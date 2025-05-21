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Böyle hasat görülmedi! Burdur'da başlayan hasat yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Burdur'da gül hasadının başlamasıyla göl manzaralı gül bahçelerine yerli ve yabancı turistlerin ilgisi artıyor. Göl manzaralı Karakent köyünde yaklaşık 400 dekar arazide tarım işçileri tarafından güller hasat ediliyor. Ziyaretçiler, gül kokusu ve Burdur Gölü manzarasında gül hasadına eşlik edip, gül yağı üretimini yakından görme fırsatı buluyor. Turistler aynı zamanda pembe güllerin içinde fotoğraf çektiriyor. Proje Yürütücüsü Öztürk Sarıca, 'Gül, uzun yıllardan beri bu yörede yetiştirilen bir bitki. Su tasarrufu yapmasının yanında özellikle ülkemizden yurt dışına satılan ürünlerden bir tanesi. Neredeyse Türkiye'de üretilen gül yağının yüzde 99'u yurt dışına satılıyor ve ülkemiz için önemli bir gelir kaynağı' dedi.

AA
• 21 Mayıs 2025 - 13:53 • Son Güncelleme:
AA
• 21 Mayıs 2025 - 13:53 • Son Güncelleme:
1Böyle hasat görülmedi Burdurda başlayan hasat yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Salda Gölü, Kibyra ile Sagalassos antik kentleri gibi jeolojik ve kültürel miraslarıyla ön plana çıkan Burdur, göl manzaralı gül bahçeleriyle de ekoturizmin önemli destinasyonları arasında yer alıyor.

2Böyle hasat görülmedi Burdurda başlayan hasat yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Burdur Valiliğince geçen yıl hayata geçirilen, Burdur Gölü kıyısından başlayıp Salda Gölü kıyısına kadar olan güzergahı takip eden "Gül Yolu" projesiyle bölgeden geçen ziyaretçiler, gül bahçelerine de uğruyor.

3Böyle hasat görülmedi Burdurda başlayan hasat yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Göl manzaralı Karakent köyünde yaklaşık 400 dekar arazide tarım işçileri tarafından güller hasat ediliyor. Ziyaretçiler, gül kokusu ve Burdur Gölü manzarasında gül hasadına eşlik edip, gül yağı üretimini yakından görme fırsatı buluyor. Turistler aynı zamanda pembe güllerin içinde fotoğraf çektiriyor.

4Böyle hasat görülmedi Burdurda başlayan hasat yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Lisinia Doğa Kurucusu ve Gül Yolu Projesi Yürütücüsü Öztürk Sarıca, AA muhabirine, gül projesine yıllar önce başladıklarını ve Burdur Gölü'nün çekilen alanlardaki tozların insanların üzerine yağmasını engellemek için çevredeki arazilerde gül yetiştirildiğini söyledi.

5Böyle hasat görülmedi Burdurda başlayan hasat yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Göller Yöresi'ndeki büyükbaş hayvancılıkta kullanılan mısır ve yoncaya göre gülün yüzde 75 su tasarrufu sağladığını belirten Sarıca, "Gül, uzun yıllardan beri bu yörede yetiştirilen bir bitki.

6Böyle hasat görülmedi Burdurda başlayan hasat yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Su tasarrufu yapmasının yanında özellikle ülkemizden yurt dışına satılan ürünlerden bir tanesi. Neredeyse Türkiye'de üretilen gül yağının yüzde 99'u yurt dışına satılıyor ve ülkemiz için önemli bir gelir kaynağı." dedi.

7Böyle hasat görülmedi Burdurda başlayan hasat yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Sarıca, bu yıl iklim değişikliğinden dolayı gül hasadının erken başladığını ifade etti. Gül sayısının geçen yıllara göre azaldığını kaydeden Sarıca, "Gül hasadının başlamasıyla binlerce kişi alanımızı ziyaret etti. Özellikle gül ekoturizmini geçen yıl buradaki 'Gül Yolu' projesinin başlamasıyla çok önemsiyoruz.

8Böyle hasat görülmedi Burdurda başlayan hasat yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Geçen yıllarda 100 bin olan gül hasadındaki ziyaretçi sayısının bu yıl daha da artmasını bekliyoruz. Ziyaretçi yoğunluğu oldukça fazla ve önümüzdeki günlerde artarak devam edecek." diye konuştu.

9Böyle hasat görülmedi Burdurda başlayan hasat yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Ziyaretçilerin gerçek gül kokusunu hissederek bahçeden ayrıldığını dile getiren Sarıca, "Gül yağı frekansı en yüksek yağlardan bir tanesi. İnsanlar gül yağının ve gülün kokusuyla çok rahatlıyorlar." dedi.

10Böyle hasat görülmedi Burdurda başlayan hasat yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Antalya'dan gelen ziyaretçi Hülya Altunayak ise "İçimiz açıldı. Buraları çok güzel bulduk. Kibyra Antik Kenti'ni ziyaret ettik, oradan buraya geçtik." ifadelerini kullandı.