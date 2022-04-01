Bu cevap Fatih Terim'in çok hoşuna gidecek! Şükrü Hanedar'dan Işıtan Gün'e olay sözler

Tüm bunların yanında, doğallıkla yorumlayamayacağım bazı gerçekler de elbet var. Ancak Galatasaray'da kulüp terbiyesinin nasıl işlediğini bilen bir Divan Kurulu üyesi olarak, bulundukları konumun ağırlığı altında ezilip, görevden ayrılacakları anda, "gizli ve kişiye özel" belgeleri kamuoyuna servis edenlerin yaratmak istedikleri ortamın bir parçası hâline gelmeyeceğimi söylemek isterim.