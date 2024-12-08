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GündemBu görüntüler Türkiye'den! Suriyeliler Esad'ın devrilmesini konvoylarla kutladılar! Dünya basını Esad'ın çöküşünü böyle verdi
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Bu görüntüler Türkiye'den! Suriyeliler Esad'ın devrilmesini konvoylarla kutladılar! Dünya basını Esad'ın çöküşünü böyle verdi

Muhalif güçler ve Suriye Milli Ordusu, günlerdir süren ilerleyişini sürdürerek başkent Şam’a girdi. Muhaliflerin Şam'a girmesiyle Baas rejimi çökerken Esad da başkenti terk etti. Şam'ın muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeliler sevinç gösterilerinde bulundu.

İHA
• 08 Aralık 2024 - 11:59 • Son Güncelleme:
İHA
• 08 Aralık 2024 - 11:59 • Son Güncelleme:
1Bu görüntüler Türkiyeden Suriyeliler Esadın devrilmesini konvoylarla kutladılar Dünya basını Esadın çöküşünü böyle verdi

Esad rejimi karşıtı muhalif gruplar, 12 günlük ilerleyişin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a girdi. 1963'de başa gelen Baas iktidarı sona erdi.

2ADANADA 250 BİN KİŞİ KONVOYA KATILDI

ADANA'DA 250 BİN KİŞİ KONVOYA KATILDI

Muhaliflerin Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi, üzerine Beşar Esad ülkesinden kaçtı. Esad'ın kaçması Adana'da yaşayan yaklaşım 250 bin Suriyeli tarafından düğün gibi karşılandı.

3Bu görüntüler Türkiyeden Suriyeliler Esadın devrilmesini konvoylarla kutladılar Dünya basını Esadın çöküşünü böyle verdi

Seyhan ilçesinde meydanda toplanan Suriyeliler Esad aleyhine sloganlar atıp Suriye bayrağı açarak 15 yıl sonra gelen zaferi kutladı. Suriyeliler konvoy yapıp şehir turu attı.

4“TÜRKİYEYİ ÖZLEYECEĞİZ, ÜLKEMİZE DÖNMENİN VAKTİ GELDİ”

“TÜRKİYE'Yİ ÖZLEYECEĞİZ, ÜLKEMİZE DÖNMENİN VAKTİ GELDİ”

Kutlama alanına gelen Suriye uyruklu 19 yaşındaki Muhammed Mustafa Türkiye'de büyüdüğünü dile getirerek, ”Çok iyi oldu, çok mutluyuz. artık ülkemize dönmenin vakti geldi. Bizde buna hazırız. Artık bitti, artık dönüyoruz Allahın izniyle en yakın zamanda. Türklerde çok iyiydi, hepinizi özleyeceğiz. Türkiye'yi özleyeceğim. Aramızda dostluk bağı kalır, gelir ziyaret ederseniz. Bizde sizleri misafir ederiz. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bazı sorunlar oldu ama çok mutluyuz siz bize güzel karşılama yaptınız. Bizim bir hatamız var tüm Suriyeler adına ben özür diliyorum” dedi.

5FATİH CAMİİNDE BİR ARAYA GELDİLER

FATİH CAMİİ'NDE BİR ARAYA GELDİLER

Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi, İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından da sevinçle karşılandı. Suriyeli gruplar Fatih ve Esenyurt'ta sabah namazı sonrası kutlama yaptı.

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ARAPÇA ŞARKILAR EŞLİĞİNDE KONVOY

Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesinin ardından İstanbul'da bulunan Suriyeliler kutlamalar yaptı. Sabah namazı sonrası Fatih ve Esenyurt'ta coşkuyla toplanan gruplar, Arapça şarkılar eşliğinde konvoy düzenledi.

7Bu görüntüler Türkiyeden Suriyeliler Esadın devrilmesini konvoylarla kutladılar Dünya basını Esadın çöküşünü böyle verdi

Araçların camlarından Suriye bayrakları sallayan gruplar, sloganlar attı.

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Bazı bölgelerde düzenlenen yürüyüşlerde Suriye bayrağının yanında Türk bayrağının açılması da dikkat çekti. Kutlamaların yaşandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

9Bu görüntüler Türkiyeden Suriyeliler Esadın devrilmesini konvoylarla kutladılar Dünya basını Esadın çöküşünü böyle verdi

Suriye'de Esad rejiminin son bulması, İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. Sabah namazı sonrası Fatih Camii'nde toplanan binlerce Suriyeli, muhaliflerin zaferini kutladı.

Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından kutlandı. Sabah namazı sonrası Fatih Camii'nde toplanan Suriyeliler, sevinç gösterilerinde bulundu. 7'den 70'e binlerce Suriyeli Fatih Camii'nde Türk ve Suriye bayrakları ile Esad'ın gidişini kutladı. Fatih Camii'nde Suriyelilerin sevinç gösterileri devam ediyor.

10SURİYE KONSOLOSLUĞUNDA REJİM BAYRAĞI İNDİRİLDİ

SURİYE KONSOLOSLUĞU'NDA REJİM BAYRAĞI İNDİRİLDİ

Nişantaşı'nda bulunan Suriye Konsolosluğu önünde toplanan kalabalık sloganlar attı. Konsolosluk binasına giren muhalifler, rejim bayrağını indirerek 'Özgür Suriye' yazılı bayrak açtı. Bu sırada caddede toplanan kalabalık sevinç gösterilerinde bulundu.

11GAZİANTEPTE BİNLERCE KİŞİ MEYDANLARDAYDI

GAZİANTEP'TE BİNLERCE KİŞİ MEYDANLARDAYDI

Gaziantep'te yaşayan Suriyeliler cadde, sokak ve meydanlara inerek kutlama yaptı.Şahinbey ilçesindeki Millet Cami meydanı ile Maarif Meydanı'nda toplanan yüzlerce Suriyeli ellerindeki Türk bayrakları ve Suriye Milli Ordusu’nun bayrakları ile kutlama yaptı, konvoy düzenledi.

12ELLERİNDE TÜRK BAYRAKLI İLE KUTLAMA YAPTILAR

ELLERİNDE TÜRK BAYRAKLI İLE KUTLAMA YAPTILAR

Adıyaman’da Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Ulu Cami ve Mara Mahallelerinde Suriyeliler kutlama yaptı. Ellerinde Türk Bayrakları ile Suriye Milli Ordusu’nun bayrakları ile kutlama yapan Suriyeliler havai fişekler attı. Kadınlar ise camlardan şeker ve bulgur atarak kutlamalara eşlik etti.

13Bu görüntüler Türkiyeden Suriyeliler Esadın devrilmesini konvoylarla kutladılar Dünya basını Esadın çöküşünü böyle verdi

Kutlama yapan Suriyeliler, “Ülkemiz özgür oldu. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz, Türkiye’ye şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkemize döneceğiz” diye konuştular.

14ESADIN DEBİRLMESİ şANLIURFADA COŞUKYLA KARŞILANDI

ESAD'IN DEBİRLMESİ şANLIURFA'DA COŞUKYLA KARŞILANDI

Şanlıurfa'da da bulunan Suriyeliler, araçlarıyla yollarda kovboy oluşturdu, meydanlarda toplanarak kutlama yaptı. Kutlamalar sürüyor.

15Bu görüntüler Türkiyeden Suriyeliler Esadın devrilmesini konvoylarla kutladılar Dünya basını Esadın çöküşünü böyle verdi

Antalya'da yaşayan Suriyeliler, Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesi sonrası bir araya gelip, kutlama yaptı.

16Bu görüntüler Türkiyeden Suriyeliler Esadın devrilmesini konvoylarla kutladılar Dünya basını Esadın çöküşünü böyle verdi

Antalya'da da Suriyeliler, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde bulunan Kapalı Cumartesi Pazarı’nda toplandı. Burada kalabalık halay çekti, slogan attı ve baklava ikram etti.

17Bu görüntüler Türkiyeden Suriyeliler Esadın devrilmesini konvoylarla kutladılar Dünya basını Esadın çöküşünü böyle verdi

Kutlamalar boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, polis ekiplerinin anonsu üzerine kalabalık kutlamayı sonlandırdı. (Adem AKALAN- Aysu DURSUN/ANTALYA, - DHA)

18SİİRTTE HAVAİ FİŞEKLİ KUTLAMA

SİİRT'TE HAVAİ FİŞEKLİ KUTLAMA

Suriye’de muhalif grupların başkent Şam’ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından Siirt’te yaşayan Suriyeliler, havai fişekli kutlama yaptı.

19Bu görüntüler Türkiyeden Suriyeliler Esadın devrilmesini konvoylarla kutladılar Dünya basını Esadın çöküşünü böyle verdi

Muhaliflerin bu sabah Şam'da kontrolü sağlaması sonrası Siirt’te yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan yüzlerce Suriyeli, sevinç gösterisinde bulundu. Bazı Suriyeliler, havai fişek attı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. (Akif ÖZALP/SİİRT, - DHA)

20OSMANİYEDE KONVOY OLUŞTURDULAR

OSMANİYE'DE KONVOY OLUŞTURDULAR

Suriye’nin başkenti Şam’ın muhalifler tarafından kontrol altına alınmasının ardından Osmaniye'de yaşayan Suriyeliler kutlama yaptı.

