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GalatasarayBu sezon Fenerbahçe'ye 4 gol attı Beknaz Almazbekov'un paylaşımı ortalığı ayağa kaldırdı
HaberlerGalatasaray Haberleri Bu sezon Fenerbahçe'ye 4 gol attı Beknaz Almazbekov'un paylaşımı ortalığı ayağa kaldırdı
• 21 Şubat 2022 - 15:06 • Son Güncelleme:

Bu sezon Fenerbahçe'ye 4 gol attı Beknaz Almazbekov'un paylaşımı ortalığı ayağa kaldırdı

Dünya yıldızı olabilecek bir potansiyele sahip olduğu belirtilen Beknaz Almazbekov'un bu sezon Fenerbahçe'ye 4 gol atması ve A takımla beraber antrenmanlara çıkması sarı kırmızılı taraftarları bir hayli memnun etti. 16 yaşındaki yıldızın 'Sarmıyor artık' paylaşımı ise olay yarattı.

• 21 Şubat 2022 - 15:06 • Son Güncelleme:
1Bu sezon Fenerbahçeye 4 gol attı Beknaz Almazbekovun paylaşımı ortalığı ayağa kaldırdı
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Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını bu kez akademi klasmanında paylaştı. Galatasaray derbiyi farklı kazanırken galibiyet sonrası sarı-kırmızılıların dikkat çeken ismi Beknaz Almazbekov'dan paylaşım geldi. Diğer maçı ise sarı-lacivertliler 3-1'lik skorla kazandı.

2Bu sezon Fenerbahçeye 4 gol attı Beknaz Almazbekovun paylaşımı ortalığı ayağa kaldırdı

Elit U17 Ligi 16. hafta maçında Galatasaray 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Fenerbahçe’ye konuk oldu. Dereağzı Lefter Küçükandonyanis Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı Galatasaray 5-0’lık skorla kazandı. Bu skorla Sarı-kırmızılılar 1. Grup’taki liderliğini sürdürdü.

3Bu sezon Fenerbahçeye 4 gol attı Beknaz Almazbekovun paylaşımı ortalığı ayağa kaldırdı

U16 takımları arasındaki maçı Fenerbahçe 3-1 kazandı. U16 takımları arasındaki maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Görkem İbrahim, 10. dakikada Emirhan Arkutçu ve 80. dakikada Görkem Fedai attı. Galatasaray'ın tek golü 20. dakikada İsmail Yahşi'den geldi.

4Bu sezon Fenerbahçeye 4 gol attı Beknaz Almazbekovun paylaşımı ortalığı ayağa kaldırdı

Galatasaray'a U17 derbisinde galibiyeti getiren golleri 8, 45 ve 68. dakikalarda Baran Demiroğlu, 25. dakikada Ali Turap Bülbül ve 87. dakikada İnanç Gündüz attı.

5Bu sezon Fenerbahçeye 4 gol attı Beknaz Almazbekovun paylaşımı ortalığı ayağa kaldırdı

Galatasaray'ın genç yeteneği Beknaz Almazbekov sosyal medyadan sert gönderme yaptı. Fenerbahçe maçından fotoğraf paylaşan Beknaz, "Sarmıyor artık" ifadesini kullandı. Bu sözlere Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi.

6Bu sezon Fenerbahçeye 4 gol attı Beknaz Almazbekovun paylaşımı ortalığı ayağa kaldırdı

Galatasaray'ın altyapısında dikkat çeken isimlerden olan Beknaz Almazbekov adından söz ettirmeye devam ediyor. Cim Bom'un altyapıdaki yıldız adaylarından 16 yaşındaki Beknaz Almazbekov, bir önceki U17 derbisine damgasını vurmuştu.

7Bu sezon Fenerbahçeye 4 gol attı Beknaz Almazbekovun paylaşımı ortalığı ayağa kaldırdı

Galatasaray , Florya'daki maçta Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederken, goller Beknaz (2) ve Yasin'den geldi. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe 'ye harika bir frikik golü atan genç oyuncu bu kez yine 2 gol birden attı.

8Bu sezon Fenerbahçeye 4 gol attı Beknaz Almazbekovun paylaşımı ortalığı ayağa kaldırdı

Öte yandan 7 Şubat'ta Galatasaray altyapısında forma giyen 16 yaşındaki Kırgız Beknaz Almazbekov ilk kez A takımla idmana çıkmıştı. U17 takımının 16 yaşındaki Kırgız oyuncusu Beknaz Almazbekov, teknik heyetin gözüne girmeyi başardı.

9Bu sezon Fenerbahçeye 4 gol attı Beknaz Almazbekovun paylaşımı ortalığı ayağa kaldırdı

Kırgız bir ailenin çocuğu olan Beknaz'ın adı Avrupa'da araştırma yapan birçok listede geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. Kırgızistanlı futbolcu şimdiye kadar Kırgız Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinden de davetler aldı.

10Bu sezon Fenerbahçeye 4 gol attı Beknaz Almazbekovun paylaşımı ortalığı ayağa kaldırdı

Dünya yıldızı olabilecek bir potansiyele sahip olduğu belirtilen Beknaz Almazbekov'un en önemli hedefi ise kısa süre içerisinde A takıma dahil olmak. Beknaz, alt yaş takımlarında forvet, 10 numara ve kanat bölgesinde forma şansı buldu. Beknaz Almazbekov 2019'da oynanan bir maçta verilen hatalı penaltı kararı sonrasında topu dışarıya atmış ve dünya basınında geniş yer bulmuştu.

11Bu sezon Fenerbahçeye 4 gol attı Beknaz Almazbekovun paylaşımı ortalığı ayağa kaldırdı

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Bu sezon Fenerbahçe'ye 4 gol attı Beknaz Almazbekov'un paylaşımı ortalığı ayağa kaldırdı

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