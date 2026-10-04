BUGÜN NE SINAVI VAR? 2026 KPSS Önlisans kaç dakika sürecek? Sınava saat kaça kadar girilir? KPSS Önlisans sınavı saat kaçta bitecek?
Bugün ne sınavı var? KPSS saat kaçta, bugün hangi sınav var? 2026 KPSS Ön Lisans için beklenen gün geldi. Binlerce aday 4 Ekim Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavda ter dökecek. Peki KPSS Ön Lisans saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek, sınav kaç dakika sürecek? KPSS'ye saat kaça kadar girilir, saat 10.00'dan sonra sınava alınır mı? 2026 KPSS Ön Lisans kaç soru, kalem ve silgi veriliyor mu, sınava kalem götürülür mü? İşte KPSS sınav saati, süresi ve adayların sınava girmeden önce bilmesi gerekenler...
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KPSS Ön Lisans sınav saati ve süresi, 4 Ekim 2026 Pazar günü sınava katılacak adayların gündeminde. “KPSS saat kaçta?”, “KPSS kaç dakika sürecek?”, “KPSS saat kaça kadar girilir?”, “Bugün hangi sınav var?”, “KPSS kaçta biter?” ve “KPSS Ön Lisans sınavında kalem silgi veriliyor mu?” sorularına yanıt aranıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 KPSS Ön Lisans Başvuru Kılavuzu'na göre sınav bugün saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Adayların sınav binalarına alınma işlemleri ise saat 10.00'da tamamlanacak. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar sınav binasına alınmayacak. KPSS Ön Lisans'ta adaylara 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Ayrıca kalem, silgi ve kalemtıraş adaylara ÖSYM tarafından verilecek.
BUGÜN NE SINAVI VAR, 4 EKİM 2026 PAZAR GÜNÜ HANGİ SINAV YAPILACAK?
“Bugün ne sınavı var?” ve “Bugün hangi sınav var?” soruları 4 Ekim Pazar sabahı araştırılıyor. Bugün 2026 KPSS Ön Lisans sınavı gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Ön Lisans oturumu saat 10.15'te başlayacak.
Sınavda adaylara 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara soruları yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek. Buna göre standart sınav süresi saat 12.25'te sona erecek.
Adayların sınav binalarına giriş işlemleri ise saat 10.00'da tamamlanacak. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar sınav binasına alınmayacak.
Bugün yapılacak sınav: 2026 KPSS Ön Lisans
Tarih: 4 Ekim 2026 Pazar
Sınav başlangıç saati: 10.15
Sınava son giriş saati: 10.00
Sınav süresi: 130 dakika
Soru sayısı: 120
Standart bitiş saati: 12.25
KPSS ÖN LİSANS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav saatinden önce bina ve salonlarında hazır bulunmaları gerekiyor.
Ancak burada adayların özellikle dikkat etmesi gereken saat 10.00. Sınav saat 10.15'te başlayacak olsa da sınav binalarına giriş işlemleri saat 10.00 itibarıyla tamamlanacak.
KPSS'YE SAAT KAÇA KADAR GİRİLİR?
ÖSYM'nin 2026 KPSS Ön Lisans Kılavuzu'ndaki kurala göre adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Bu nedenle adayların “Sınav 10.15'te başlıyor, birkaç dakika önce gitmem yeterli” düşüncesiyle hareket etmemesi gerekiyor.
Sınav başlangıç saati: 10.15
Sınav binasına son giriş: 10.00
10.00'dan sonra giriş: Yapılamayacak.
KPSS ÖN LİSANS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
2026 KPSS Ön Lisans sınavının cevaplama süresi 130 dakika, yani 2 saat 10 dakika olacak. Sınav saat 10.15'te başlayacağı için standart sınav süresi üzerinden hesaplandığında oturum 12.25'te sona erecek.
KPSS ÖN LİSANS KAÇTA BİTECEK?
KPSS Ön Lisans saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakikalık cevaplama süresinin ardından saat 12.25'te sona erecek.
Sınav süresinde özel düzenlemeye tabi adayların durumları farklılık gösterebilir. Standart süreyle sınava katılacak adaylar için bitiş saati 12.25 olacak.
KPSS ÖN LİSANS KAÇ SORU?
