BUGÜN NE SINAVI VAR? 2026 KPSS Önlisans kaç dakika sürecek? Sınava saat kaça kadar girilir? KPSS Önlisans sınavı saat kaçta bitecek?

13



KPSS saat kaçta?

2026 KPSS Ön Lisans sınavı bugün saat 10.15'te başlayacak.



KPSS saat kaça kadar girilir?

Adayların sınav binalarına giriş işlemleri saat 10.00'da sona erecek. Saat 10.00'dan sonra sınav binasına aday alınmayacak.



KPSS Ön Lisans kaç dakika?

2026 KPSS Ön Lisans sınavı 130 dakika, yani 2 saat 10 dakika sürecek.



KPSS Ön Lisans kaçta bitecek?

Saat 10.15'te başlayacak sınav, standart 130 dakikalık süre dikkate alındığında 12.25'te bitecek.



KPSS Ön Lisans kaç soru?

Sınavda 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür olmak üzere toplam 120 soru bulunacak.



Bugün hangi sınav var?

4 Ekim 2026 Pazar günü 2026-KPSS Ön Lisans sınavı uygulanıyor.



KPSS'de kalem silgi veriliyor mu?

Evet. Adaylara iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete verilecek.



KPSS'ye kendi kalemimle girebilir miyim?

Hayır. Kalem, silgi ve kalemtıraş sınav binasına getirilmesi yasak araç gereçler arasında bulunuyor. Gerekli malzemeler ÖSYM tarafından sağlanıyor.



KPSS'ye su sokulur mu?

Evet. Adaylar bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilir.



KPSS'den erken çıkılır mı?

Adaylar KPSS Ön Lisans'ta ilk 100 dakika tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içerisinde sınav salonundan çıkamaz.



KPSS'de tuvalete çıkılabilir mi?

Sınav sırasında adayın kısa süre için dahi sınav salonundan çıkmasına izin verilmiyor. Salondan çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmıyor.