BUGÜN NE SINAVI VAR? ÖSYM'nin düzenlediği DHBT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için beklenen gün geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların katılacağı DHBT, bugün (1 Kasım Pazar) gerçekleştiriliyor. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara 40 soru için 60 dakika süre verilecek. Sınav binalarına saat 10.00'dan sonra giriş yapılamayacak. Peki, DHBT saat kaçta bitecek, sınav kaç dakika sürecek? DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2026 ÖSYM DHBT sınavına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...
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Bugün hangi sınavın yapılacağı, ÖSYM sınav takviminde 1 Kasım tarihinin hangi oturuma ayrıldığı ve DHBT sınavının saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Diyanet kadrolarında görev almak isteyen binlerce aday, 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için bugün sınav salonlarında ter döküyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2026-KPSS DHBT, 1 Kasım 2026 Pazar günü tek oturum halinde uygulanıyor. Sınava katılacak adaylar bir yandan sınavın başlangıç ve bitiş saatini araştırırken diğer yandan soru sayısı, sınav süresi ve sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor.
Peki, DHBT saat kaçta başlayacak, saat kaçta bitecek? 2026 DHBT kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? Sınav binalarına en geç saat kaça kadar girilebilecek? ÖSYM DHBT sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte sınav günü bilinmesi gerekenler...
DHBT SINAVI BUGÜN MÜ, NE ZAMAN YAPILACAK?
2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 1 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav, Türkiye genelindeki belirlenen sınav merkezlerinde tek oturum halinde uygulanıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi gibi din hizmetleri kadrolarında görev almak isteyen adayların katıldığı sınav, KPSS sürecinin önemli aşamalarından birini oluşturuyor.
DHBT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026 DHBT, bugün saat 10.15'te başlayacak.
Sınavda adaylara toplam 60 dakika cevaplama süresi tanınacak. Buna göre standart sınav süresi saat 11.15'te tamamlanacak.
Sınav için belirlenen saatler şöyle:
Sınav tarihi: 1 Kasım 2026 Pazar
Sınav başlangıç saati: 10.15
Sınav süresi: 60 dakika
Sınavın bitiş saati: 11.15
Sınav binasına son giriş saati: 10.00
Ek süre verilmesi uygun görülen adaylara ise 20 dakika ilave süre tanınacak.
DHBT SINAVINA SAAT KAÇTAN SONRA GİRİŞ YAPILAMAYACAK?
DHBT'ye katılacak adayların dikkat etmesi gereken en önemli ayrıntılardan biri sınav binasına giriş saati.
ÖSYM'nin uygulama kurallarına göre saat 10.00'dan sonra sınav binalarına aday kabul edilmeyecek. Sınavın 10.15'te başlayacak olması, saat 10.00'dan sonra binaya giriş yapılabileceği anlamına gelmiyor.
Bu nedenle adayların sınav merkezlerinde belirtilen son giriş saatinden önce hazır bulunmaları gerekiyor.
DHBT SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?
2026 KPSS DHBT kapsamında adaylara toplam 40 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Sınav, DHBT-1 ve DHBT-2 olmak üzere iki bölümden oluşacak.
İlk bölümde bütün öğrenim düzeyleri için ortak hazırlanan 20 soru yer alacak. İkinci bölümdeki 20 soru ise adayların öğrenim düzeylerine göre farklılık gösterecek.
Adaylar, sınavda kendilerine yöneltilen soruları 60 dakika içerisinde yanıtlayacak.
2026 DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DHBT sınavına katılan adayların merakla beklediği sonuç tarihi de belli oldu.
ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre 2026-KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle puanlarını öğrenebilecek.
DHBT sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki din hizmetleri kadrolarına yönelik personel alım süreçlerinde kullanılacak puanlar açısından önem taşıyor.
DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
2026 KPSS DHBT sınav giriş belgeleri, ÖSYM tarafından 22 Ekim 2026 tarihinde erişime açıldı.
Adaylar, sınava girecekleri okul, bina, salon ve sıra bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebiliyor.
Sınav giriş belgesine ulaşmak için adayların T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle sisteme giriş yapması gerekiyor.
Adayların sınav günü sınav giriş belgelerini ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları önem taşıyor.
SIKÇA SORULAN SORULAR
DHBT bugün mü yapılacak?
Evet. 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi, 1 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştiriliyor.
DHBT saat kaçta başlayacak?
2026 DHBT sınavı saat 10.15'te başlayacak.
DHBT saat kaçta bitecek?
60 dakika sürecek sınavın saat 11.15'te tamamlanması bekleniyor. Ek süre hakkı bulunan adaylar için bu saat değişebilecek.
DHBT sınavına saat 10.00'dan sonra girilebilir mi?
Hayır. ÖSYM kurallarına göre saat 10.00'dan sonra sınav binalarına aday kabul edilmeyecek.
DHBT kaç dakika sürecek?
Sınavın cevaplama süresi 60 dakika olacak. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylara 20 dakika ilave süre tanınacak.
DHBT sınavında kaç soru var?
Sınavda toplam 40 soru bulunuyor. Bunların 20'si DHBT-1, diğer 20'si DHBT-2 bölümünde yer alıyor.
2026 DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM takvimine göre 2026 DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 Çarşamba günü ilan edilecek.
DHBT sınav sonuçları nereden öğrenilir?
Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.