2026 KPSS Ön Lisans'ta adaylara iki test uygulanacak:
Genel Yetenek: 60 soru
Genel Kültür: 60 soru
Toplam: 120 soru
Adaylara bu 120 soruyu cevaplamaları için toplam 130 dakika süre verilecek. Testler tek soru kitapçığında yer alacak ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyecek.
KPSS ÖN LİSANS SINAVINDA KALEM SİLGİ VERİLİYOR MU?
Evet. KPSS Ön Lisans sınavında kalem, silgi ve kalemtıraş ÖSYM tarafından sağlanacak.
Sınav salonunda adaylara içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutular dağıtılacak.
KPSS'YE KALEM VE SİLGİ GÖTÜRÜLÜR MÜ?
Hayır. Adayların kendi kalem, silgi veya kalemtıraşlarıyla sınav binasına girmelerine izin verilmiyor. Kalem, silgi ve kalemtıraş sınav binasına getirilmesi yasak araç ve gereçler arasında bulunuyor.
Dolayısıyla adayların ayrıca kalem ve silgi hazırlamasına gerek bulunmuyor.
KPSS'YE SU İLE GİRİLİR Mİ?
Adaylar sınava bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecek. Bunun dışındaki yiyecek ve içeceklerin sınav binasına getirilmesine izin verilmiyor.
KPSS'DEN EN ERKEN SAAT KAÇTA ÇIKILIR?
KPSS Ön Lisans'ta adayların sınav süresinin ilk 100 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakika içerisinde sınav salonundan ayrılmaları yasak.
Sınav saat 10.15'te başladığı için ilk 100 dakika 11.55'te tamamlanacak. Buna göre sınavını tamamlayan adaylar, kurallar çerçevesinde 11.55'ten itibaren salondan ayrılabilecek.
Sınavın son 15 dakikasına, yani 12.10'a gelindiğinde ise salondan çıkış yeniden yasak olacak.
Ayrıca adayların sınav sırasında kısa süreliğine dahi olsa, tuvalete gitmek için sınav salonundan çıkmasına izin verilmiyor. Salondan çıkan aday tekrar içeri alınmıyor.
KPSS ÖN LİSANS SINAVINA GİRECEKLER DİKKAT!
Adayların özellikle şu saatleri karıştırmaması gerekiyor:
10.00: Sınav binasına giriş için son saat.
10.15: KPSS Ön Lisans'ın başlangıç saati.
11.55: İlk 100 dakikanın tamamlanacağı saat.
12.10: Sınavın son 15 dakikasının başlayacağı saat.
12.25: 130 dakikalık sınav süresinin sona ereceği saat.
2026 KPSS ÖN LİSANS HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR
KPSS saat kaçta?
2026 KPSS Ön Lisans sınavı bugün saat 10.15'te başlayacak.
KPSS saat kaça kadar girilir?
Adayların sınav binalarına giriş işlemleri saat 10.00'da sona erecek. Saat 10.00'dan sonra sınav binasına aday alınmayacak.
KPSS Ön Lisans kaç dakika?
2026 KPSS Ön Lisans sınavı 130 dakika, yani 2 saat 10 dakika sürecek.
KPSS Ön Lisans kaçta bitecek?
Saat 10.15'te başlayacak sınav, standart 130 dakikalık süre dikkate alındığında 12.25'te bitecek.
KPSS Ön Lisans kaç soru?
Sınavda 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür olmak üzere toplam 120 soru bulunacak.
Bugün hangi sınav var?
4 Ekim 2026 Pazar günü 2026-KPSS Ön Lisans sınavı uygulanıyor.
KPSS'de kalem silgi veriliyor mu?
Evet. Adaylara iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete verilecek.
KPSS'ye kendi kalemimle girebilir miyim?
Hayır. Kalem, silgi ve kalemtıraş sınav binasına getirilmesi yasak araç gereçler arasında bulunuyor. Gerekli malzemeler ÖSYM tarafından sağlanıyor.
KPSS'ye su sokulur mu?
Evet. Adaylar bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilir.
KPSS'den erken çıkılır mı?
Adaylar KPSS Ön Lisans'ta ilk 100 dakika tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içerisinde sınav salonundan çıkamaz.
KPSS'de tuvalete çıkılabilir mi?
Sınav sırasında adayın kısa süre için dahi sınav salonundan çıkmasına izin verilmiyor. Salondan çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmıyor.