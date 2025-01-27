Bolu'da 78 cana mâl olan yangının nedeni belli oldu: Otel sahibi Halit Ergül'den şoke eden ifade! Çalışanları suçladı
Bolu'da 78 cana mal olan otel yangınıyla ilgili süren soruşturma kapsamında yangının nasıl başladığı belirlendi. Grand Kartal Otel'de kahvaltı hazırlıkları sırasında pleyt ızgaradaki kızgın yağ alev aldı. Mutfak çalışanlarının su dökerek yaptığı yanlış müdahale sonrası alevlerin yayıldığı ortaya çıktı. Tutuklanan otel sahibi Halit Ergül savunmasında çalışanları suçladı. Öte yandan Halit Ergül'e ait olan Gazelle Otel kapatıldı. İşte Türkiye'yi yasa boğan faciada yaşanan son dakika gelişmeleri...
DHA - İHA - AA
• 27 Ocak 2025 - 10:28 • Son Güncelleme:
DHA - İHA - AA
• 27 Ocak 2025 - 10:28 • Son Güncelleme: