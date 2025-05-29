Böyle pişkinlik görülmedi! Eylem Tok aileleri ihbar etti

KAZADAN YENİ GÖRÜNTÜLER
Eyüpsultan'da 2024 Mart ayında yaşanan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın hemen ardından çekilen görüntülerde kazaya karışan araçlar ve yerde yatan yaralılar görünüyor.
OĞUZ MURAT ACİ'NİN EŞİ ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ
Öte yandan Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, aralarında ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ile babası Bülent Cihantimur'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçti. Şükriye Aci'nin avukatı Ahmet Aslan tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan şikayetten vazgeçme dilekçesinde, Şükriye Aci'nin bu olaydan kaynaklı maddi ve manevi zararının, kazaya sebep olan suça sürüklenen çocuk Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur tarafından karşılandığı belirtildi.
Dilekçede, "Bu sebeple müvekkil, şüpheliler Ayşe Ceren Saltoğlu, Adem Kızıltepe, Bülent Cihantimur ve Eylem Tok'a yönelik şikayetinden vazgeçmiş olup, adı geçenlerin soruşturmaya konu olaydan ötürü yargılanması muhtemel davaya katılma talebi de bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi. (İHA)