21Bu görüntüler Türkiyeden Suriyeliler Esadın devrilmesini konvoylarla kutladılar Dünya basını Esadın çöküşünü böyle verdi

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam’a girmesi ve Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından Cevdetiye Beldesi'ndeki konaklama merkezinde Suriyeliler kutlama yaptı. Merkez önünde toplanan kalabalık, ellerinde Türk ve Suriye bayrakları ile araçlarına binerek konvoy oluşturdu.

22Bu görüntüler Türkiyeden Suriyeliler Esadın devrilmesini konvoylarla kutladılar Dünya basını Esadın çöküşünü böyle verdi

Şehir merkezinde kalan Suriyeli vatandaşlar da araçlarından kornalar çalarak konvoya katılıp, kent turu attı. (İbrahim EMÜL/OSMANİYE, - DHA)

23KİLİSTE SEVİNÇ GÖSTERİLERİ

KİLİS'TE SEVİNÇ GÖSTERİLERİ

Suriye'deki muhalif grupların Halep'in ardından bu sabah Şam'da da kontrolü sağlaması, Kilis'teki Suriyeliler tarafından da sevinçle karşılandı.

24Bu görüntüler Türkiyeden Suriyeliler Esadın devrilmesini konvoylarla kutladılar Dünya basını Esadın çöküşünü böyle verdi

Kilis’te yaşayan çok sayıda Suriyeli, araçlarıyla sokağa çıkarak konvoy oluşturdu. Ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na gelenler, sevinç gösterisinde bulundu.

25CİLVEGÖZÜNDE KUTLAMA; ‘ARTIK ÖZGÜRÜZ, HERKES VATANINA DÖNSÜN’

CİLVEGÖZÜ'NDE KUTLAMA; ‘ARTIK ÖZGÜRÜZ, HERKES VATANINA DÖNSÜN’

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam’a girmesi ve Esad rejiminin kontrolü yitirmesinin ardından Türkiye’de yaşayan Suriyeliler, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda kutlama yaptı. Ülkelerine dönen Suriyelilerden Mahmud Esma, "Özellikle Suriyeli gençlere sesleniyorum. Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" diye çağrıda bulundu.

26Bu görüntüler Türkiyeden Suriyeliler Esadın devrilmesini konvoylarla kutladılar Dünya basını Esadın çöküşünü böyle verdi

Suriye’deki Esad rejimi karşıtı muhalifler, 12 günlük ilerleyişin ardından başkent Şam’a girdi. Gelişmeleri takip eden Suriyeliler, sabahın erken saatlerinde ellerinde Türk ve Özgür Suriye Ordusu bayraklarıyla sokaklara dökülerek kutlama yaptı. Araç konvoyuyla şehir turu atan Suriyeliler daha sonra Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda buluştu. Bu sırada çok sayıda Suriyelinin başta Halep, Humus ve Hama olmak üzere memleketlerine dönüşü de devam etti.

27Bu görüntüler Türkiyeden Suriyeliler Esadın devrilmesini konvoylarla kutladılar Dünya basını Esadın çöküşünü böyle verdi

İç savaş nedeniyle 6 yıl önce Hatay’a yerleşen Mahmud Esma, artık Suriye’nin kurtulduğunu ve memleketine dönmek için gümrük kapısına geldiğini söyledi. Esma, “Özellikle Suriyeli gençlere sesleniyorum. Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün” dedi.Abdulsafi Uhud ise 7 yıldır ev sahipliği yapan Türkiye’ye teşekkür ederek, “Misafirlik bitti. Artık hür ve özgürüz, memleketimize dönüyoruz” diye konuştu.Hafza Sultan ise memleketine döneceği için çok mutlu olduğunu ancak ailesiyle birlikte kendilerine yıllarca ev sahipliği yapan Türkiye’den ayrılmanın da burukluk yaşattığını söyledi. (Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)

28ÖZGÜR SURİYEYE DÖNÜN ÇAĞRISI

"ÖZGÜR SURİYE'YE DÖNÜN" ÇAĞRISI

Suriye'nin başkenti Şam'a giren muhalifler, "zalim" Beşar Esad'ın ülkeden "kaçtığını" ilan ederek yurtdışında sürgünde bulunan Suriyelileri "Özgür Suriye'ye" dönme çağrısı yaptı.

29Bu görüntüler Türkiyeden Suriyeliler Esadın devrilmesini konvoylarla kutladılar Dünya basını Esadın çöküşünü böyle verdi

"Şam, diktatörlükten kurtuldu" diyen muhalif gruplar paylaşıkları mesajda, "Zalim Beşar Esad kaçtı. Şam şehrini özgür ilan ediyoruz. Baas yönetimi altında geçen 50 yıllık baskının ve 13 yıllık suç, zulüm ve zorla yerinden edilmenin ardından bugün bu karanlık dönemin sona erdiğini ve Suriye için yeni bir dönemin başladığını ilan ediyoruz” denildi.Suriye Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, halkın seçtiği “lider” ile her türlü “devir teslim” sürecinde işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.Suriye Başbakanı el-Celali, Facebook hesabından yayınladığı bir videoda “Bu ülke normal bir ülke olabilir, komşularıyla ve dünyayla iyi ilişkiler kurabilir. Bu mesele, Suriye halkının seçeceği yeni liderin meselesi olacaktır ve biz işbirliği yapmaya ve mümkün olan her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız” dedi.

30BURSA’DA SURİYELİLERDEN ATATÜRK POSTERLERİYLE KUTLAMA

BURSA’DA SURİYELİLERDEN ATATÜRK POSTERLERİYLE KUTLAMA

Suriye'nin başkenti Şam’a giren muhalif grupların kontrolü ele almasının ardından Bursa’da yaşayan Suriyeliler, kutlama yaptı. Kutlamalarda Türk bayrakları ve Atatürk posterleri de taşındı. Barış YILMAZ/BURSA, (DHA)

31DÜNYA BASINI ESADIN DÜŞÜŞÜNÜ BÖYLE BİLDİRDİ

DÜNYA BASINI ESAD'IN DÜŞÜŞÜNÜ BÖYLE BİLDİRDİ

Dünya basını da farklı başlıklarla Suriye rejiminin çöküşünü duyurdu.

32Bu görüntüler Türkiyeden Suriyeliler Esadın devrilmesini konvoylarla kutladılar Dünya basını Esadın çöküşünü böyle verdi

İngiltere merkezli Middle East Eye: "Suriyeli muhalifler Beşşar Esad'ı devirdi" başlığıyla manşet yaptı.

33Bu görüntüler Türkiyeden Suriyeliler Esadın devrilmesini konvoylarla kutladılar Dünya basını Esadın çöküşünü böyle verdi

İngiltere merkezli BBC: "Muhalifler Suriye Devlet Başkanı Esad'ın kaçtığını söyleyerek, Şam'ı ele geçirdi" ifadelerini kullandı.

34Bu görüntüler Türkiyeden Suriyeliler Esadın devrilmesini konvoylarla kutladılar Dünya basını Esadın çöküşünü böyle verdi

ABD merkezli CNN: "Suriyeli muhalifler Şam'ı özgürleştirdiklerini, Esad'ın da başkentten kaçtığını iddia etti" sözlerini kullandı.

35Bu görüntüler Türkiyeden Suriyeliler Esadın devrilmesini konvoylarla kutladılar Dünya basını Esadın çöküşünü böyle verdi

Fransa merkezli France24: "Suriye'nin Esad'ı: Kanlı bir baskıya öncülük eden başkan" başlıklı bir haber yaptı.

36Bu görüntüler Türkiyeden Suriyeliler Esadın devrilmesini konvoylarla kutladılar Dünya basını Esadın çöküşünü böyle verdi

Katar merkezli El Cezire: Rejimin çöküşünü "Suriye'de Esad devrildi" başlığıyla duyurdu.

37Bu görüntüler Türkiyeden Suriyeliler Esadın devrilmesini konvoylarla kutladılar Dünya basını Esadın çöküşünü böyle verdi

Hindistan merkezli İngilizce gazete The Hindu: "Suriye'de 14 yıllık savaşın ardından Beşşar Esad'ın devrilmesi, onlarca yıllık bir hanedanlığın sonu anlamına geliyor" ifadelerini manşetine taşıdı.

38Bu görüntüler Türkiyeden Suriyeliler Esadın devrilmesini konvoylarla kutladılar Dünya basını Esadın çöküşünü böyle verdi

ABD merkezli New York Post: Esad'ın ülkeden ayrılışını "Diktatör kaçışta" başlığıyla haberinde yer verdi.

39Bu görüntüler Türkiyeden Suriyeliler Esadın devrilmesini konvoylarla kutladılar Dünya basını Esadın çöküşünü böyle verdi

İngiltere merkezli The Guardian: "Muhaliflerin Şam'ı ele geçirdiğini söylemesiyle Beşşar Esad'ın Suriye'den kaçtığı bildirildi"

40Bu görüntüler Türkiyeden Suriyeliler Esadın devrilmesini konvoylarla kutladılar Dünya basını Esadın çöküşünü böyle verdi

ABD merkezli The Wall Street Journal: "Suriye'de Esad yönetimi çöküyor, güç boşluğu endişe yaratıyor"