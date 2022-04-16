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    SağlıkBu besinler zehir saçıyor! Felce ve ölüme neden oluyor...
    HaberlerSağlık Haberleri Bu besinler zehir saçıyor! Felce ve ölüme neden oluyor...
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    Bu besinler zehir saçıyor! Felce ve ölüme neden oluyor...

    Bu besinler zehir saçıyor, felce hatta ölüme neden oluyor. Son zamanlarda besinlerin çiğ tüketimi arttı. Birçok besin çiğ tüketildiğinde oldukça fazla fayda sağlarken bazı besinler tam aksine adeta zehir saçıyor. Uzmanların açıklamalarına göre, çiğ tüketilen birçok besin oldukça tehlikeli bakteriler taşıyor ve vücuda alındığında ölüme kadar götürebiliyor. Peki, hangi besinlerin çiğ tüketimi tehlikeli? İşte çiğ tüketilmesi tehlikeli besinler...

    • 16 Nisan 2022 - 16:18 • Son Güncelleme:
    • 16 Nisan 2022 - 16:18 • Son Güncelleme:
    1Bu besinler zehir saçıyor Felce ve ölüme neden oluyor...

    Uzmanlar açıkladı! "Bu besinde zehir tehlikesi var"... Sakın bu şekilde tüketmeyin...

    2SOSİS

    SOSİS

    Sosisli sandviçlerde yarı pişirilmiş sosisler aslında sağlığımız için son derece tehlikelidir çünkü çiğ sosiste listeria bakterisi bulunur. Bu tehlikeli bakteri sindirim sistemini bozarak zehirlenmeye neden olabilir. Bu ihtimali ortadan kaldırmam tek yolu ise sosisleri iyi bir şekilde pişirmektir. Uzmanlar, sosisi çiğ bir şekilde tüketmekten kaçınmanız gerektiğinin altını çiziyor.

    3FASULYE

    FASULYE

    Çiğ fasulye, pişirilerek çıkarılması gereken zararlı tatsız bir toksin içerir. Kırmızı ve böbrek fasulyesi özellikle toksiktir, ancak diğer tipler de zehirlenme riski taşır. Fasulyeleri kaynatmadan içerisinde bulunan toksinler yok edilemez...

    4MANYOK

    MANYOK

    Manyok, gelişmekte olan dünyada yarım milyardan fazla insan için temel bir diyet sağlayan önemli bir besindir. Ancak manyokun yanlış hazırlanmasının, akut zehirlenmelere, kısmi felce veya hatta ölüme neden olacak kadar zehirli olabileceğini unutmayın.

    5KARİDES

    KARİDES

    Karides çiftliklerde yetiştirilir. Enfeksiyonların, hastalıkların ve parazitlerin yayılmasını önlemek için, çiftçiler hayvanların yemini antibiyotiklerle pompalar ve suları pestisit ve fungisitlerle doldururlar. Klor da dahil olmak üzere büyük miktarda kimyasal katkı maddesi içine eklenir.

    6PATATES

    PATATES

    Genel olarak, patates tamamen güvenli bir sebzedir. Patatesleri çok uzun süre aydınlık ve aşırı nemli bir ortamda bırakırsanız veya uzun süre bekletirseniz filizlenmeye başlayacaktır. Filizde oluşan bakteri patatesinize geçer ve filizi kesseniz bile üzerinden zaman geçtiği için patateste kalmış olur.

    7BADEM

    BADEM

    Acı badem özü bir zamanlar tıbbi olarak kullanıldı. Ancak küçük dozlarda kullanılmış olmasına rağmen çocuklarda şiddetli veya öldürücü etkiler bile görüldü.

    8MANTARLAR

    MANTARLAR

    Mantarların radyoaktif olanlar da dahil olmak üzere ağır metalleri emme eğilimi nedeniyle, zehirlenmelere sebep olabilir.

    9BAMBU FİLİZİ

    BAMBU FİLİZİ

    Bambu filizleri çok sayıda Asya yemekleri ve et suyunda kullanılır. Çiğ bambular siyanojenik bazı toksinler içerir. Zehirlenmeye sebep olan toksinler kapsamlı bir şekilde pişirilerek yok edilmeli ve başka şekillerde kullanılmadan önce kaynatılmalıdır.

    10RAVENT

    RAVENT

    Ravent genellikle yapraklarla satılsa da, yenilebilen kısım sadece saplarıdır. I. Dünya Savaşı sırasında, Yapraklar yanlışlıkla İngiltere'de bir gıda kaynağı olarak önerildi ve bu da insanların zehirlenmesine neden oldu. Yapraklarını karbonatlı su ile yıkamak, soda ve asitler arasındaki reaksiyonu başlatarak onları daha da zehirli hale getirebilir.

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