Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemBöyle pişkinlik görülmedi! Eylem Tok aileleri ihbar etti
HaberlerGündem Haberleri Böyle pişkinlik görülmedi! Eylem Tok aileleri ihbar etti

Böyle pişkinlik görülmedi! Eylem Tok aileleri ihbar etti

Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran anne Eylem Tok, kazadan sonra yaralılara ait telefonları aldığı iddiasını yalanlayıp, kazaya karışan çocukların ailelerini savcılığa ihbar etti.

• 29 Mayıs 2025 - 09:18 • Son Güncelleme:
• 29 Mayıs 2025 - 09:18 • Son Güncelleme:
1Böyle pişkinlik görülmedi Eylem Tok aileleri ihbar etti

Ehliyetsiz kullandığı araçla yaptığı kazada Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran anne Eylem Tok, kazadan sonra yaralılara ait telefonları aldığı iddiasını yalanlayarak, kazaya karışan çocukların ailelerini savcılığa ihbar etti.Tok, avukatı aracılığıyla verdiği dilekçede telefonları kendisinin değil, O. Öcalgiray’ın annesi Berna Öcalgiray ve diğer ailelerin aldığını ileri sürerek, şüpheli olarak ifadelerinin alınmasını talep etti. Tok, hakkındaki “Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme” ve “Suçluyu Kayırma” suçlarından çıkarılan yakalama kararlarının iptal edilmesini ve hakkında çıkarılan kırmızı bültenin kaldırılmasını istedi.

2NE OLMUŞTU

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan Kemerburgaz'da geçtiğimiz yıl meydana gelen kazada arızalanan ATV'sini emniyet şeridine çeken 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci, Op. Dr. Bülent Cihantimur ve yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kazada 5 kişi de yaralanmıştı.Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un kazanın ardından yurt dışına kaçtığı anlaşılmıştı. Uzun süre gündemde yer alan kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ile babası Bülent Cihantimur'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçmişti.

3KAZADAN YENİ GÖRÜNTÜLER

KAZADAN YENİ GÖRÜNTÜLER



Eyüpsultan'da 2024 Mart ayında yaşanan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın hemen ardından çekilen görüntülerde kazaya karışan araçlar ve yerde yatan yaralılar görünüyor.

OĞUZ MURAT ACİ'NİN EŞİ ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Öte yandan Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, aralarında ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ile babası Bülent Cihantimur'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçti. Şükriye Aci'nin avukatı Ahmet Aslan tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan şikayetten vazgeçme dilekçesinde, Şükriye Aci'nin bu olaydan kaynaklı maddi ve manevi zararının, kazaya sebep olan suça sürüklenen çocuk Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur tarafından karşılandığı belirtildi.

Dilekçede, "Bu sebeple müvekkil, şüpheliler Ayşe Ceren Saltoğlu, Adem Kızıltepe, Bülent Cihantimur ve Eylem Tok'a yönelik şikayetinden vazgeçmiş olup, adı geçenlerin soruşturmaya konu olaydan ötürü yargılanması muhtemel davaya katılma talebi de bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi. (İHA)