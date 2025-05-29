Böyle pişkinlik görülmedi! Eylem Tok aileleri ihbar etti

Ehliyetsiz kullandığı araçla yaptığı kazada Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran anne Eylem Tok, kazadan sonra yaralılara ait telefonları aldığı iddiasını yalanlayarak, kazaya karışan çocukların ailelerini savcılığa ihbar etti.Tok, avukatı aracılığıyla verdiği dilekçede telefonları kendisinin değil, O. Öcalgiray’ın annesi Berna Öcalgiray ve diğer ailelerin aldığını ileri sürerek, şüpheli olarak ifadelerinin alınmasını talep etti. Tok, hakkındaki “Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme” ve “Suçluyu Kayırma” suçlarından çıkarılan yakalama kararlarının iptal edilmesini ve hakkında çıkarılan kırmızı bültenin kaldırılmasını istedi.