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GalatasarayBoştayken hiçbir Süper Lig devi alamamıştı! Halil Dervişoğlu'nun yerine kiralık olarak geliyor
HaberlerGalatasaray Haberleri Boştayken hiçbir Süper Lig devi alamamıştı! Halil Dervişoğlu'nun yerine kiralık olarak geliyor
• 01 Mart 2022 - 12:28 • Son Güncelleme:

Boştayken hiçbir Süper Lig devi alamamıştı! Halil Dervişoğlu'nun yerine kiralık olarak geliyor

Diagne, Gomis, Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed gibi golcüleri olmasına rağmen forvet hattına yatırım yapmayı düşünen Galatasaray'ın Brentford'dan kiralanan Halil'i gönderip yerine genç yeteneği kadrosuna katması bekleniyor.

• 01 Mart 2022 - 12:28 • Son Güncelleme:
1Boştayken hiçbir Süper Lig devi alamamıştı Halil Dervişoğlunun yerine kiralık olarak geliyor
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Bu sezon aldığı kötü sonuçlarla taraftarını üzen Galatasaray'da, gözler sezon sonu yapılacak hamlelere çevrildi. Sarı kırmızılılar, yeni sezonda şampiyonluk yaşamak için transfer planlamalarına erken başladı..

2Boştayken hiçbir Süper Lig devi alamamıştı Halil Dervişoğlunun yerine kiralık olarak geliyor

İşi sıkı tutma hedefinde olan Burak Elmas ve yönetimi, transferde nokta atışı yapmak istiyor. Teknik Direktör Domenec Torrent ve izleme komitesinin önerilerini dikkate alan Elmas, transfer görüşmelerini de bu yönde yapıyor..

3Boştayken hiçbir Süper Lig devi alamamıştı Halil Dervişoğlunun yerine kiralık olarak geliyor

Sezon başında birçok futbolcuyla anlaşan ve yüksek bonservis bedelleri ödeyen Aslan, yeni sezonda daha çok kendini ispatlamak isteyen ancak kiralık olarak kadroya katılabilecek futbolculara yönelme peşinde..

4Boştayken hiçbir Süper Lig devi alamamıştı Halil Dervişoğlunun yerine kiralık olarak geliyor

Bu doğrultuda sarı kırmızılıların gündemine flaş bir isim geldi. İşte Cimbom'un gündemindeki o isim....

5Boştayken hiçbir Süper Lig devi alamamıştı Halil Dervişoğlunun yerine kiralık olarak geliyor

Galatasaray, Avrupa'da Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman için harekete geçti. Cimbom, genç yıldızı kiralık olarak kadrosuna katma peşinde..

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Alman ekibinde fazla süre bulamayan ve Hollanda'nın NEC Nijmegen kulübüne kiralık olarak giden 19 yaşındaki golcü futbolcu, bu sezon çıktığı 20 maçta 5 gol kaydetti..

7Boştayken hiçbir Süper Lig devi alamamıştı Halil Dervişoğlunun yerine kiralık olarak geliyor

2021 yılında Bursaspor'dan bedelsiz olarak Frankfurt'a transfer olan 1.73 boyundaki oyuncunun da sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı ifade edildi..

8Boştayken hiçbir Süper Lig devi alamamıştı Halil Dervişoğlunun yerine kiralık olarak geliyor

Bursaspor altyapısında yetişen Ali Akman, bu sezon başı Hollanda Ligi ekiplerinen NEC Nijmegen'e kiralık olarak transfer olmuştu..

9Boştayken hiçbir Süper Lig devi alamamıştı Halil Dervişoğlunun yerine kiralık olarak geliyor

Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Ali Akman'ın, Alman takımıyla da 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor..

10Boştayken hiçbir Süper Lig devi alamamıştı Halil Dervişoğlunun yerine kiralık olarak geliyor

Genç golcü, Türkiye'nin alt yaş kategorilerinde de birçok maça çıktı ve 20 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti..

11Boştayken hiçbir Süper Lig devi alamamıştı Halil Dervişoğlunun yerine kiralık olarak geliyor

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