Böyle hasat görülmedi! Burdur'da başlayan hasat yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı
Burdur'da gül hasadının başlamasıyla göl manzaralı gül bahçelerine yerli ve yabancı turistlerin ilgisi artıyor. Göl manzaralı Karakent köyünde yaklaşık 400 dekar arazide tarım işçileri tarafından güller hasat ediliyor. Ziyaretçiler, gül kokusu ve Burdur Gölü manzarasında gül hasadına eşlik edip, gül yağı üretimini yakından görme fırsatı buluyor. Turistler aynı zamanda pembe güllerin içinde fotoğraf çektiriyor. Proje Yürütücüsü Öztürk Sarıca, 'Gül, uzun yıllardan beri bu yörede yetiştirilen bir bitki. Su tasarrufu yapmasının yanında özellikle ülkemizden yurt dışına satılan ürünlerden bir tanesi. Neredeyse Türkiye'de üretilen gül yağının yüzde 99'u yurt dışına satılıyor ve ülkemiz için önemli bir gelir kaynağı' dedi.
AA
• 21 Mayıs 2025 - 13:53 • Son Güncelleme:
AA
• 21 Mayıs 2025 - 13:53 • Son Güncelleme: