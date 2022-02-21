• 21 Şubat 2022 - 15:06 • Son Güncelleme:
Bu sezon Fenerbahçe'ye 4 gol attı Beknaz Almazbekov'un paylaşımı ortalığı ayağa kaldırdı
Dünya yıldızı olabilecek bir potansiyele sahip olduğu belirtilen Beknaz Almazbekov'un bu sezon Fenerbahçe'ye 4 gol atması ve A takımla beraber antrenmanlara çıkması sarı kırmızılı taraftarları bir hayli memnun etti. 16 yaşındaki yıldızın 'Sarmıyor artık' paylaşımı ise olay yarattı.
• 21 Şubat 2022 - 15:06 • Son Güncelleme:
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Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını bu kez akademi klasmanında paylaştı. Galatasaray derbiyi farklı kazanırken galibiyet sonrası sarı-kırmızılıların dikkat çeken ismi Beknaz Almazbekov'dan paylaşım geldi. Diğer maçı ise sarı-lacivertliler 3-1'lik skorla kazandı.
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Dünya yıldızı olabilecek bir potansiyele sahip olduğu belirtilen Beknaz Almazbekov'un en önemli hedefi ise kısa süre içerisinde A takıma dahil olmak. Beknaz, alt yaş takımlarında forvet, 10 numara ve kanat bölgesinde forma şansı buldu. Beknaz Almazbekov 2019'da oynanan bir maçta verilen hatalı penaltı kararı sonrasında topu dışarıya atmış ve dünya basınında geniş yer bulmuştu.