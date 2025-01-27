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Bolu'da 78 cana mâl olan yangının nedeni belli oldu: Otel sahibi Halit Ergül'den şoke eden ifade! Çalışanları suçladı

Bolu'da 78 cana mal olan otel yangınıyla ilgili süren soruşturma kapsamında yangının nasıl başladığı belirlendi. Grand Kartal Otel'de kahvaltı hazırlıkları sırasında pleyt ızgaradaki kızgın yağ alev aldı. Mutfak çalışanlarının su dökerek yaptığı yanlış müdahale sonrası alevlerin yayıldığı ortaya çıktı. Tutuklanan otel sahibi Halit Ergül savunmasında çalışanları suçladı. Öte yandan Halit Ergül'e ait olan Gazelle Otel kapatıldı. İşte Türkiye'yi yasa boğan faciada yaşanan son dakika gelişmeleri...

DHA - İHA - AA
• 27 Ocak 2025 - 10:28 • Son Güncelleme:
DHA - İHA - AA
• 27 Ocak 2025 - 10:28 • Son Güncelleme:
1Boluda 78 cana mâl olan yangının nedeni belli oldu: Otel sahibi Halit Ergülden şoke eden ifade Çalışanları suçladı

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangınla ilgili savcılık soruşturması sürerken, yangının nasıl başladığı sorusu da netleşmeye başladı.

2Boluda 78 cana mâl olan yangının nedeni belli oldu: Otel sahibi Halit Ergülden şoke eden ifade Çalışanları suçladı

Soruşturmada elde edilen bilgilere göre, yangının sabah kahvaltısı hazırlıkları sırasında pleyt ızgaradan sıçrayan kızgın yağdan kaynaklandığı, mutfak çalışanlarının çıkan alevlere su dökerek yaptığı yanlış müdahale sonucu yangının büyüdüğü belirtildi.

3ALEVLER OTELİ SARDI

ALEVLER OTELİ SARDI

Grand Kartal Otel'in restoran bölümünde gece saat 03.21'de başlayan yangın öncesinde restoran çalışanları kahvaltı hazırlıklarına başladı. İddiaya göre çalışanlar kahvaltı hazırlığında kullanılan pleyt ızgarayı çalıştırdı. Uzun süre açık kalan ve ısınan cihaz üzerindeki kızgın yağ bir anda alev aldı.

4Boluda 78 cana mâl olan yangının nedeni belli oldu: Otel sahibi Halit Ergülden şoke eden ifade Çalışanları suçladı

Mutfaktan alevlerin yükseldiğini gören aşçı Faysal Yaver ile mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz, yangına müdahale etmek istedi.

5Boluda 78 cana mâl olan yangının nedeni belli oldu: Otel sahibi Halit Ergülden şoke eden ifade Çalışanları suçladı

Alevlere yangın tüpü ile müdahale etmek yerine yanan cihazı suyla söndürmeye çalıştı. Ancak kızgın yağın suyla teması sonrasında alevler daha da büyüyerek etrafa yayıldı.Alevler, temizlenmeyen davlumbazdan bacaya sıçradığı, buradan da çatıya yayılarak oteli kısa sürede sardığı kaydedildi.Yangının ardından panik yapan mutfak çalışanlarının, korkup dışarı çıktığı, yangının başladığının otelde konaklayanlara ise yangın alarmı çalışmadığı için bildirilemediği kaydedildi.Otelin arka girişine göre restoranın bulunduğu 4. katında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı.

6OTEL SAHİBİ AŞÇIBAŞINI SUÇLADI

OTEL SAHİBİ AŞÇIBAŞINI SUÇLADI

78 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan yangında ihmali bulunan ve başlatılan soruşturma kapsamında yangına sebebiyet verdikleri önü sürülen aşçı Faysal Yaver, mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Grand Kartal Otel'in sahibinin adliyedeki savunmalarına ulaşıldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 15 zanlı arasında bulunan Halit Ergül'ün savcılık ve Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadelerine ulaşıldı.

İfadesinde, en son denetimin 15 Aralık'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapıldığını öne süren Ergül, "Yangınla ilgili herhangi bir eksiklik tespit edilmedi.

