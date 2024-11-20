Bolu'da antikacıların 'perde' isyanı: Bir anda ortaya çıktı, astronomik rakamlara ulaştı
Türkiye genelinde internet üzerinden başlayan ‘Babaanne perdesi’ furyası nedeniyle eski perdelerine yüksek miktarlarda para isteyip satmaya çalışanlar, Bolu’da uzun yıllardır antikacılık yapan Ercan Eroğlu’nu (52) bıktırdı. Eroğlu, “Türkiye’de antika işiyle uğraşan herkesin bıktığı, artık illallah dediği bir durumdayız. 5 gündür başladı bu furya. Artık telefonlara bakamaz hale geldik” dedi.
Oğuzhan EKE/BOLU (DHA)
• 20 Kasım 2024 - 11:40 • Son Güncelleme:
Oğuzhan EKE/BOLU (DHA)
• 20 Kasım 2024 - 11:40 • Son Güncelleme: