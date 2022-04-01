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GalatasarayBu cevap Fatih Terim'in çok hoşuna gidecek! Şükrü Hanedar'dan Işıtan Gün'e olay sözler
HaberlerGalatasaray Haberleri Bu cevap Fatih Terim'in çok hoşuna gidecek! Şükrü Hanedar'dan Işıtan Gün'e olay sözler
• 01 Nisan 2022 - 07:36 • Son Güncelleme:

Bu cevap Fatih Terim'in çok hoşuna gidecek! Şükrü Hanedar'dan Işıtan Gün'e olay sözler

Dün Fatih Terim ve ekibi hakkında yayınladığı açıklamalarla olay yaratan Işıtan Gün'e Şükrü Hanedar'dan tarihi yanıt geldi. Sosyal medya üzerinden sert bir mesaj gönderen Hanedar, "Galatasaray'a sürekli zarar veren söz konusu şahsın, yalnızca birkaç ay önce teveccüh göstererek kendilerine Galatasaray'a hizmet etme lütfunu sunan insanların önünde kaçtıkları boşluklardan günlüklerindeki boşluklara sığınmasını olduk, doğal karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

• 01 Nisan 2022 - 07:36 • Son Güncelleme:
1Bu cevap Fatih Terimin çok hoşuna gidecek Şükrü Hanedardan Işıtan Güne olay sözler
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Galatasaray Kulübü'nde geçtiğimiz günlerde yapılan olağan mali genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas'ın çalışma arkadaşı Işıtan Gün hakkında çıkan iddialar ve eleştirilere sert bir cevap vermişti. Işıtan Gün'e ilk cevap geldi.

2Bu cevap Fatih Terimin çok hoşuna gidecek Şükrü Hanedardan Işıtan Güne olay sözler

Burak Elmas döneminde Fatih Terim'in görevine son verilmesinin ardından sarı-kırmızılılarda yolların ayrıldığı eski A Takım Direktörü Şükrü Hanedar sosyal medya hesabından Işıtan Gün'e sert bir mesajla cevap verdi.

3Bu cevap Fatih Terimin çok hoşuna gidecek Şükrü Hanedardan Işıtan Güne olay sözler

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Şükrü Hanedar, Işıtan Gün'e verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı: Çok değerli Galatasaraylılar, Bugün, hafta sonu gerçekleştirilen Olağan Mali Genel Kurul neticesinde Kulübümüzün üyelerinin tasarrufu ile ibra edilmeyen Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'ndan bir kişinin...

4Bu cevap Fatih Terimin çok hoşuna gidecek Şükrü Hanedardan Işıtan Güne olay sözler

Kişisel günlüğünde Galatasaray değerlerinden bihaber, bulunduğu konumun ağırlığını taşıyamadığını açık, gösteren, dedikodu tandanslı birtakım gerçeklikten uzak iddialarından maalesef ben de haberdar oldum.

5Bu cevap Fatih Terimin çok hoşuna gidecek Şükrü Hanedardan Işıtan Güne olay sözler

Galatasaray'da görev aldığı günden bu yana ismi sadece skandallarla anılan, futbol dünyasındaki ticari ilişkileri ve gelecek kaygıları nedeni ile Galatasaray'a sürekli zarar veren söz konusu şahsın, yalnızca birkaç ay önce teveccüh göstererek kendilerine Galatasaray'a hizmet etme lütfunu sunan insanların önünde kaçtıkları boşluklardan günlüklerindeki boşluklara sığınmasını olduk, doğal karşılıyorum.

6Bu cevap Fatih Terimin çok hoşuna gidecek Şükrü Hanedardan Işıtan Güne olay sözler

Tüm bunların yanında, doğallıkla yorumlayamayacağım bazı gerçekler de elbet var. Ancak Galatasaray'da kulüp terbiyesinin nasıl işlediğini bilen bir Divan Kurulu üyesi olarak, bulundukları konumun ağırlığı altında ezilip, görevden ayrılacakları anda, "gizli ve kişiye özel" belgeleri kamuoyuna servis edenlerin yaratmak istedikleri ortamın bir parçası hâline gelmeyeceğimi söylemek isterim.

7Bu cevap Fatih Terimin çok hoşuna gidecek Şükrü Hanedardan Işıtan Güne olay sözler

Ben Şükrü Hanedar, 1982 yılında Galatasaray Lisesi'ne girdim, 1990 yılında okulumuzdan mezun olup kulübümüzün 8923 numaralı üyesi olma şerefini yaşadım, 2017 yılında Divan Kurulu üyeliğine nail oldum. Galatasaray Spor Kulübü'ndeki görevim boyunca beş Başkan ve Yönetim Kurulu ile beraber alnımın akı ile çalıştım

8Bu cevap Fatih Terimin çok hoşuna gidecek Şükrü Hanedardan Işıtan Güne olay sözler

Varlıklarıyla Galatasaray'a zarardan başka bir getirileri bulunmayan insanların; şahsımın ve birlikte görev yaptığım insanların itibarına leke sürme çabalarına izin vermeyeceğim.

9Bu cevap Fatih Terimin çok hoşuna gidecek Şükrü Hanedardan Işıtan Güne olay sözler

Söz konusu blog yazarını; artık başarısızlığın' kabul edip kenara çekilmeye, yaptığı paylaşımda kendi emellerini gerçekleştirmesine izin vermeyen insanların isminin olduğu boşlukları doldurmaya ve elinde bulunduğunu iddia ettiği tüm belgeleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kıymetli savcıları ile paylaşmaya davet ediyorum."

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11Bu cevap Fatih Terimin çok hoşuna gidecek Şükrü Hanedardan Işıtan Güne olay sözler

 

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