7Boluda 78 cana mâl olan yangının nedeni belli oldu: Otel sahibi Halit Ergülden şoke eden ifade Çalışanları suçladı

Yangına karşı alarm sistemi vardı. Ancak büyük ihtimalle yangının başlangıcında bu sistem hasar aldığı için çalışmadı. Duman dedektörleri devreye girdi" dedi.

Yangının başladığı mutfaktan aşçıbaşının sorumlu olduğunu ifade eden Ergül, "Anormal bir şey görüldüğünde aşçıbaşının tekniğe haber vermesi gerekiyordu" diye konuştu.

Ergül, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün oteldeki 8 kusurun tespit edildiği raporla ilgili ise, "Otelin tamamı için herhangi bir talepte bulunduğumuza dair bilgim yoktur. Talebin çekilmesi için talepte bulunmadım" dedi.

8YANGINI EŞİMDEN ÖĞRENDİM

"YANGINI EŞİMDEN ÖĞRENDİM"

Ben yangın olayını eşimden öğrendim. Eşim de Grand Otel'deydi. Beni telefonla aradı. Bu şekilde yangını öğrendim. Eşimin otel yönetimiyle alakası yoktur. Bazen otele eşim gezmeye gitmektedir. Yangın merdivenlerini müşteri ve personel kullanmaktadır. Ben elektrikçiyle yangın ikaz butonlarının çalışıp çalışmadığını kontrol etmiştim. Yangın ikaz butonlarından otelin elektrikçisi sorumludur." Ergül, binanın içerisindeki iç ve dış dekorasyonu kayınpederinden devraldığı şekilde kullandıklarından bahsederek, otelin genel müdürü damadı Emir Aras'ın kendisinden habersiz bir şey yapmayacağını ifade etti. Her departmanın kendi şefinin bulunduğunu, mutfağın da ayrıca aşçıbaşısı olduğunu, servis bitince yattığını ve çalışanların sabah kahvaltısını geceleyin hazırladığını aktaran Ergül, "Otelde 2 senede bir yangın tatbikatı yapılır. Bu tatbikatlar da sezon açılışından önce yapılır. Tatbikatlara bütün personel katılır. Otelde, yangın halinde her odada kişilerin kaçacağı yeri gösteren planlar vardır. Bu kaçış planları doğrultusunda ışıklı yol gösteren tabelalarımız da mevcuttur. Size ibraz ettiğim dosyada yangına hazırlık olarak yaptığımız işlemler söz konusudur. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir." ifadelerini kullandı.

9YANGIN TÜPÜ GÖRMEDİM

'YANGIN TÜPÜ GÖRMEDİM'

Yangından kurtulan otel aşçısı Mustafa Serbest, olaydan duyduğu üzüntüyü belirterek, adeta cehennemi yaşadıklarını söyledi.

Serbest, yaşananları şöyle anlattı: "Can pazarıydı orası. Çığlık çığlığaydı, her taraf dumandı. Cehennemi yaşadık. Otelde yangın dedektörü vardı ama çalışmıyordu.

Yangın tüpü görmedim sayılır. Bir bildiğim kadarıyla aşçıbaşının ofisinin önünde vardı. Sulama sistemi yoktu otelde. Yangın merdiveni vardı aslında ama orayı personel kullanıyordu.

Uyarı levhaları vardı ama ışıklandırması yetersizdi. Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı. Kapıların büyük ihtimalle bir tanesi yanınca duman içeri girdi."

10OTELDE YANGINA KARŞI HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINMIŞTIR

"OTELDE YANGINA KARŞI HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINMIŞTIR"

Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde ise jandarma ve savcılıkta verdiği ifadelerini kabul ve tekrar ettiğinin bildiren Ergül, olay günü Gazelle Otel'de bulunduğunu, yangın haberi gelince bölgeye gittiğini ve itfaiyenin kendisinden 15 dakika sonra geldiğini anlattı."Otelde yangına karşı her türlü önlem alınmıştır." ifadesini kullanan ve gerekli denetimlerin yapıldığını savunan Ergül, "En son denetim Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 15 Aralık tarihinde yapılmıştır. Bu denetimde engelli odalarının kapılarıyla ilgili eksiklikler bulundu. Yangınla ilgili herhangi bir eksiklik tespit edilmedi." iddiasında bulundu.Ergül, otelin inşa edildiği tarihte yağmurlama sistemi zorunluluğunun bulunmadığını öne sürerek, "Daha sonraki denetimlerde yağmurlama sistemini yapmamıza dair bir şey söylenmedi. Yangına karşı alarm sistemi vardı ancak büyük ihtimalle yangının başlangıcında bu sistem de hasar aldığı için çalışmadı. Ancak duman dedektörleri devreye girdi. Otelin yanında bulunan 70 metrekare alan için bir rapor talebi olmuş. Otelin tamamı için herhangi bir talepte bulunduğumuza dair bilgim yoktur. Ben otelin tamamı için talebin geri çekilmesi için talepte bulunmadım." savunmasında bulundu.

11Boluda 78 cana mâl olan yangının nedeni belli oldu: Otel sahibi Halit Ergülden şoke eden ifade Çalışanları suçladı

2007 yılında oteli hizmete açarken Bolu Belediyesinden yangına karşı yeterlilik belgesi, sonrasında da İl Özel İdaresinden açılış belgesi aldıklarını aktaran Ergül, "Otellerin denetimlerinden sonra eksiklik varsa bize sunuluyordu. Bana denetimlerde eksiklik olduğuna dair herhangi bir şey söylenmedi. Otelin yangın merdivenlerinin ilgili mevzuata aykırı olduğuna dair bir bilgi bize söylenmedi. 2007 yılındaki mevzuata uygun yapılmıştır. Yukarıda belirttiğimiz üzere Turizm Bakanlığının yetki verdiği özel bir şirket bizi denetlemektedir. Bu şirketle ilgili bilgileri savcılık aşamasında beyan etmiştim. İtfaiyenin bize denetimi olmadı. Aynı zamanda Turizm Bakanlığı da otelimizi denetlemektedir." ifadelerini kullandı.

12TUTUKLU SAYISI 19’A YÜKSELDİ

TUTUKLU SAYISI 19’A YÜKSELDİ

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve itfaiye personeli İrfan Acar tutuklandı, tutuklu sayısı 19'a yükseldi.

13HAYATINI KAYBEDENLERE BÜYÜK SAYGISIZLIK

HAYATINI KAYBEDENLERE BÜYÜK SAYGISIZLIK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak, ahlak dışı sözler sarf eden 3 kişinin yakalandığını belirtti. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından 3 kişinin gözaltına alındığı anları paylaşarak, şu ifadelere yer verdi:"Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden, yakınlarına çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden vicdansızlar yakalandı. Kartalkaya’da meydana gelen yangın ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi milletçe yüreğimiz yaktı.

14Boluda 78 cana mâl olan yangının nedeni belli oldu: Otel sahibi Halit Ergülden şoke eden ifade Çalışanları suçladı

Ancak bir sosyal medya platformunda, Kartalkaya yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı, ayrıca vefat eden vatandaşlarımızın yakınları aranarak içerisinde bulundukları acı durumun istismar edildiği tespit edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucu insanlıktan uzak, vicdanı olmayan bu şahıslardan Aksaray’da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D., Nevşehir’de ikamet eden 20 yaşındaki F.A. ve Bitlis’te ikamet eden 19 yaşındaki D.D. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır. Tespit edilen diğer şahısların yakalanmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve şahısları tek tek yakalayan polis ve jandarmamıza teşekkür ediyorum. Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil, hukuk önünde yargılanacaktır."

15Boluda 78 cana mâl olan yangının nedeni belli oldu: Otel sahibi Halit Ergülden şoke eden ifade Çalışanları suçladı
16Boluda 78 cana mâl olan yangının nedeni belli oldu: Otel sahibi Halit Ergülden şoke eden ifade Çalışanları suçladı
17Boluda 78 cana mâl olan yangının nedeni belli oldu: Otel sahibi Halit Ergülden şoke eden ifade Çalışanları suçladı
18Boluda 78 cana mâl olan yangının nedeni belli oldu: Otel sahibi Halit Ergülden şoke eden ifade Çalışanları suçladı
19Boluda 78 cana mâl olan yangının nedeni belli oldu: Otel sahibi Halit Ergülden şoke eden ifade Çalışanları suçladı