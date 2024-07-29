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GündemBozkale'de dev proje! Birçok sektör buraya taşınacak, hem trafik hem de şehrin içi rahatlayacak
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Bozkale'de dev proje! Birçok sektör buraya taşınacak, hem trafik hem de şehrin içi rahatlayacak

Rize Bozkale'de 300 dönümlük dev proje hayata geçiriliyor. Başta hal binası, su ürünleri ve balık hali olmak üzere farklı analarda faaliyet gösteren birçok sektör şehir merkezinden buraya yerleştirilecek. Böylece şehir merkezi rahatlatılırken aynı zamanda trafik aksamaları da ortadan kalkmış olacak.

HABER MERKEZİ
• 29 Temmuz 2024 - 12:11 • Son Güncelleme:
HABER MERKEZİ
• 29 Temmuz 2024 - 12:11 • Son Güncelleme:
1Bozkalede dev proje Birçok sektör buraya taşınacak, hem trafik hem de şehrin içi rahatlayacak

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin yaptığı açıklamada Rizelilere güzel haberi duyurdu. Metin, şehir merkezinin doğu girişinde bulunan Bozkale mahallesi sahil kısmında yapılan çalışmayla birlikte şehir içerisinde faaliyet gösteren birçok sektörün ihtiyacını karşılayacak 300 dönümlük yeni bir alan oluşturduklarını duyurdu.

2Bozkalede dev proje Birçok sektör buraya taşınacak, hem trafik hem de şehrin içi rahatlayacak

Bozkale'deki dev proje ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkarken Başkan Metin beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Muhittin Aydın Bilsel ile birlikte çalışmaları yakından inceledi.

3Bozkalede dev proje Birçok sektör buraya taşınacak, hem trafik hem de şehrin içi rahatlayacak

Projenin şehrin içini rahatlatacağına vurgu yapan Başkan Metin yaptığı açıklamada, “Dere ağzında 5’e 5 yüksekliğinde ve genişliğinde bir kesitle alanın drenajı sağlanmış oluyor. Bununla beraber Bozkale’de yaklaşık 300 dönümden fazla bir alanı doldurmuş olacağız.

4Bozkalede dev proje Birçok sektör buraya taşınacak, hem trafik hem de şehrin içi rahatlayacak

İleriki zamanlarda Rize’de özellikle hal binası gibi, su ürünleri ve balık hali gibi alanların ve yine Rize’nin ihtiyacı olan başka sektörlere de o alanda yer verip bir nevi şehrin içerini rahatlatmış olacağız” ifadelerini kullandı.

5Bozkalede dev proje Birçok sektör buraya taşınacak, hem trafik hem de şehrin içi rahatlayacak

Projenin tamamlanması ile birlikte şehir trafiğinin de ciddi oranda rahatlayacağını dile getiren Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin , “DSİ çalışması ve hemen onun 200 metre ötesinde derenin denize ulaşması için bir kanal çalışması daha yapılacak." diyerek sözlerini şöyle noktaladı:

6Bozkalede dev proje Birçok sektör buraya taşınacak, hem trafik hem de şehrin içi rahatlayacak

"Bunlar bitince üzerindeki alanın tahkimatla beraber dolgusu bir taraftan başlamış ve devam edecek. Rize’nin içerisindeki bazı sektörlerin ciddi anlamda şehrin trafiğini aksattığından dolayı bunları şehrin kenarlarına taşıma anlamında önemli projeler.”