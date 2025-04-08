Bu köyde yaşayan herkes sağır ve dilsiz! Dışarıdan gelenler iletişimde zorlanıyor, sağlam insan yok!
Samsun'da bir kırsal mahallede yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğunu sağır ve dilsizler oluşturuyor. Yaklaşık 20 haneli kırsal mahallede, her evde birden fazla işitme ve konuşma engelli birey bulunuyor. Mahalle muhtarı, sorunun uzun yıllardır devam ettiğini belirterek, "Her hanede birden fazla sağır ve dilsiz vatandaşımız var. Bu durum nesilden nesile devam ediyor. Yeni doğan çocuklar da aynı şekilde dünyaya geliyor" dedi.
İHA
• 08 Nisan 2025 - 10:23 • Son Güncelleme:
İHA
• 08 Nisan 2025 - 10:23 • Son Güncelleme: