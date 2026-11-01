BUGÜN NE SINAVI VAR? ÖSYM'nin düzenlediği DHBT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

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Bugün hangi sınavın yapılacağı, ÖSYM sınav takviminde 1 Kasım tarihinin hangi oturuma ayrıldığı ve DHBT sınavının saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Diyanet kadrolarında görev almak isteyen binlerce aday, 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için bugün sınav salonlarında ter döküyor.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2026-KPSS DHBT, 1 Kasım 2026 Pazar günü tek oturum halinde uygulanıyor. Sınava katılacak adaylar bir yandan sınavın başlangıç ve bitiş saatini araştırırken diğer yandan soru sayısı, sınav süresi ve sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor.



Peki, DHBT saat kaçta başlayacak, saat kaçta bitecek? 2026 DHBT kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? Sınav binalarına en geç saat kaça kadar girilebilecek? ÖSYM DHBT sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte sınav günü bilinmesi gerekenler...