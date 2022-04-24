Brooklyn Beckham yüzüğünü yemek yaparken bile çıkarmadı
David ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham Nicola Anne Peltz ile geçtiğimiz günlerde hayatını birleştirdi. Brooklyn, görkemli düğünden sonra parmağına taktığı, 'tamtur' olarak adlandırılan iri taşlı evlilik yüzüğüyle dikkat çekti. Ünlü isim yemek yaparken bile yüzüğünü parmağından çıkarmadı.
Bir süredir birlikte olduğu ve Temmuz 2020'de nişanlandığı Nicola Anne Peltz ile geçtiğimiz ay gerçekleşen nikâh töreninden sonra kendi soyadına eşinin soyadını da eklemesiyle çok konuşulan Brooklyn Beckham, şimdi de evlilik yüzüğüyle gündem oldu.
İRİ PIRLANTALARLA SÜSLÜ
Düğüne kadar klasik bir alyans takan Beckham'ın, bu yüzüğü düğünden sonra parmağına taktığı görülüyor. 'Tamtur' olarak adlandırılan yüzüğün bütün yüzeyi iri pırlantalarla süslü. Dikkat çekici yüzüğün, Brooklyn Beckham'a düğün hediyesi olarak verildiği düşünülüyor. Beckham bir süredir hem sosyal medyada hem de TV'de verdiği yemek tarifleriyle konuşuluyor. Brooklyn'in, bu konuda hiçbir eğitimi olmamasına rağmen TV ekranlarına da çıkıp, yemek tarifleri vermesi çok eleştiriliyor.
DÖRT MİLYON DOALRLIK DÜĞÜN!
Nicola Anne Peltz-Brooklyn Beckham çiftinin nikâh töreni, 9 Nisan'da gelinin babası milyarder Nelson Peltz'in Florida, Palm Springs'teki milyon dolarlık okyanus manzaralı malikanesinde yapıldı. Dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan Nelson Peltz'in kızının düğünü için dört milyon dolar harcadığı iddia edildi.