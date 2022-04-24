Brooklyn Beckham yüzüğünü yemek yaparken bile çıkarmadı

İRİ PIRLANTALARLA SÜSLÜ

Düğüne kadar klasik bir alyans takan Beckham'ın, bu yüzüğü düğünden sonra parmağına taktığı görülüyor. 'Tamtur' olarak adlandırılan yüzüğün bütün yüzeyi iri pırlantalarla süslü. Dikkat çekici yüzüğün, Brooklyn Beckham'a düğün hediyesi olarak verildiği düşünülüyor. Beckham bir süredir hem sosyal medyada hem de TV'de verdiği yemek tarifleriyle konuşuluyor. Brooklyn'in, bu konuda hiçbir eğitimi olmamasına rağmen TV ekranlarına da çıkıp, yemek tarifleri vermesi çok eleştiriliyor.