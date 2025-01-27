Bolu'da 78 cana mâl olan yangının nedeni belli oldu: Otel sahibi Halit Ergül'den şoke eden ifade! Çalışanları suçladı

"OTELDE YANGINA KARŞI HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINMIŞTIR"

Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde ise jandarma ve savcılıkta verdiği ifadelerini kabul ve tekrar ettiğinin bildiren Ergül, olay günü Gazelle Otel'de bulunduğunu, yangın haberi gelince bölgeye gittiğini ve itfaiyenin kendisinden 15 dakika sonra geldiğini anlattı."Otelde yangına karşı her türlü önlem alınmıştır." ifadesini kullanan ve gerekli denetimlerin yapıldığını savunan Ergül, "En son denetim Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 15 Aralık tarihinde yapılmıştır. Bu denetimde engelli odalarının kapılarıyla ilgili eksiklikler bulundu. Yangınla ilgili herhangi bir eksiklik tespit edilmedi." iddiasında bulundu.Ergül, otelin inşa edildiği tarihte yağmurlama sistemi zorunluluğunun bulunmadığını öne sürerek, "Daha sonraki denetimlerde yağmurlama sistemini yapmamıza dair bir şey söylenmedi. Yangına karşı alarm sistemi vardı ancak büyük ihtimalle yangının başlangıcında bu sistem de hasar aldığı için çalışmadı. Ancak duman dedektörleri devreye girdi. Otelin yanında bulunan 70 metrekare alan için bir rapor talebi olmuş. Otelin tamamı için herhangi bir talepte bulunduğumuza dair bilgim yoktur. Ben otelin tamamı için talebin geri çekilmesi için talepte bulunmadım." savunmasında bulundu.