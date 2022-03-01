• 01 Mart 2022 - 12:28 • Son Güncelleme:
Boştayken hiçbir Süper Lig devi alamamıştı! Halil Dervişoğlu'nun yerine kiralık olarak geliyor
Diagne, Gomis, Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed gibi golcüleri olmasına rağmen forvet hattına yatırım yapmayı düşünen Galatasaray'ın Brentford'dan kiralanan Halil'i gönderip yerine genç yeteneği kadrosuna katması bekleniyor.
• 01 Mart 2022 - 12:28 • Son Güncelleme:
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Bu sezon aldığı kötü sonuçlarla taraftarını üzen Galatasaray'da, gözler sezon sonu yapılacak hamlelere çevrildi. Sarı kırmızılılar, yeni sezonda şampiyonluk yaşamak için transfer planlamalarına erken başladı..
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İşi sıkı tutma hedefinde olan Burak Elmas ve yönetimi, transferde nokta atışı yapmak istiyor. Teknik Direktör Domenec Torrent ve izleme komitesinin önerilerini dikkate alan Elmas, transfer görüşmelerini de bu yönde yapıyor..
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Galatasaray, Avrupa'da Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman için harekete geçti. Cimbom, genç yıldızı kiralık olarak kadrosuna katma peşinde..
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