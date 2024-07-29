Bozkale'de dev proje! Birçok sektör buraya taşınacak, hem trafik hem de şehrin içi rahatlayacak
Rize Bozkale'de 300 dönümlük dev proje hayata geçiriliyor. Başta hal binası, su ürünleri ve balık hali olmak üzere farklı analarda faaliyet gösteren birçok sektör şehir merkezinden buraya yerleştirilecek. Böylece şehir merkezi rahatlatılırken aynı zamanda trafik aksamaları da ortadan kalkmış olacak.
HABER MERKEZİ
• 29 Temmuz 2024 - 12:11 • Son Güncelleme:
HABER MERKEZİ
• 29 Temmuz 2024 - 12:11 • Son Güncelleme: