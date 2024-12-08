Bu görüntüler Türkiye'den! Suriyeliler Esad'ın devrilmesini konvoylarla kutladılar! Dünya basını Esad'ın çöküşünü böyle verdi
Muhalif güçler ve Suriye Milli Ordusu, günlerdir süren ilerleyişini sürdürerek başkent Şam’a girdi. Muhaliflerin Şam'a girmesiyle Baas rejimi çökerken Esad da başkenti terk etti. Şam'ın muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeliler sevinç gösterilerinde bulundu.
İHA
• 08 Aralık 2024 - 11:59 • Son Güncelleme:
İHA
• 08 Aralık 2024 - 11:59 • Son Güncelleme: