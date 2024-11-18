Bu ormana sadece bilim adamları girebiliyor! Dünyada sadece Türkiye ve 3 ülkede var

"En yaşlı ağaç 200 yaşında"

Yalnızca özel izinle bilimsel ve akademik çalışma gezilerine izin verilen alanın korunmasından sorumlu DKMP Burdur Şube Müdürlüğü Bucak Şefi Ahmet Küçükyaman Sığla Ormanı hakkında yaptığı açıklamada, “Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı toplamda 83.82 hektar büyüklüğünde olmakla birlikte Sığla Ormanının kapladığı alan 6 bin metre kareden oluşmaktadır. Dünyada yalnızca ABD, Çin, Güney Kore ve Türkiye olmak üzere 4 ülkede Sığla ağacı yetişmekte. Bu 4 ülkenin ve türün içinde Anadolu Sığla ağacı yalnızca ülkemizde bulunmaktadır. Bu yüzde yalnızca Türkiye'de değil dünyada endemik bir türdür. Anadolu Sığla Ağacı münferit olarak farklı illerde görünse de Türkiye'de de sadece Muğla ve Burdur'da orman kurabilmiştir. Buradaki en yaşlı ağaç ise 134 santimetre çapında ve 200 yaşındadır” dedi.