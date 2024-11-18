Bu ormana sadece bilim adamları girebiliyor! Dünyada sadece Türkiye ve 3 ülkede var
Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan ve DKMP tarafından özenle korunan Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanında sonbaharın gelişiyle adeta bir renk cümbüşü yaşanıyor. Dünya genelinde bulunan 4 tür sığla ormanından biri olan ve Türkiye'de yalnızca Burdur ve Muğla'da bulunan Anadolu Sığla Ormanı'na yalnızca bilimsel ve akademik çalışmalar için özel izinle girilebiliyor.
• 18 Kasım 2024 - 12:53 • Son Güncelleme:
• 18 Kasım 2024 - 12:53 • Son Güncelleme: