Bu besinler zehir saçıyor! Felce ve ölüme neden oluyor...

RAVENT

Ravent genellikle yapraklarla satılsa da, yenilebilen kısım sadece saplarıdır. I. Dünya Savaşı sırasında, Yapraklar yanlışlıkla İngiltere'de bir gıda kaynağı olarak önerildi ve bu da insanların zehirlenmesine neden oldu. Yapraklarını karbonatlı su ile yıkamak, soda ve asitler arasındaki reaksiyonu başlatarak onları daha da zehirli hale getirebilir.