyla Türkiye ile bazı Avrupa ülkeleri arasındaki saat farkları şöyle:
Ülke
Türkiye'ye göre saat
Almanya 2 saat geride
Hollanda 2 saat geride
Fransa (ana kara) 2 saat geride
Belçika 2 saat geride
İtalya2 saat geride
İngiltere3 saat geride
Yunanistan1 saat geride
Bulgaristan1 saat geride
Romanya1 saat geride
Bu değişiklik özellikle Avrupa'da yaşayan yakınlarıyla görüşenleri, uluslararası toplantılara katılanları ve yurt dışına seyahat edecekleri ilgilendiriyor.
TÜRKİYE'DE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDEN YOK?
Türkiye'de yaz ve kış aylarında saatlerin ileri veya geri alınması uygulaması 2016 yılında sona erdi.
8 Eylül 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile yaz saati uygulamasının yıl boyunca sürdürülmesi kararlaştırıldı.
Böylece Türkiye, mevsimlere göre saat değişikliği yapmak yerine UTC+3 saat dilimini kalıcı olarak kullanmaya başladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu uygulamanın çalışma saatleri içinde gün ışığından daha fazla yararlanılması ve enerji tasarrufu sağlanması amacıyla benimsendiğini belirtiyor.
Ancak uygulama, özellikle kış aylarında öğrencilerin ve çalışanların sabah karanlığında yola çıkması nedeniyle zaman zaman tartışma konusu oluyor.
TÜRKİYE'DE KIŞ SAATİ UYGULAMASINA GERİ DÖNÜLECEK Mİ?
Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulamasının kaldırılması zaman zaman gündeme geliyor. Ancak mevcut düzenlemenin sona erdirilmesine ilişkin yürürlüğe girmiş yeni bir karar bulunmuyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisine saatlerin yeniden mevsime göre değiştirilmesini öngören kanun teklifleri sunulmuş olsa da bunlar henüz yasalaşmadı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının resmî açıklamalarında da saat uygulamasının yeniden değiştirilmesine yönelik alınmış bir karar bulunmadığı belirtiliyor.
Dolayısıyla Türkiye, 2026-2027 kış döneminde de mevcut saat düzenini sürdürüyor.
AVRUPA'DA SAATLER NE ZAMAN İLERİ ALINACAK?
Avrupa ülkelerinde kış saati uygulaması 28 Mart 2027 Pazar gününe kadar devam edecek.
Bu tarihte saatler yeniden bir saat ileri alınacak ve yaz saati uygulamasına geçilecek.
Türkiye'de ise mart ayında da saatler değişmeyecek. Avrupa'daki saat değişikliğinin ardından Almanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerle Türkiye arasındaki saat farkı yeniden bir saate inecek.
Türkiye'nin saat uygulamasını değiştiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girmezse bu sistem devam edecek.