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GündemBolu'da antikacıların 'perde' isyanı: Bir anda ortaya çıktı, astronomik rakamlara ulaştı
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Bolu'da antikacıların 'perde' isyanı: Bir anda ortaya çıktı, astronomik rakamlara ulaştı

Türkiye genelinde internet üzerinden başlayan ‘Babaanne perdesi’ furyası nedeniyle eski perdelerine yüksek miktarlarda para isteyip satmaya çalışanlar, Bolu’da uzun yıllardır antikacılık yapan Ercan Eroğlu’nu (52) bıktırdı. Eroğlu, “Türkiye’de antika işiyle uğraşan herkesin bıktığı, artık illallah dediği bir durumdayız. 5 gündür başladı bu furya. Artık telefonlara bakamaz hale geldik” dedi.

Oğuzhan EKE/BOLU (DHA)
• 20 Kasım 2024 - 11:40 • Son Güncelleme:
Oğuzhan EKE/BOLU (DHA)
• 20 Kasım 2024 - 11:40 • Son Güncelleme:
1Boluda antikacıların perde isyanı: Bir anda ortaya çıktı, astronomik rakamlara ulaştı

Türkiye genelinde, ‘Babaanne perdesi’ ismiyle perde satışı furyası başladı. Sosyal medyada, eski perdelerini pahalıya sattığını iddia eden kişiler nedeniyle ikinci el eşya satış siteleri, fiyatları milyon TL’leri bulan antika perde ilanlarıyla doldu. Üstünde çiçek motifleri olan eski perdeleri satmak isteyenler, Bolu’da uzun yıllardır antikacılık yapan Ercan Eroğlu’nu bıktırdı.

2Boluda antikacıların perde isyanı: Bir anda ortaya çıktı, astronomik rakamlara ulaştı

Eroğlu, her gün onlarca kişinin eski perdeleri kendisine 500 bin TL ile 1 milyon TL gibi fiyatlarla satmak istediğini söyledi.

3Boluda antikacıların perde isyanı: Bir anda ortaya çıktı, astronomik rakamlara ulaştı

‘ARTIK TELEFONLARA BAKAMAZ HÂLE GELDİK’Her gün onlarca kişinin perde satmak için aradığını veya mesaj attığını aktaran Eroğlu, “Türkiye’de antika işiyle uğraşan herkesin bıktığı, artık illallah dediği bir durumdayız. 5 gündür başladı bu furya. Artık telefonlara bakamaz hale geldik.

4Boluda antikacıların perde isyanı: Bir anda ortaya çıktı, astronomik rakamlara ulaştı

Telefonla aşırı arama, WhatsApp’tan fotoğraflar atma falan var. Bu perdeler antika veya koleksiyonluk ürünler değildir. Mümkün değil efendim” dedi.

5‘ANTİKA ÜRÜN RUHSATA SAHİP KİŞİLERDEN ALINIR’

‘ANTİKA ÜRÜN RUHSATA SAHİP KİŞİLERDEN ALINIR’

Eroğlu, antika satışında bir standart olmadığını işaret ederek, “Maalesef şu an Türkiye’de bir standart olmadığı için isteyen istediği ürünü, istediği fiyata koyabiliyor.

6Boluda antikacıların perde isyanı: Bir anda ortaya çıktı, astronomik rakamlara ulaştı

Öncelikle antika veya koleksiyonluk ürün; gerçekten bu işi icra eden, bu ruhsata sahip, bu belgelere sahip olan kişilerden alınmalı” diye konuştu.