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• 24 Nisan 2022 - 12:02 • Son Güncelleme:

Brooklyn Beckham yüzüğünü yemek yaparken bile çıkarmadı

David ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham Nicola Anne Peltz ile geçtiğimiz günlerde hayatını birleştirdi. Brooklyn, görkemli düğünden sonra parmağına taktığı, 'tamtur' olarak adlandırılan iri taşlı evlilik yüzüğüyle dikkat çekti. Ünlü isim yemek yaparken bile yüzüğünü parmağından çıkarmadı.

• 24 Nisan 2022 - 12:02 • Son Güncelleme:
1Brooklyn Beckham yüzüğünü yemek yaparken bile çıkarmadı
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Bir süredir birlikte olduğu ve Temmuz 2020'de nişanlandığı Nicola Anne Peltz ile geçtiğimiz ay gerçekleşen nikâh töreninden sonra kendi soyadına eşinin soyadını da eklemesiyle çok konuşulan Brooklyn Beckham, şimdi de evlilik yüzüğüyle gündem oldu.

2Brooklyn Beckham yüzüğünü yemek yaparken bile çıkarmadı

Hazırladığı yemek tariflerini sosyal medya hesabından paylaşan Brooklyn Beckham, yeni videosu için bir kez daha mutfağa girdi.

3YAKIN ÇEKİMDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

YAKIN ÇEKİMDE DİKKAT ÇEKEN DETAY!

Genç Beckham; ton balığı, avokado, soğan, bezelye ve kırmızı et kullanarak hazırladığı yemeğin tarifini takipçileriyle paylaştı. Yakın çekimlerde de genç Brooklyniın parmağındaki iri taşlı yüzük dikkatlerden kaçmadı.

4İRİ PIRLANTALARLA SÜSLÜ

İRİ PIRLANTALARLA SÜSLÜ

Düğüne kadar klasik bir alyans takan Beckham'ın, bu yüzüğü düğünden sonra parmağına taktığı görülüyor. 'Tamtur' olarak adlandırılan yüzüğün bütün yüzeyi iri pırlantalarla süslü. Dikkat çekici yüzüğün, Brooklyn Beckham'a düğün hediyesi olarak verildiği düşünülüyor. Beckham bir süredir hem sosyal medyada hem de TV'de verdiği yemek tarifleriyle konuşuluyor. Brooklyn'in, bu konuda hiçbir eğitimi olmamasına rağmen TV ekranlarına da çıkıp, yemek tarifleri vermesi çok eleştiriliyor.

5DÖRT MİLYON DOALRLIK DÜĞÜN

DÖRT MİLYON DOALRLIK DÜĞÜN!

Nicola Anne Peltz-Brooklyn Beckham çiftinin nikâh töreni, 9 Nisan'da gelinin babası milyarder Nelson Peltz'in Florida, Palm Springs'teki milyon dolarlık okyanus manzaralı malikanesinde yapıldı. Dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan Nelson Peltz'in kızının düğünü için dört milyon dolar harcadığı iddia edildi.

6Brooklyn Beckham yüzüğünü yemek yaparken bile çıkarmadı

İngiltere ve ABD'den 300'ü aşkın ünlü konuk katıldığı düğünden sonra gelin Nicola Anne Peltz Beckham, damat da Brooklyn Peltz Beckham adını kullanmaya başladı. İkili, törenin ardından sosyal medyadaki isimlerini de bu şekilde değiştirdiler.

7DÜĞÜNDE AKILLI TELEFONLAR TOPLANDI

DÜĞÜNDE AKILLI TELEFONLAR TOPLANDI!

Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz, düğün fotoğraflarının yayın hakkı için ünlü Vogue dergisiyle anlaştı. Bu nedenle yılın düğününde sosyal medya yasağı uygulandı.

8Brooklyn Beckham yüzüğünü yemek yaparken bile çıkarmadı

Törenden görüntülerin sosyal medyada yayılmaması için konukların akıllı telefonları alındı, onların yerine haberleşme ihtiyaçlarını karşılamaları için eski model cep telefonları dağıtıldı.

9Brooklyn Beckham yüzüğünü yemek yaparken bile çıkarmadı

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